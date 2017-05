L’AFFAIRE RAWAT – SAISON II : Les impératifs de Kroll pour le BAI Foreign Asset Tracing

La saison II de l’écroulement de l’empire Dawood Rawat, avec le Foreign Asset Tracing Exercise confié aux spécialistes de Kroll Associates, sera entamée formellement à la mi-juin. Presque en même temps, devront démarrer les auditions de la commission d’enquête, présidée par l’ancien juge de la Cour suprême, Bushan Domah, sur la vente des avoirs de BAI, soit 23% des actions au sein de BRITAM (Kenya). Dans les deux cas, des développements sont à surveiller à n’importe quel moment même si en ce qui concerne l’un des assesseurs de la Commission Domah, le Chief Executive Officer de Grant Thornton, Sattar Hajee Abdoula, la pression ne fait que s’accentuer pour réclamer son désistement de cette instance en vue de garder l’intégrité de l’exercice. Le dernier élément susceptible de porter préjudice à la commission d’enquête se résume à un enregistrement d’un échange entre Sattar Hajee Abdoula, Dawood Ajum Rawat et Swadeck Muhammad Taher, d’une durée de 4 heures 22 minutes et 29 secondes le 20 avril 2015 avec pour objectif d’élaborer un « deal » pour « enterrer le scandale financier de BAI » (voir un survol de cette conversation plus loin).

Des discussions engagées officiellement avec Kroll Associates en vue de retracer les fonds détournés de BAI et ayant été placés soit dans des comptes offshore à l’étranger, notamment des comptes au Guernsey, soit dans l’immobilier en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis, ont atteint un stade avancé. En parallèle à la mise sur pied d’une équipe d’enquêteurs et d’analystes financiers, la société Kroll Associates a soumis aux autorités mauriciennes une série d’impératifs avant l’enclenchement du travail sur le terrain.

Ainsi, outre le rapport officiel des Forensic Auditors de Singapour, nTan Corporate Advisory Pte Ltd, soumis à la Banque de Maurice le 30 mai 2016, les responsables de Kroll Associates veulent avoir accès à tous les Underlying Documents compilés lors de cet exercice. Ils ont aussi exigé l’accès à tous les Minutes of Proceedings du conseil d’administration de BAI Co (Mtius) Ltd and Related Entities, aux Statutory Records aussi bien que les talons des chèques émis pour des contre-vérifications.

Cette demande préalable de Kroll Associates suscite des problèmes pratiques, soit que ces documents ne peuvent être transmis physiquement par voie virtuelle vu le volume. La seule option serait de convaincre les enquêteurs de Kroll Associates d’effectuer le déplacement à Maurice, pour les consulter chez le Special Administrator ou à la NIC. Ceux qui ont accès à ces archives du défunt groupe BAI avancent qu’il faudra un minimum de deux semaines juste pour prendre connaissance de leur teneur avant que tout Foreign Asset Tracing ne soit possible. C’est ce qui explique la période de mi-juin avancée.

Les autorités soupçonnent que plus de Rs 1 milliard aurait été transférées à l’étranger pour le compte de Dawood Ajum Rawat alors que celui-ci, dans ses confidences du 20 avril 2015, avait fait état d’une propriété à Maryleborne à Londres et à Raleigh, Caroline du Nord, aux Etats-Unis.

De son côté, à la 16e minute de ces mêmes échanges, Swadeck Muhammad Taher, le Mastermind du groupe BAI, laissait comprendre au Chairman Emeritus que « they believe the castle (in Italy) belongs to you. They believe that the Croatian properties belong to you ». Les Foreign Asset Tracers de Kroll Associates trouveront un intérêt redoublé dans les aveux de Swadeck Muhmmad Taher au sujet des Management Fees de 100 millions dans la Bramcom Balance Sheet à Guernesey.

Une tentative de recouvrer des fonds pour le remboursement des victimes

Après deux heures et 22 minutes d’échanges, répondant à la question de Sattar Hajee Abdoula au sujet de ces Management Fees de « 100 million or whatever million it is », le cerveau de BAI avait indiqué que « they were the Chairman salaries around Rs 2 million per month and there were some months where it went to Rs 5 million ». Puis, se ravisant devant les demandes pressées de Sattar Hajee Abdoula, il devait ajouter : « In the latter part, I don’t know but it will be around Rs 15 millions for the group »

En tout cas, il ne fait aucun doute que l’une des premières cibles de Kroll Associates se résumera aux transferts dans des comptes à Guernesey ou à Jersey, notamment chez Schrouders vers la fin de 2014. Ils devront analyser les Sources of Funds pour les investissements dans l’immobilier à Maurice et à l’étranger des membres du clan Rawat dans une tentative de recouvrer des fonds pour le financement de l’opération de remboursement des victimes de la fraude au sein du conglomérat BAI.

