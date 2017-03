L’AFFAIRE SOBRINHO / FSC : Fournir de fausses informations au régulateur est non seulement un délit mais aussi une arrestable offense, selon Bérenger

Chagos: “Une contre-proposition à celle formulée par les Britanniques si une nouvelle réunion du comité parlementaire est convoquée”

Paul Bérenger, leader du MMM, n’en démord pas par rapport à l’affaire Sobrinho / FSC. “Fournir de fausses informations au régulateur dans le but d’obtenir un permis d’opérer est non seulement un délit sous la loi régissant la Financial Services Commission (FSC) mais aussi une arrestable offense”, dit-il quant à l’information au sujet du courriel adressé par le Solicitor General, Dheeren Dabee à la FSC par rapport à la demande d’un permis d’opérer faite auprès du régulateur par l’homme d’affaires angolais controversé, Alvaro Sobrinho. Soupçonnant “un cover-up”, le leader des mauves réclame la publication de la correspondance que la FSC a adressée aux autorités portugaises pour savoir si le dénommé Sobrinho a eu maille à partir avec la justice de ce pays de même que la réponse obtenue en retour de Lisbonne.

Paul Bérenger allègue, d’abord, que ces dix dernières années en Angola, à la faveur de la flambée des prix du pétrole, une “clique proche du pouvoir” dans ce pays, associée à la société pétrolière d’État, Sonangol, et à l’aquelle appartiendrait le dénommé Alvaro Sobrinho, s’est largement enrichie. Le leader du MMM souligne que malgré les milliards générés par son industrie pétrolière, l’Angola, qui est le 2e exportateur africain de l’or noir, est l’un des pays avec une population vivant largement encore dans la misère. Une situation qu’il met sur le compte de la grande corruption qui se pratique dans cette “dictature”.

Selon Paul Bérenger, c’est au Portugal que la “clique angolaise proche du pouvoir” s’étant largement enrichie de la manne pétrolière a pris pour habitude de placer son argent. Il soutient que c’est par manque de preuves que des procès instruits au Portugal à l’encontre du dénommé Sobrinho ont été rayés. Le leader des mauves évoque, notamment, les “graves allégations” autour de l’incapacité à retracer une somme faramineuse de $ 6 milliards à la filiale angolaise de la 2e banque du Portugal, la Banco Spirito Santo Angola, que dirigeait le dénommé Sobrinho.

Paul Bérenger soutient qu’après le laxisme observé sous le précédent gouvernement de droite au Portugal et qui a conduit à la mise en faillite de la 2e banque de ce pays en août 2014, le nouveau gouvernement de gauche au pouvoir depuis novembre 2015 s’est assigné pour tâche d’y mettre bon ordre. Si bien que des poursuites ont même été engagées à l’encontre du vice-président angolais, Manuel Vicente. Le leader du MMM poursuit en affirmant qu’un procureur portuguais, qui est de même soupçonné de s’être laissé corrompre, fait aussi l’objet de poursuites.

Paul Bérenger réaffirme, par ailleurs, qu’à la présentation du budget le 29 juillet de l’année dernière, la Banque de Maurice (BoM) avait le pouvoir exclusif d’émettre l’ensemble des permis bancaires. En dépit des démentis du ministre des Finances, le leader des mauves soutient qu’il est un fait que c’est après la présentation du budget par Pravind Jugnauth en juillet 2016 et avec le vote du Finance Bill le 31 août 2016 que le pouvoir d’émettre des Investment Banking Licenses est passé de la BoM à la Financial Services Commission (FSC).

“La FSC contredit le ministre des Finances”

Paul Bérenger rappelle, en outre, qu’en deux occasions successives, le nouveau ministre des Services financiers et de la Bonne Gouvernance, Sudhir Sesungkur, est venu affirmer d’abord sur Radio Plus, le 2 mars, ensuite dans l’express, le 3 mars, que la BoM avait refusé d’octroyer un permis bancaire au dénommé Alvaro Sobrinho. Il affirme que c’est sous contrainte que la Banque de Maurice a dû publier le communiqué du 9 mars démentant avoir été en présence d’une demande de permis bancaire émanant d’Alvaro Sobrinho.

Qu’à cela ne tienne, Paul Bérenger note une contradiction entre l’affirmation de Pravind Jugnauth à l’effet que c’est la BoM qui aurait souhaité que le pouvoir d’émettre des Investment Banking Licenses passe à la FSC alors que, dit-il, dans un communiqué, la commission laisse comprendre que l’idée de ce changement émane du ministre des Services financiers d’alors, Roshi Bhadain. “En fait, selon mes renseignements, Sobrinho a fait une demande verbale de permis au gouverneur de la BoM. Ce dernier lui a fait comprendre qu’un tel permis ne pourrait lui être octroyé mais qu’il pouvait toujours faire une demande en écrit”, affirme le leader du MMM. Demande en écrit qui, selon lui, ne sera jamais formulée.

