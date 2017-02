L’AFFAIRE MDFP—BISCUITS FOURNIS PAR LA FILLE DE LA SPEAKER : Xavier Duval parle “d’accaparement de la famille Jugnauth”

Une semaine après les révélations concernant le fournisseur des biscuits “Traditional Biscuit Coconut/Vanille” à Mauritius Duty Free Paradise (MDFP), qui n’est nul autre que Sheila Hanoomanjee, la fille de la Speaker Maya Hanoomanjee, Xavier Duval vient jeter un nouveau pavé dans la mare. “Faute de miracle économique, le miracle se fait dans le business des biscuits”, dit d’emblée le leader de l’opposition qui, boîte de biscuits à l’appui, s’est évertué à démontrer, lors de sa conférence de presse, qu’il s’agit d’une “arnaque” perpétrée au détriment des touristes et Mauriciens voyageurs.

“Rs 12. Voilà le prix d’un sachet de biscuits Esko revendu en deux unités dans la boîte Traditional Biscuit Coconut/Vanille commercialisée à 17 euros par MDFP”, révèle Xavier Duval. Dans les supermarchés, on trouve ces sachets à Rs 15 au maximum, dit-il, déplorant “le scandale” derrière cette boîte de biscuits dont le prix à l’aéroport, après conversion, revient à Rs 680. “La population a été choquée suite aux révélations concernant le contrat juteux obtenu la fille de la Speaker avec MDFP. Cela a été très mal digéré”, estime le leader du PMSD. Selon lui, c’est avec raison que les gens pensent qu’il y a accaparement du pays par une famille. “Je parle, là, évidemment de la famille Jugnauth”, dit-il, s’insurgeant que “les Jugnauth s’ingèrent dans tous les business, ne laissant même pas de miettes pour la population, les ti-dimounn”.

Pour Xavier Duval, outre le scandale d’un contrat juteux, ce commerce s’avère également “une arnaque” aux dépens des touristes et des Mauriciens qui voyagent. “Si un marchand de plage vend une glace de Rs 25 à Rs 700, il est immédiatement arrêté par la police. Or, ces biscuits sont vendus 28 fois leur prix d’achat”. Il s’étonne par ailleurs de la performance de MDFP qui fait “moins bien qu’avant”. D’où ses interrogations : “Qui de MDFP ou de Rum & Sugar Ltd réalise des profits sur la vente de ces biscuits ?

Le PMSD ne compte pas laisser cette affaire sous silence. D’autant que, selon Xavier Duval, la mairie de Quatre-Bornes aurait aussi passé une commande de ces biscuits. “Nos conseillers poseront des questions au prochain conseil, pour connaître la quantité mise en stock et le prix payé, et à qui.”

Loi anti-transfuge rejetée par SAJ

Xavier Duval est également revenu sur les élections régionales à Rodrigues, félicitant le chef commissaire, Serge Clair, pour sa victoire. Abordant les critiques à son égard, notamment en ce qui concerne l’application du système proportionnel, le leader du PMSD rappelle que le comité qu’il a présidé comprenait d’autres membres du Cabinet, dont Pravind Jugnauth et Ivan Collendavelloo. La raison derrière le rejet du rapport Glover était que “celui-ci avait aboli carrément le système proportionnel.”. Il fait ressortir que c’est pourtant ce qui était inscrit dans le programme électoral de l’alliance Lepep. D’où les améliorations apportées à l’ancien système du gouvernement MSM-MMM.

“En premier lieu, nous avons réduit le nombre d’élus à la proportionnelle à 5 au lieu de 6. En deuxième lieu, nous avons établi un tiers de femmes. En troisième lieu, à la place d’un élu dans la majorité, nous avons mis trois au minimum”, explique le leader de l’opposition. Il est revenu sur un quatrième point, majeur, dit-il, qui, approuvé par le Cabinet, a été enlevé à la dernière minute par le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth. “Il s’agit de la provision anti-transfuge”, dit Xavier Duval, pour qui “la réforme électorale de Rodrigues est inachevée.”

“L’OPR a eu 56% de voix. Sans le système proportionnel, il aurait fini avec 83% des sièges. Cela n’aurait pas été normal. Aujourd’hui, avec la proportionnelle, l’OPR compte 59% de sièges pour 56% des votes. C’est plutôt correct. Le système marche très bien. Si une bonne partie de la population a voté pour le MR, il est tout à fait raisonnable que le parti gagne sa place à l’Assemblée régionale”. Revenant sur la loi anti-transfuge, le leader du PMSD indique que, selon ses recherches, 15 pays dont l’Inde et le Pakistan, ont des dispositions anti-transfuge. Il invite ainsi le gouvernement à venir compléter la réforme.

