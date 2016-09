L’AFFAIRE TRILOCHUN : Le leader du MSM dément l'avocat

Si Navin Ramgoolam, en particulier, et Paul Bérenger ont été les cibles du leader du MSM vendredi soir, lors du congrès du parti dans la circonscription No 10, l’avocat Kailash Trilochun en a aussi pris pour son grade. Pravind Jugnauth a tenu à mettre les pendules à l’heure en concédant que « oui, mo ti la-bas. Ti ena Premier minis oussi ». Il déplore cependant les allégations de Kailash Trilochun, selon lesquelles ce serait le Premier ministre lui-même qui lui aurait dit de réclamer ces honoraires ce qui serait “totalement foss”.

Pravind Jugnauth confirme ainsi les propos de Kailash Trilochun: ce dernier était effectivement présent lors d’une réunion le 6 avril dernier. Et le Premier ministre aussi. D’ailleurs, c’est à la demande du Premier ministre qu’il a assisté à cette réunion, a soutenu Pravind Jugnauth devant l’assistance à Bel-Air vendredi soir. Et de se demander: « Mo ti bizin demande permission Trilochun. Pm inn invite moi. Moi suiv so l’ordre. » Il soutient que lorsqu’il a été question des frais à réclamer, Sir Anerrod Jugnauth aurait exprimé son étonnement : « Ki pe reclame autan fees pou enn case », affirme-t-il. Le leader du MSM avance de même que, «Premier minis ti dir li (Ndlr : Kailash Trilochun), en présence presidan l’ICTA, al discuté, al tomm dakor ki fees-la bizin rezonab ». La population devrait se demander, ajoute-il, « si enn Premier minis pou dir reclame fees par l’heure temps ».

« Couma dir enn Rottweiler »

« Tout ce qu’il raconte n’est que faussetés », déclare Pravind Jugnauth. Selon lui, c’est parce que Kailash Trilochun — à qui le gouvernement, qui l’a nommé à plusieurs postes, avait demandé de démissionner suite aux allégations portées contre lui dans l’enquête concernant l’agression du directeur de l’ICTA - est « en colère » contre le gouvernement qui l’a finalement révoqué qu’il tient ces propos. « Mo trouv tou qualité cozer li pe cozer. Couma dir enn Rottweiler inn vini », dit le leader du MSM, qui rappelle que l’enquête de la police ne porte pas encore sur les fees mais sur les allégations de Sylvio Candahoo. Il déplore par la même occasion le PTr qui, d’un côté, fait-il remarquer, tire à boulets rouges sur Kailash Trilochun et, de l’autre, c’est un avocat membre influent du PTr qui le défend. Le ministre des Finances va jusqu’à dire qu’il y aurait eu complot.

Ce congrès a aussi été l’occasion pour Pravind Jugnauth de s’en prendre à Navin Ramgoolam. Passant en revue les mesures annoncées dans son dernier budget, il soutient que le leader du PTr ne dit pas la vérité lorsqu’il évoque le projet de Metro Express que Navin Ramgoolam, lui, soutient avoir été copié sur le projet de métro léger de l’ancien régime. « Certes, c’était à l’agenda de l’ancien gouvernement. Mais il faut savoir que j’ai été dans ce gouvernement en 2010, pendant onze mois et que c’est moi, en tant que ministre des Finances qui ai émis cette idée, car le PTr voulait l’éliminer et construire une bus lane. C’est moi qui ai convaincu Navin Ramgoolam d’élaborer le projet de light rail », dit-il. Cependant, s’il a effectivement écrit au Premier ministre indien par la suite pour protester contre ce projet, ce serait parce qu’après la démission du MSM du gouvernement PTr/MSM, le projet, évalué au départ à Rs 15 milliards devait atteindre Rs 25 milliards, selon lui. « Kot kass ti pou allé ? Dans coffres ? », demande-t-il. C’est dans cet esprit qu’il a protesté auprès du PM indien, affirme Pravind Jugnauth. « Mais MetroExpress c’est nou projet. Et mo contan ki sous sa gouvernma la ki nou pou réalise sa projet la », dit-il.

Jusqu’au bout du mandat

Pour le leader du MSM, l’opposition, quelle qu’elle soit, n’a aucune leçon à donner au gouvernement, notamment sur la question de soutien accordé aux élèves de SC/HSC. Rappelant que c’est lui qui a réintroduit le paiement des frais d’examens, alors que Navin Ramgoolam avait éliminé ce système, Pravind Jugnauth explique qu’« il y a de l’ordre à mettre. L’école est faite pour les professeurs et les élèves. On ne va pas fermer les écoles une partie de l’année ». Le leader de l’opposition a aussi été pris pour cible par Pravind Jugnauth qui déplore la manière de faire de Paul Bérenger au Parlement. S’appesantissant sur les 383 mesures prônées dans le dernier exercice budgétaire, il affirme que le gouvernement est déterminé à les réaliser tous. Concernant sa place au sein du gouvernement, il s’étonne que l’opposition s’inquiète davantage de son sort que lui. Selon lui, l’opposition se pose en « grand connaisseur de la Constitution », qu’elle essaye d’interpréter et qu’à l’écouter, le gouvernement ne fera pas long feu. D’ailleurs, rappelle Pravind Jugnauth, le leader du MMM, « sak sis mwa rod éléksion général ». Or, précise-t-il, « mo dir avek certitude ki li pou bizin atann lafin sa manda-la pou gagn élection ».

Ce congrès a aussi vu les interventions du député Sudhir Seesungkur, du ministre Sunil Bholah, du vice-Premier ministre Showkutally Soodhun, entre autres. Showkutally Soodhun a affirmé, pour sa part, que le MSM est le parti politique le plus fort quand «le PTr, lui, est miné par les guerres intestines pour la sucession au titre de leader. De son côté, le MMM est scindé désormais et la vraie lutte militante, c’est Ivan Collendavelloo qui la mène ».