Paul Bérenger réaffirme que le demandeur devait, finalement, obtenir son permis de la FSC “en quelques jours” après que la législation a été amendée. “Depuis des années, la FSC a passé son temps à fauter. Sous le précédent gouvernement PTr/PMSD, ses tentatives de faire son travail comme il se doit ont été réprimées”, soutient-t-il. Il rappelle comment déjà, à l’époque, le Fonds Monétaire International (FMI) avait demandé que les choses changent, notamment par rapport à la supervision des activités de la BAI. “Depuis les élections, sous le présent gouvernement, la situation a empiré”, constate le leader du MMM.

Paul Bérenger évoque l’information parue cette semaine faisant état d’un courriel du Solicitor General à la FSC s’enquérant si l’homme d’affaires angolais n’a pas enfreint la loi en fournissant au régulateur de fausses informations dans le seul but d’obtenir son permis d’opérer. “Il s’agit là non seulement d’un délit mais d’une arrestable offense”, soutient-il. Se référant au communiqué de la commission publié hier et indiquant que l’affaire a été référée à la police, Paul Bérenger se pose des questions.

Cogestion: “Maurice doit refuser”

“À quelle heure l’affaire a-t-elle été référée à la police? A-t-on préalablement vérifié à quelle heure l’avion de Sobrinho allait partir? Y a-t-il eu une plainte déposée en bonne et due forme à la police? Si oui, qui a fait la déposition?”: autant d’interrogations du chef du MMM. En attendant, Paul Bérenger demande que la correspondance de la FSC adressée aux autorités portugaises au sujet des éventuels démêlés du dénommé Sobrinho avec la Justice de ce pays soit rendue publique de même que la réponse des autorités de Lisbonne. Il dit, sous ce rapport, soupçonner “un cover-up”.

Pour Paul Bérenger, le simple fait que le dénommé Sobrinho a obtenu ses permis d’opérer est, en soit, de mauvais augure pour la réputation et la crédibilité du centre financier mauricien. “L’Union européenne (UE), les États-Unis et l’Inde suivent tout cela de très près”, prévient-il. Le leader des mauves ne désespère pas de savoir, finalement, qui sont ceux qui sont derrière l’arrivée chez nous de ces investisseurs angolais controversés. “On le saura en temps et lieu”, dit-il. “J’ai ma petite idée et je vais continuer de fouiller.”

En attendant, le leader du MMM demande que la BoM soit réinvesti de son pouvoir exclusif d’émission de l’ensemble des permis bancaires, dont l’Investment Banking License.

Commentant, par ailleurs, la 3e réunion de négociations entre officiels mauriciens et britanniques visant à trouver un terrain d’entente sur la question des Chagos, Paul Bérenger affirme que, selon ses informations, la proposition britannique qui a été faite cette fois portait sur une cogestion de toutes les îles autres que Diego Garcia où se situe la base aéronavale américaine. Le leader du MMM indique avoir été donné de comprendre que dans le cadre de cette proposition de cogestion, la Grande-Bretagne entendait revendiquer sa souveraineté sur les Chagos. “Maurice doit refuser une telle proposition”, estime Paul Bérenger.

Maurice, explique-t-il, a désormais le choix entre (i) remettre sur le métier sa proposition de résolution visant à obtenir l’aval de l’assemblée générale des Nations unies en vue de solliciter la Cour Internationale de Jusitce (CIJ) pour une Advisory Opinion sur la décision de Londres de démembrer l’archipel des Chagos du territoire mauricien avant l’accession du pays à l’indépendance en 1968, et (ii) faire une contre-proposition. Paul Bérenger trouve dans ce contexte on ne peut plus urgent la convocation d’une nouvelle réunion du Comité parlementaire sur les Chagos. Il indique attendre cette occasion pour suggérer sa contre-proposition.

Et de rappeler que précédemment, c’est le PM en fonction, sir Anerood Jugnauth, qui présidait les réunions du Comité parlementaire sur les Chagos. “Une telle question relevant de la souveraineté nationale devrait normalement être d’intérêt pour tout Premier ministre qui se respecte”, estime-t-il. Quoi qu’il en soit, maintenant que le dossier des Chagos a été placé sous la responsabilité du ministre mentor, il estime que le PM Pravind Jugnauth et sir Anerood Jugnauth devraient convenir entre eux qui devrait présider dorénavant cette réunion.

Paul Bérenger estime toujours d’actualité d’affréter un navire en vue d’une action de protestation aux abords de Diego Garcia dans le but d’alerter l’opinion publique internationale de la question. “Tout est, néanmoins, une question de timing. Une telle initiative aurait été plus appropriée avant que l’on ne songe d’inscrire une résolution auprès de l’assemblée générale des Nations Unies pour obtenir le droit de demander à la Cour Internationale de Justice (CIJ) d’émettre une Advisory Opinion sur le contentieux nous opposant à la Grande-Bretagne sur les Chagos”, souligne-t-il.