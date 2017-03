L’AFFAIRE ALVARO SOBRINHO : “La Présidente doit jouer cartes sur table et s’expliquer” selon Xavier Duval

Alors que des informations troublantes circulent concernant les relations de la présidente de la République avec l’homme d’affaires Alvaro Sobrinho et son institution Planet Earth, entre autres, le leader de l’opposition, par respect, dit-il, pour la présidence, joue la carte de la prudence avant de commenter cette affaire qui, selon lui, comporterait d’autres révélations embarrassantes pour le pays au niveau international. Il se réjouit par ailleurs du nouveau dynamisme insufflé parmi l’opposition, indiquant que le PMSD soutiendra les trois motions, dont une du PTr et les deux autres du MP et du MMM, présentées à la rentrée de l’Assemblée nationale. Rentrée parlementaire où il sera également question de l’affaire des biscuits de Sheila Hanoomanjee vendus à Mauritius Duty Free Paradise (MDFP), institution pour laquelle le PMSD réclame une commission d’enquête.

L’affaire Alvaro Sobrinho embarrasse Maurice sur le plan international. C’est le constat qu’effectue le leader de l’opposition qui, lors de sa conférence de presse vendredi après son retour au pays cette semaine, n’a pas voulu toutefois s’attarder sur ce cas des plus troublants “par respect pour la présidence”. Le PMSD reviendra en temps et lieu sur cette affaire dont les enquêtes devraient dévoiler des informations encore plus dérangeantes pour Maurice, dit-il, citant en exemple les voitures acquises par Alvaro Sobrinho auprès d’Axess.

Xavier Duval accorde toutefois le bénéfice du doute à la présidente de la République, qui aurait pu “avoir été bernée par certaines personnes.” D’où son opinion qu’Ameenah Gurib-Fakim devrait venir s’expliquer devant la population. “Elle doit venir dire comment elle est entrée en contact avec Alvaro Sobrinho, comment elle a accepté d’être la vice-présidente de Planet Earth. Elle doit jouer cartes sur table. Elle en a le devoir moral”, dit-il, s’interrogeant sur le rôle et l’efficacité du National Security Service.

“Les membres du NSS devraient plutôt s’intéresser à ces personnages qui gravitent autour des personnalités politiques au lieu de surveiller matin et soir les membres de l’opposition”, estime Xavier Duval. Dans le sillage, il voit en ce nouveau scandale une autre preuve de dysfonctionnement au sein du gouvernement. À titre d’exemple, il cite les propos du ministre de la Bonne Gouvernance Sudhir Sesungkur qui, selon lui, a enclenché une guerre ouverte contre la Financial Services Commission (FSC). Il laisse également comprendre avoir pris connaissance des explications de Roshi Bhadain à qui il a parlé au courant de la semaine au sujet du rôle de la FSC lorsque ce dernier était encore ministre. Explications qu’il estime “acceptables”.

Dans la foulée, le leader de l’opposition note qu’un réel désordre règne au sein de certains organismes de l’État. Outre le cas Sesungkur, il cite l’affaire de paiement que projetait la Beach Authority pour le camping sur les plages, contrecarré par les ministres Sinatambou et Soodhun, et les propos contradictoires d’Alain Wong, ancien ministre de l’Environnement, face à ceux de l’actuel ministre. “C’est un réel désordre entre les ministres eux-mêmes. Ce n’est pas bon pour l’économie”, dit-il.

Sheila Hanoomanjee et MDFP “complices”

Xavier Duval déplore ainsi une “mauvaise interprétation de la loi” par le directeur de la BA qui a laissé comprendre que, selon les règlements existants, la BA dispose du droit de charge des campeurs. “C’est absolument faux de dire cela. Notre équipe légale s’est penchée sur les Regulations de 2004 et il s’avère que la loi ne fait pas mention de paiement pour le camping individuel ou familial, mais pour les activités publiques, dont les concerts, selon la section 3.” Insistant sur le droit d’accès à la plage à tous les Mauriciens, il invite les personnes qui aurait payé des frais à la BA de réclamer leur argent “pris illégalement” et de se faire rembourser les intérêts.

