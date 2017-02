L’AFFAIRE DES BISCUITS À LA MDFP : Sheila Hanoomanjee donne sa version

Sheila Hanoomanjee a fini par sortir de l’ombre. Dans un communiqué émis hier, elle revient sur l’affaire des biscuits fournis à la Mauritius Duty Free Paradise (MDFP), en vue de donner « une version exhaustive des faits, avec tous les éléments relatifs à cet approvisionnement ».

La fille de la Speaker, Maya Hannoomanjee, parle d’emblée « d’inexactitudes brandies de manière irresponsable sur la place publique », et soutient que « quel que soit le nom que je porte, j’ai les mêmes droits que tout citoyen mauricien souhaitant exprimer les compétences et aptitudes qui lui sont proposées ».

Accusant le leader de l’opposition de mener une campagne de « discrimination inversée, de manière mesquine et malsaine », elle soutient être victime de « discrimination injuste et injustifiée uniquement à cause de son patronyme ».

Elle soutient qu’« il y a eu respect scrupuleux des lois et procédures en vigueur pour que les coffrets de biscuits de Rum & Sugar Ltd soient en vente au MDFP ». Elle affirme avoir emprunté le même chemin que tout autre entrepreneur, ayant pour ambition de commercialiser ses produits au sein de la boutique de MDFP, ce processus ayant nécessité trois ans d’efforts avant-vente personnels.

Alors que l’adresse de son entreprise est la même que celle de la Speaker, sa mère, elle, souligne qu’elle est « l’unique actionnaire et bénéficiaire de Rum & Sugar ». Une entreprise dont Sheila Hanoomanjee dit assumer l’entière responsabilité et qu’elle reconnaît toutefois n’a été incorporée qu’en juillet 2016 et est libellée « distribution et vente en gros de divers produits, excepté les liqueurs et le tabac », mais commercialisant jusqu’ici uniquement un seul produit.

Concédant que le coffret de biscuits de Rum & Sugar Ltd contient effectivement deux sachets de biscuits locaux, Sheila Hannomanjee affirme qu’« alors que le coffret exhibé est fidèle à la réalité, le contenu est par contre totalement erroné et trompeur ». Il s’agirait, selon elle, « ni plus ni moins d’une manipulation malicieuse de l’opinion publique à des fins purement politiques et dans le but de dénigrer l’intégrité du produit et la réputation de Rum & Sugar Ltd ». Et si Xavier Duval a soutenu que ces biscuits sont produits par la compagnie Esko, la fille de Maya Hanoomanjee soutient que « le produit de Rum & Sugar Ltd tel qu’il est commercialisé au MDFP a été élaboré selon un concept qui prône une certaine valeur ajoutée, en phase avec un positionnement apte à satisfaire les besoins de la clientèle touristique au sein d’un marché libre concurrence ».

Sans toutefois mentionner le prix d’achat de ses biscuits qui sont revendus à 17 euros aux passagers à la MDFP, la directrice de Rum & Sugar avance que « le prix de vente du produit au MDFP ne relève nullement de la responsabilité, ni de l’autorité de Rum & Sugar Ltd ».