D’autre part, avec le délai pour les témoins devant se faire connaître auprès du secrétariat arrivant à terme mercredi prochain, la commission d’enquête sur la vente des actions du groupe Rawat au sein de BRITAM (Kenya) devra procéder aux premières auditions. Toutefois, la présence de Sattar Hajee Abdoula comme un des assesseurs de l’ancien juge Domah pose problème. Lors des premières séances, il pourrait essuyer une motion formelle en vue de récuser pour conflit d’intérêts directs d’avoir été l’administrateur pour une trentaine de filiales de BAI avant de se faire remplacer par les Special Administrators Mushtaq Oosman et André Bonieux de PwC au début de mai 2015. Il y a ensuite le paiement controversable de ses fees de Rs 26 millions, décision entérinée par la Financial Services Commission suite à des « instructions from political higher quarters.

Et cela sans compter la connexion politique dévoilée par les enregistrements du 20 avril 2015.

REZISTANS EK ALTERNATIV : “Un ad hoc levy pour rembourser les victimes du SCBG”

Le flou persiste. Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, le Parti éco-socialiste Rezistans ek Alternativ (ReA) a soulevé plusieurs interrogations sur le “complot Agaléga”, le sort des étudiants et le rapport NMH qui n’a pas encore été rendu public.

Ashok Subron, membre de ReA, est revenu sur l’affaire BAI et sur “le rôle néo-colonial de l’Inde dans notre région.” Rezistans ek alternativ s’interroge sur les moyens évoqués par Pravind Jugnauth pour rembourser les souscripteurs du Bramer Asset Management et du SCBG. “L’État va-t-il honorer ses promesses?”

Il propose la mise en place d’un “ad hoc levy” applicable à toute entreprise du système financier et du pays mais aussi et surtout à tous les partis politiques qui ont été financés par l’ex-BAI. “La somme recueillie servira à payer en partie les détenteurs du SCBG”, dit-il. Dans cette même lignée, ReA a souligné l’inaptitude du gouvernement à mettre en place un compensation fund, comme stipulé dans la section 88 de l’Insurance Act. “Avec le ad hoc levy, les fonds recueillis iront dans ce compensation fund.”

Ashok Subron réclame “la publication du rapport NMH déjà soumis à la Financial Services Commission.” Et réaffirme la position du parti contre le projet métro express, dans le cadre du lancement du Tender, cette semaine. “Ce projet fait fi de l’impératif central du pays quant au développement d’un système de transport économique, écologique et gratuit, avec notamment les autobus électriques qui fonctionnent à l’énergie renouvelable”, dit-il.

ReA dénonce également “le chantage ignoble” du ministère de l’Éducation dans l’affaire des frais d’examen du SC/HSC. Le Parti éco-socialiste émet des réserves quant au nouveaux critères d’admission à l’université. “À l’époque où l’État avait ramené le critère d’admission à 3 crédits, ReA avait affirmé que cette décision était principalement motivée par des intérêts pécuniaires pour encourager les universités privées”, dit-il. Et d’ajouter qu’une fois de plus, ces décisions sont prises sans consultation avec les stake holders et “n’ont aucun but éducatif.”

Le “complot Agaléga”

Autre sujet abordé lors de la conférence de presse, le “complot Agaléga.” “Nous demandons au Premier ministre de répondre à nos questions parce qu’il s’agit là d’une question d’intégrité territoriale et de droits fondamentaux des habitants d’Agaléga”, dit Stéphane Gua, membre de REA.

Le parti demande que lumière soit faite sur le Memorandum of Understanding (MoU) signé en mars 2015 par le PM indien Narendra Modi, lors de sa visite à Maurice. Et exige que tous les accords et traités bilatéraux signés depuis soient rendus publics. “Ce document doit être rendu public. Nous devons savoir ce qu’il en est des 18 millions de dollars obtenus d’Inde pour des infrastructures à Agaléga. Quelles sont les négociations entre les deux pays?”, demande-t-il.

Autre question que ReA se pose: le manque de connivence au niveau des projets énoncés par les ministres de tutelle en 2015 et en 2017. “Dans une PNQ en 2015, le ministre Koonjoo parlait clairement de ‘rehabilitation and paving of the runway of 4000 feet’, alors qu’en 2017, il est plutôt question de ‘construction of a jetty and air strip’”, avance Stéphane Gua. Et d’ajouter que le projet de construction d’une piste d’atterrissage à Agaléga et d’un hangar d’avions n’est pas viable, compte tenu des 300 habitants qui y vivent. “Rodrigues a une population 10 fois plus grande et, pourtant, il n’y a pas de hangar là-bas. Les intentions du gouvernement ne sont pas claires”, soutient-il.

ReA demande aussi si “Maurice figurera sur le India’s Regional Radar System” après la signature du MoU en 2015. Quant au droit d’accoucher des Agaléennes sur le territoire agaléen, le flou persiste. “Une quinzaine d’années après, les femmes n’ont toujours pas le droit d’accoucher à Agaléga. Pourquoi n’y a-t-il aucun Maternity Centre sur place?”, s’insurge-t-il.

Proposant que l’État mauricien fasse “revivre l’Indian Ocean Zone of Peace, forme des sages-femmes agaléennes et revoie les tarifs de bateaux entre Maurice et Agaléga au coût actuel de Rs 11,000.”, le Parti éco-socialiste met en garde Pravind Jugnauth et l’Alliance lepep “contre toute tentative de communalisation de ce combat.”