L’AFFAIRE ALVARA SOBRINHO : Le leader de l’opposition évoque des contradictions

Le problème de drogue à Maurice au centre des préoccupations du PMSD

Les explications fournies par Alvaro Sobrinho à une partie de la presse seulement ne convainquent pas le leader de l’opposition. Des zones d’ombre subsistent, dit Xavier Duval, qui relève aussi des contradictions. La rencontre du vice-Premier ministre et ministre des Energies, Ivan Collendavelloo, avec l’homme d’affaires angolais, à peine arrivé à Maurice, suscite aussi des interrogations, ajoute-t-il. Et s’il a rencontré la présidente de la République pour aborder cette affaire, entre autres, le leader du PMSD insiste pour que Ameenah Gurib-Fakim s’explique devant la population.

Il y a encore énormément de confusions, de zones d’ombre et des contradictions qui subsistent malgré les explications fournies par Alvaro Sobrinho à une partie de la presse vendredi matin. C’est ce qu’estime le leader de l’opposition qui ne lâchera pas prise sur cette affaire et qui fera l’objet d’une PNQ de l’opposition à la prochaine session parlementaire. « D’un côté, nous avons Sudhir Seesungkur qui a lui-même soutenu qu’il y a eu maldonne au niveau de la FSC. De l’autre, la BoM soutient qu’il n’y avait pas de demande d’Investment Banking Licence. Cette affaire suscite énormément de confusions et quand Ivan Collendavelloo s’en mêle, on est amené à se poser plusieurs questions », dit Xavier Duval. Le leader du PMSD, qui animait une conférence de presse vendredi après-midi à son bureau, déplore le rôle du vice-Premier ministre et ministre des Energies et estime que la rencontre de ce dernier avec Alvaro Sobrinho, immédiatement à sa descented’avion, est « surprenante et déplacée ». Pour lui, il y a, là, une tentative de la part d’Ivan Collendaveloo d’être le porte-parole de l’homme d’affaires angolais. Estimant ces agissements « inacceptables de la part d’un ministre », Xavier Duval se demande s’il ne s’agit pas plutôt d’une tentative, à en juger par les déclarations faites par Ivan Collendaveloo, d’influencer l’enquête.

« La présidente doit toujours des explications à la population »

Il déplore de même que certains journalistes n’aient pas eu accès à la conférence de presse du multimilliardaire angolais. Les explications d’Alvaro Sobrinho laissent le PMSD sur sa faim et le parti compte poursuivre son enquête sur cette affaire qui sera abordée au Parlement. Xavier Duval n’a pas voulu s’étaler sur sa rencontre « satisfaisante », à son avis, avec la présidente de la République, jeudi. Il reste avare de paroles sur la teneur des discussions, disant seulement qu’elle « doit toujours des explications à la population ». Le leader du PMSD laisse entendre encore que dans un deuxième volet il a également abordé d’autres sujets d’actualités avec la présidente de la République. Alors que le gouvernement enclenche le chantier dans le cadre du Metro Express, le leader de l’opposition souligne que le PMSD est pour la modernisation du transport, à quelques réserves près. Il ne s’explique pas d’abord la hâte du gouvernement de mettre à exécution ce projet. N’y avait-il pas des options autres que le Metro Express ? se demande Xavier-Luc Duval. « La frayeur des Mauriciens est justifiée devant l’opacité qui entoure ce projet», dit-il. Quel sera le coût réel du Metro Express ? se demande-t-il encore. « Est-ce que la révision à la baisse du coût du projet par rapport au coût avancé sous l’ancien gouvernement ne sera pas au détriment des Mauriciens ? ». Un autre point obscur du projet : l’opacité dans l’allocation des contrats de construction et de l’opération : « Comment peut-on procéder à la pose de la première pierre quand on n’a pas encore fait le montage financier ? »

Drogue : « Pour chaque kilo saisi, combien qui entrent à Maurice? »

Xavier Duval s’est attardé sur l’importante saisie de drogue d’une valeur de Rs 2 milliards en fin de semaine à Plaisance. S’il félicite la police pour le travail effectué, il se demande néanmoins « pour chaque kilo saisi, combien qui entrent à Maurice? » Pour le leader de l’opposition, la valeur marchande et la quantité de drogue saisie qui trahissent une situation alarmante dans le pays, interpellent plus d’un et donne une indication de l’ampleur de la drogue dans un petit pays comme Maurice. Une situation dangereuse pour notre société et notre économie, rappelle-t-il. Il lance un appel au président de la Commission d’enquête sur la drogue, Paul Lam Shang Leen, un an et demi après le démarrage des enquêtes, à présenter un rapport intérimaire avec des recommandations enfin. Dans un premier volet de sa conférence de presse, le leader de l’opposition est revenu sur la fête du 49e anniversaire de l’indépendance de Maurice tout en souhaitant, en tant que chef de l’opposition, la bienvenue au no 2 du gouvernement ghanéen, le Dr Mahamudu Bawumianotre, invité d’honneur aux célébrations.

A ce sujet, Xavier Duval rappelle les efforts qu’il a faits quand il était ministre des Finances pour rapprocher Maurice et les pays d’Afrique. Il se dit de même ravi du chemin parcouru par Maurice en 49 ans. Maurice a parcouru un long chemin, note-t-il. « Nous avons grandi et connu des développements économiques et sociaux », mais il reste toutefois un sentiment de « travail inachevé ». Pour Xavier Duval, « Maurice joue en dessous de son potentiel. Il y de la sous-performance dans beaucoup de domaines ». Il cite en exemple le secteur de la méritocratie et de l’égalité, la lutte contre la pauvreté, l’indépendance de nos institutions « Maurice n’est pas parvenu là où elle devrait être, que ce soit dans le public ou dans le privé, nous tournons en rond. On n’arrive pas à sortir du Middle Income Trap ». Xavier Duval indique que ces observations ont aussi été abordées avec la présidente de la République avec qui il a aussi été question de la décadence dans certaines de nos institutions.