Hausse “injustifée” du prix du carburant

Dans un autre volet, le leader de l’opposition s’est attardé sur la hausse des prix du carburant. Selon lui, quand les prix accusent une baisse sur le cours mondial, la taxe doit être réduite. “En 2014, j’avais mis Re 1 dans le Build Mauritius Fund. En 2015, quand l’essence a baissé, Vishnu Lutchmeenaraidoo a imposé une taxe de Rs 4.20 par litre. Il aurait fallu réduire la taxe pour soulager la population. Mais ici, ce qui s’est passé, c’est qu’on a ajouté la taxe quand le prix baissait et quand le prix augmentait, on ne l’a pas enlevée”, dit-il, estimant la hausse de 10%, “injustifiée”.

Pour Xavier Duval, cette augmentation aura un effet de cascade sur d’autres items et secteurs. S’appuyant sur les recettes de Rs 7,5 milliards récoltées par l’État annuellement à travers le Build Mauritius Fund, la TVA, etc., il lance un appel au gouvernement pour soulager le fardeau de la population en enlevant la taxe.

Pour finir, le leader des bleus a rappelé la tenue du congrès des femmes qu’organise son parti le 5 mars. L’événement, placé sous le thème Vive la Différence, se tiendra à l’École hôtelière Sir Gaëtan Duval.

Le leader de l’opposition est également revenu sur le départ d’AirAsia X de Maurice, ne cachant pas ses craintes pour l’économie mauricienne et des regrets que des Mauriciens pouvaient voyager pour certaines destinations à des prix très abordables.

Sheila Hanoomanjee donne sa version

La fille de la Speaker, Maya Hannoomanjee, parle d’emblée « d’inexactitudes brandies de manière irresponsable sur la place publique », et soutient que « quel que soit le nom que je porte, j’ai les mêmes droits que tout citoyen mauricien souhaitant exprimer les compétences et aptitudes qui lui sont proposées ».

Accusant le leader de l’opposition de mener une campagne de « discrimination inversée, de manière mesquine et malsaine », elle soutient être victime de « discrimination injuste et injustifiée uniquement à cause de son patronyme ».

Elle soutient qu’« il y a eu respect scrupuleux des lois et procédures en vigueur pour que les coffrets de biscuits de Rum & Sugar Ltd soient en vente au MDFP ». Elle affirme avoir emprunté le même chemin que tout autre entrepreneur, ayant pour ambition de commercialiser ses produits au sein de la boutique de MDFP, ce processus ayant nécessité trois ans d’efforts avant-vente personnels.

Alors que l’adresse de son entreprise est la même que celle de la Speaker, sa mère, elle, souligne qu’elle est « l’unique actionnaire et bénéficiaire de Rum & Sugar ». Une entreprise dont Sheila Hanoomanjee dit assumer l’entière responsabilité et qu’elle reconnaît toutefois n’a été incorporée qu’en juillet 2016 et est libellée « distribution et vente en gros de divers produits, excepté les liqueurs et le tabac », mais commercialisant jusqu’ici uniquement un seul produit.

Concédant que le coffret de biscuits de Rum & Sugar Ltd contient effectivement deux sachets de biscuits locaux, Sheila Hannomanjee affirme qu’« alors que le coffret exhibé est fidèle à la réalité, le contenu est par contre totalement erroné et trompeur ». Il s’agirait, selon elle, « ni plus ni moins d’une manipulation malicieuse de l’opinion publique à des fins purement politiques et dans le but de dénigrer l’intégrité du produit et la réputation de Rum & Sugar Ltd ». Et si Xavier Duval a soutenu que ces biscuits sont produits par la compagnie Esko, la fille de Maya Hanoomanjee soutient que « le produit de Rum & Sugar Ltd tel qu’il est commercialisé au MDFP a été élaboré selon un concept qui prône une certaine valeur ajoutée, en phase avec un positionnement apte à satisfaire les besoins de la clientèle touristique au sein d’un marché libre concurrence ».

Sans toutefois mentionner le prix d’achat de ses biscuits qui sont revendus à 17 euros aux passagers à la MDFP, la directrice de Rum & Sugar avance que « le prix de vente du produit au MDFP ne relève nullement de la responsabilité, ni de l’autorité de Rum & Sugar Ltd ».