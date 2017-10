L’AFFAIRE DES PILOTES D’AIR MAURITIUS : Poker menteur, à qui le tour...

Alors que des deux côtés, on annonce un dénouement imminent de la crise qui secoue Air Mauritius depuis le 6 octobre, le bras de fer perdure entre les pilotes d’Air Mauritius et le management de la compagnie d’aviation nationale. Les rencontres dont une avec le ministère du Travail, l’institution d’un comité des Sages, un appel à l’apaisement… Jusqu’ici, malgré les pressions de part et d’autre et la guerre de position entre les différentes parties par média interposé, le jeu de poker-menteur se poursuit. La direction d’Air Mauritius attend la lettre de demande de réintégration qu’elle a exigé des deux pilotes Hofman et Ulyate. Ceux-ci prennent le temps de la réfllexion à le faire à cause d’un possible coup-fourré. En attendant une issue à cette crise, la guerre des nerfs se poursuit.

Dimanche 8 octobre.

Rencontre des syndicats pour discuter de leurs revendications et appréhensions. Jack Bizlall est nommé leur porte-parole. 3 points mis en avant pour sortir de cette crise: réintégration des pilotes Hofman et Ulyate; que les nouvelles recrues bénéficient des mêmes conditions d’emploi que leurs collègues embauchés avant eux; une rencontre avec la direction d’Air Mauritius, sans l’Executive vice-President Commercial & Cargo, Mike Seetaramadoo.

Discussions ouvertes avec les syndicats des pilotes. Le Capitiane Pramil Kumar Banymandhub et le Head of Administration Flight Operations Salim Toorabally sont dépêchés auprès des pilotes pour désamorcer la crise. François Marion entre aussi en jeu.



Lundi 9 octobre.

Marche pacifique des employés de MK du Caudan à la Cour suprême, dans la discrétion, en guise de soutien au Commandant Hofman, le cas relatif à sa déportation devant être débattu en Cour.

Pas de déportation pour Patrick Hofman pour le moment. Le juge Bobby Madhub annule l’ordre intérimaire émis samedi contre le président de l’AEA, interdisant au Bureau du Premier ministre, au PIO et au Commissaire de police de procéder à la déportation du Belge sans avoir recours à des procédures légales.

Point de presse d’Air Mauritius en début de soirée. Le CEO annonce la réintégration du commandant Frédéric Gébert à son poste après qu’il a soumis une lettre d’excuses.

Somas Appavoo évoque des pertes de Rs 120 millions à la compagnie aérienne. Il invite les deux pilotes Hofman et Ulyate à suivre les procédures pour faire appel contre leur résiliation.



Mardi 10 octobre.

Solidarité intensifiée autour des pilotes. La Confédération des travailleurs des secteur public et privé (CTSP) et la Federation of Civil Service and other Unions expriment leur soutien aux pilotes et leurs craintes face à la politique de MK.

Solidarité au niveau international également. Plusieurs lettres de soutien d’associations de pilotes de différents pays, relayées par les pilotes mauriciens, publiées dans la presse.



Mercredi 11 octobre.

Réunion au ministère du Travail entre MK et les syndicats de pilotes. Il est question de réintégration de deux pilotes licenciés.

BP du MSM largement consacré à l’affaire Air Mauritius. Le MSM condamne l’absence des pilotes le 6 octobre. “Inacceptable qu’à cause de quelques pilotes, des avions n’aient pu décoller”, commente le PM qui évoque des pertes de Rs 242 millions.

Nouveau point de presse d’Air Mauritius, cette fois à Plaisance. Le CEO parle toujours de tentative d’apaisement de crise et demande une nouvelle fois aux pilotes, dont les contrats ont été résiliés, de suivre les procédures pour leur demande de réintégration.

Annonce est faite que le Commandant Frédéric Gébert reprend le travail la semaine prochaine.

Communiqué d’Air Mauritius annonçant l’institution d’un “comité des Sages”. Y siègent les capitaines Dominique Paturau, Pramil Banymandhub et Samad Essof, de même que deux membres du management, Sudhir Beharry-Panray et Jean Bernard Sadien.

Le président de la MALPA, Shezaan Laulhoo déplore que la bonne foi notée avec le management lors des discussions préliminaires se soit dissipée. Il évoque la réduction de 25% du salaire de deux jeunes pilotes mauriciens, mis devant un ultimatum pour signer leur contrat.

La SNLP France ALPA et la SNPL Air France déplorent les violences sociales à Air Mauritius et se disent plus que jamais inquiets des dérives constatées chez Air Mauritius.



Jeudi 12 octobre.

24h après l’annonce de la constitution d’un comité des Sages par Air Mauritius et dont il fait partie, Dominique Paturau s’en retire. Il est remplacé par le commandant Richard Twomey, ancien directeur des opérations d’Air Mauritius et président de la Royal Aeronautical Society de Maurice.



Vendredi 13 octobre.

l La sécurité des vols évoquée. Les pilotes parlent de pression dans leur travail, la direction évoque les marges de sécurité observées.



Samedi 14 octobre.

l Les deux parties se renvoient la balle, chacune estimant que la balle est dans le camp de l’autre.