L’AFFAIRE SOBRINHO / FSC : Paul Bérenger incrimine surtout Pravind Jugnauth et Dev Manraj

Paul Bérenger, leader du MMM, rend le Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth, et le Secrétaire financier, Dev Manraj, principaux responsables de l’éclatement de l’affaire Sobrinho / FSC qui vient de surgir. Selon lui, tout est parti de l’adoption de la mesure budgétaire présentée l’an dernier par le Grand argentier conférant dorénavant à la Financial Services Commission (FSC) le pouvoir d’émettre des Investment Banking Licenses à la place de la Banque de Maurice (BoM). Paul Bérenger rappelle en outre qu’en agissant comme président du Conseil d’administration de la FSC, le Secrétaire financier est en situation de conflit d’intérêts. Il demande ainsi la révocation de ce dernier et la nomination d’un Chief Executive Officer (CEO) « respectable et respecté » à la tête de l’instance régulatrice. Le leader des mauves réclame, de plus, la révocation pure et simple du permis d’opérer accordé à l’homme d’affaires angolais controversé.

Pour Paul Bérenger, le point fondamental dans l’affaire Sobrinho / FSC est une mesure budgétaire qu’avait fait adopter Pravind Jugnauth le 29 juillet de l’année dernière. Celle-ci concerne la décision d’accorder à la Financial Services Commission (FSC) le pouvoir d’octroyer des Investment Banking Licences à des sociétés d’investissements. Le leader du MMM rappelle que jusqu’alors, comme pour tous les autres permis bancaires, ce pouvoir d’émettre des permis de banque d’investissements revenait à la Banque de Maurice (BoM). Il juge « révoltant » que la mesure budgétaire prise par le Premier ministre en sa qualité de ministre des Finances en juillet 2016 est intervenue quelque temps seulement après que la Banque centrale a refusé d’accorder à la société dirigée par le dénommé Alvaro Sobrinho une licence.

Paul Bérenger s’insurge contre l’idéee que la FSC, dont le Conseil d’administration est présidé par le Secrétaire financier, Dev Manraj, s’est autorisé, dans la foulée, d’accorder un permis de banque d’investissements à la société dirigée par l’homme d’affaires angolais sans même s’enquérir, semble-t-il, préalablement, auprès de la BoM de la raison pour laquelle cette dernière avait, elle, refusé un tel permis à la société. Tout en soulignant que la Banque centrale a jugé utile de porter plainte à la police après que l’Investment Banking License a été octroyée, le leader des mauves veut être fixé sur l’avancement, depuis, de l’enquête policière y relative.

S’il conçoit que d’autres protagonistes, dont la présidente de la République, Mme Ameenah Gurib-Fakim et l’ancien ministre des Services financiers, Roshi Bhadain, ont leur part de responsabilités dans toute l’affaire, Paul Bérenger n’en démord pas : ce sont, surtout, Pravind Jugnauth en tant que ministre des Finances ayant introduit la mesure budgétaire du 29 juillet 2016 et le Secrétaire financier Dev Manraj, qui préside la FSC, qui sont directement en cause et ont des comptes à rendre. L’ancien leader de l’opposition considère ainsi « foncièrement hypocrite » l’annonce faite par le Secrétaire financier qui préside la FSC que des contacts ont été établis au Portugal pour des renseignements sur les affaires dans lesquelles l’homme d’affaires angolais serait mêlé.

« Cas flagrant de conflit d’intérêts »

Paul Bérenger explique qu’après des années de laisser-aller, le nouveau gouvernement de gauche, au pouvoir au Portugal depuis un an, a entrepris de faire le ménage. Si bien que des poursuites sont même entamées à l’encontre du vice-président angolais pour une affaire de corruption. Il s’étonne ainsi que seule la FSC n’était pas au courant des enquêtes en cours au Portugal, rappelant, au passage, que Mme Gurib-Fakim doit sa nomination au Réduit au ML, le leader du MMM trouve que c’est ce qui justifie la montée en première ligne du ministre Anil Gayan pour défendre la présidente de la République et la FSC.

Même si, pour lui, il ne saurait être question de tout mettre sur le dos de l’ancien ministre de tutelle, Roshi Bhadain, Paul Bérenger considère, malgré tout, la décision de ce dernier de nommer le Secrétaire financier à la présidence de la FSC comme « un crime contre la bonne gouvernance ». Il rappelle, à ce propos, qu’en tant qu’instance régulatrice des Services financiers, la FSC se devait de fonctionner en toute indépendance. Aussi, pour lui, avoir le Secrétaire financier à la présidence de cette instance est un cas flagrant de conflit d’intérêts.

