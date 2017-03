L’AFFAIRE BAL KOULER: L’ex-ministre Raj Dayal en cour demain

L’ex-ministre de l’environnement Raj Dayal comparaîtra pour la première fois devant la Cour intermédiaire demain. Pour rappel, les charges formelles de « bribery by public official » ont été logées contre le député du MSM le 27 février dernier.

Pour rappel, Raj Dayal avait été arrêté le 6 avril 2016 après son interrogatoire au siège de l’ICAC pour de pots-de-vin. Il avait fourni caution de Rs 15 000 et une reconnaissance de dettes de Rs 300 000 pour sa liberté conditionnelle. Lors de sa première comparution en cour après son arrestation, son avocat, Me Avineshwar Dayal, avait demandé que la charge provisoire soit rayée sur la base que les allégations étaient infondées. Le 27 avril, la magistrate Adila Hamuth avait maintenu l’accusation provisoire . Dans son Ruling, la magistrate se dit satisfaite que l’ICAC s’est basée sur des « reasonable suspicions based on facts » avant d’arrêter l’ancien ministre. « Neither is the arrest of the applicant unlawful nor is the lodging of the provisional charge against the applicant an abuse of the process of the court », a déclaré la magistrate Adila Hamuth. Cette dernière avait ajouté qu’un rapport faisant état de l’authenticité de l’enregistrement avait été présenté à l’ancien ministre le 6 avril.

L’ex-commissaire de police destitué est accusé d’avoir sollicité un pot-de-vin de Rs 1 M de l’homme d’affaires Patrick Soobhany, le 26 mars 2016 à son bureau dans la capitale pour acquérir de 50 bal kouler pour les célébrations de la fête Holi, en échange d’un permis EIA pour un projet de morcellement de 294 lots sur une superficie de 35 arpents à Gros-Cailloux.

Une bande sonore d’enregistrement des échanges entre l’homme d’affaires et Raj Dayal à son bureau, mardi 22 mars, a été remise à l’ICAC. Une bande sonore que les avocats jugent irrecevable en cour, étant donné qu’elle a été prise sans le consentement et la connaissance de l’ex ministre.

Lors du début de ce procès, demain, lundi, Raj Dayal devra dire s’il plaide coupable ou non. Par ailleurs la liste des témoins sera également établi par la poursuite alors que la défense, logera des motions préliminaires avant que le procès ne soit pris sur le fond.