Dans “l’affaire des biscuits de Sheila Hanoomanjee”, le PMSD estime que si la MDFP a acheté des biscuits à Rs 300 pour les revendre à plus du double du prix, soit quelque Rs 700, aux voyageurs, “la MDFP fait aussi partie de cette arnaque.” Pour Xavier Duval, Sheila Hanoomanjee et la MDFP “sont complices” dans cette affaire qui n’arrête pas de susciter “révélation sur révélation”.

À ce chapitre, le leader de l’opposition réclame une commission d’enquête sur la MDFP à cause de certaines zones d’ombre relatives à ce corps para-étatique qui brasse une chiffres d’affaires de plus de Rs 2 milliards. Commission d’enquête réclamée du fait que, contrairement à la loi, les comptes de la compagnie n’auraient pas été déposés au Registrar of Companies depuis décembre 2014.

“Avec ce qui se passe à la MDFP, une compagnie qui nous appartient à tous, nous n’avons d’autre choix que de réclamer une commission d’enquête. Il faut savoir ce qui s’est passé depuis les élections pour que la MDFP ne dépose pas son bilan. La population est en droit de savoir quelle est la politique commerciale de l’entreprise, sa politique de ravitaillement, sa politique de ressources humaines”, dit Xavier Duval.

Les questions parlementaires à cet effet ne manqueront pas, ajoute-t-il, se réjouissant également, comme par défi à Paul Bérenger, l’ancien leader de l’opposition, du fighting spirit au sein de l’opposition. Abordant les trois motions présentées à l’Assemblée nationale par Shakeel Mohamed concernant la Speaker et par Alan Ganoo et Reza Uteem, respectivement du MP et du MMM, concernant la hausse du prix du carburant, le leader du PMSD indique qu’il accordera le soutien de son parti.

Selon lui, la motion de blâme déposée par Shakeel Mohamed contre la Speaker a sa raison d’être. Révélant qu’il s’est entretenu avec le chef de file du PTr cette semaine, Xavier Duval fait ressortir que “à mi-mandat du gouvernement, c’est une bonne chose pour la démocratie d’engager ce débat sur le rôle, le comportement et la performance de la Speaker.”

S’agissant des motions de disallowance déposées par le MP et le MMM individuellement à l’Assemblée, le leader de l’opposition a souhaité que les deux partis “accordent leurs violons”. Pour Xavier Duval, deux motions sur un même sujet font “un peu désordre”. Il serait préférable d’avoir une seule motion que soutiendra par ailleurs le PMSD, dit-il.

Chagos : “Je n’ai jamais fait pression”

Le leader de l’opposition est aussi revenu sur le système de Corporate Social Responsibility (CRS) qui, selon lui, pénalise les Ong tel que pratiqué depuis l’ancien budget présenté par Pravind Jugnauth, qui a “quasiment aboli le côté volontariat dans la CSR.” Il déplore ainsi que le Premier ministre et ministre des Finances “a une mainmise sur la CRS, transformant la contribution volontaire des entreprises, qui pouvait prendre une forme financière mais aussi d’expérience et de partage de connaissance, en une taxe CSR de 50% qui passera en 2018 à 75 %”.

Xavier Duval tient également à faire taire les rumeurs concernant sa conversation avec le leader du Groupe Réfugiés Chagos, Olivier Bancoult. Il explique que s’il a effectivement eu une conversation téléphonique avec ce dernier, “il n’a jamais été question de pression. Qui suis-je pour faire pression ? Avec quoi je ferai pression. Je ne dispose que d’une voiture de fonction et d’un bureau et d’une secrétaire à mes services”, dit-il.

Et de soutenir qu’en sa capacité de leader de l’opposition, il joue son rôle et s’intéresse à tout. Il rappelle que l’intérêt du PMSD pour les Chagossiens ne date pas d’hier, mais de plusieurs décennies, avec le PMSD qui avait quitté le gouvernement en 1965, car le parti était contre l’excision des Chagos du territoire mauricien. Il se dit disposé à rencontrer le comité parlementaire siégeant sur ce dossier, espérant que c’est le Premier ministre lui-même qui présidera les prochaines réunions et non le ministre Mentor.