Le leader du MMM ajoute à cela le fait que la FSC ne dispose pas encore d’un CEO attitré et que c’est un étranger qui, jusqu’ici, assure la suppléance à la tête de l’institution. Ce qui, à son avis, rend ce dernier « malléable à souhait ». Poursuivant, Paul Bérenger parle de « communiqué bidon » de l’instance régulatrice laissant entendre que le détenteur du permis a été prié « not to start opérations ». Or, selon lui, dans la présente conjoncture, ce qu’il faut, c’est une révocation du permis sans autre forme de procès.

Le leader des mauves considère aussi que Sudhir Sesungkur contre qui pèsent des allégations de détournement de fonds n’aurait jamais dû être nommé ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance en remplacement de Roshi Bhadain. Pour lui, cette nomination équivaut à « met brakonié vey sasé ». Mais Paul Bérenger insiste sur une chose : pas question de détourner l’attention en direction de la présidente de la République « qui a, certes, fauté gravement », ni en celle de l’ancien ministre Roshi Bhadain ou de son successeur, Sesungkur.

Paul Bérenger répète, en effet, avec insistance, que les deux principaux responsables de toute l’affaire sont le Premier ministre et ministre des Finances Pravind Jugnauth et le Secrétaire financier, Dev Manraj. « Déjà, sous le précédent gouvernement PTr/PMSD, si la FSC avait fait son travail, il n’y aurait jamais eu d’affaire BAI. Sous le présent gouvernement, l’ancien ministre Bhadain n’a pas fait mieux en choisissant de nommer le Secrétaire financier à la présidence de l’instance régulatrice et de confier la direction générale à un directeur suppléant étranger malléable ».

« Base de blanchiment d’argent sale? »

Pour l’ancien leader de l’opposition, il est donc plus que nécessaire de consolider le professionnalisme de la FSC en commençant par la révocation de l’actuel président du Comité de direction et en nommant à la direction « une personne respectable et respectée ». Paul Bérenger se demande si le scandale mis au jour est une affaire isolée ou pas. Il déclare, en tout cas, enquêter actuellement sur un autre fonds toujours d’origine angolaise valant plusieurs millions de dollars et qui auraient été constitués en 2015. Il s’interroge alors pour savoir si Maurice ne se serait pas transformé en une base pour le blanchiment d’argent sale « surtout celui d’origine angolaise ».

Paul Bérenger ne manque pas aussi d’évoquer la demi-douzaine de berlines acquises valant quelque Rs 40 millions et comprenant des Jaguar et des BMW hors séries. Il parle, à ce propos, d’informations « explosives » dans au moins deux cas concernant des VVIP. « Voilà à quoi nous a conduit le travail du duo Pravind Jugnauth / Dev Manraj », conclut le leader du MMM.

A l’heure des questions, Paul Bérenger a estimé préalablement nécessaire de mettre bon ordre à la FSC avant de considérer une éventuelle reprise de ses activités par la Banque centrale, alors que la BoM « a fait son travail comme il se doit » dans le cas présent en refusant l’octroi d’un permis bancaire à la société angolaise controversée. Le ministre des Finances, Pravind Jugnauth a, selon le leader du MMM, traité la Banque centrale de manière irresponsable. « Nous avons, à la BoM, des gens sérieux, dont une équipe dédiée au travail de ‘due diligence’ », explique-t-il.

Paul Bérenger estime, par ailleurs, que Pravind Jugnauth savait, sûrement, que la Banque centrale avait, dans un premier temps, refusé d’accorder un permis de banque d’investissement à la société concernée. D’où son insistance que les deux principaux responsables dans toute l’affaire sont le Premier ministre et ministre des Finances et le Secrétaire financier, Dev Manraj. « Ils ont des comptes à rendre à la population pour le crime commis à l’encontre du pays et ne peuvent, ainsi, ‘get away with murder’ », trouve-t-il.

Paul Bérenger rejette, toutefois, l’idée d’une commission d’enquête dans ce cas particulier. Recourir, dans le cas présent, à une commission d’enquête équivaudrait, selon lui, à recourir à une tactique dilatoire.