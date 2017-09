L’Art et le vacuum culturel à Maurice

En Colère

Lorsqu’on se penche un tant soit peu sur l’Histoire mauricienne des différentes politiques culturelles des cinquante dernières années, pour peu qu’on soit honnête, on est frappé par la constante dégradation de la vie culturelle du pays.

Bien sûr, il se trouve quelque ministre en place prétendant le contraire et se gargarise de quelques poncifs éculés et usés jusqu’à la corde sur notre fabuleuse île Maurice interculturelle, pacifique et admirée par le monde entier, mais, outre le fait que personne n’y croit plus depuis belle lurette, il est par trop visible que le ministre, lui-même, n’y croit plus non plus et s’oblige ainsi à débiter ses poncifs jusqu’à plus soif et comme une marionnette agitée de spasmes sans aucun sens précis.

C’est ainsi que des ministres, qui se sont succédé au poste, sont allés de mal en pis, n’étant plus choisis d’ailleurs en fonction de leurs passés culturels éventuels, mais plutôt selon des considérations politico-ethniques destinées à satisfaire une clientèle électorale supposée.

Du coup, qu’observe-t-on ?

Une catastrophe évidente : plus de Théâtre de Port-Louis, plus de Plaza, une Bibliothèque nationale et une National Art Gallery promises depuis plus de vingt ans… Plus de musées, fermés pour travaux et plongés dans une léthargie toute coupable et avec des collections vouées à une disparition imminente autant que certaine. Des publications quasi-inexistantes, des institutions paraétatiques comme le National Heritage Fund ou la Fondation Malcolm de Chazal en profond sommeil ou dans une inactivité notoire. Peu de productions locales ou des productions médiocres. Des modes de sélection à l’aide publique des plus arbitraires, opaques et abscons.

Du coup, un ministre des Arts et de la Culture tend à devenir un brasseur d’air qui s’agite par des effets de manches désespérés devant des caméras nationales, juste pour, lamentablement, faire croire qu’il existe et faire acte de présence, recevant des artistes triés sur le volet, faisant mine d’écouter leurs doléances, s’adressant à la presse… Le voilà qui s’essouffle rapidement car ne pouvant rien faire, engoncé qu’il se trouve dans l’échéance des calendriers communautaires…, ne pouvant répondre aux attentes, n’y entendant rien et croyant bien faire dans ce qui devient vite un enfer pour les artistes et les auteurs, pavé de bonnes intentions, semble-t-il, pour le ministre seul !

Les conséquences sont visibles : certains, de ce vacuum, tirent leur épingle du jeu, jouant parfaitement la partition du ministère et profitant de chaque occasion qui se crée. Se constitue ainsi, au fil des décennies, une véritable bourgeoisie de gens ayant su, faute de briller de leur art, tirer parti des possibilités qu’offre un ministère exsangue de politique, mais riche de ressources financières ne demandant qu’à être mal utilisées et dont ne profiteront au final, que ceux qu’adoube le système en place. Ceux-là surent amasser leur pelote…

Devant la vacance du pouvoir dans ce domaine, le secteur privé n’est pas, de son côté, demeuré inactif et, observant la nullité des productions publiques, s’est accaparé le terrain de l’Art comme un nouvel eldorado du placement financier. Les Commissaires d’exposition, les Curateurs, les Galeristes, pullulent dès lors, se partageant un marché juteux parce que vacant et déserté par l’État.

Et il en va ainsi des arts plastiques, du théâtre, de la littérature et de la musique, où l’argent coule à flots pour certains, et demeure inexistant pour la plupart, faisant retourner le pays 50 ans en arrière.

De ce qui précède, on peut facilement déduire la situation actuelle, où ce qui domine, ce n’est guère l’originalité, l’audace, l’innovation, mais plutôt le fait que seuls ceux qui auront su manipuler des réseaux et créer des liens de financement efficaces, semblent pouvoir percer au grand jour et faire carrière. Pour les autres, tous les autres, c’est-à-dire la plupart, il ne demeurera que les miettes.

La cause principale est la vacuité planifiée de la politique culturelle de l’État mauricien. Ce dernier, quels que soient les politiciens au pouvoir jusqu’ici, se méfiera toujours des artistes qui, dans le contexte mauricien, demeureront toujours potentiellement des vecteurs de contestation sociale.

Du coup, il apparaît évident que ce néant absolu a été soigneusement planifié, de même que ce système de distribution de subsides aux seuls affidés, adoubés par les différents pouvoirs en place, qui n’avaient de différent que le mot.

L’artiste ou l’auteur qui parvient à percer, ne sera pas celui qui aura su créer une œuvre remarquable, mais plutôt celui qui, sachant jouer des coudes, aura su manier les leviers financiers offerts par le pouvoir, le secteur privé, ou les institutions internationales et régionales.

C’est aussi la raison pour laquelle, dans un tel système, ceux qui semblent en profiter, s’arrangeront toujours pour demeurer constamment les mêmes. L’État, qui aurait dû et pu empêcher que ne règne la loi de la jungle, où seuls les nantis au départ seront les gagnants de demain, a sciemment joué le jeu inverse, laissant la jungle s’épaissir plus encore et favorisant seulement ceux qui lui étaient les plus conciliants… Le divorce entre l’État d’un côté et la culture et les Arts véritables de l’autre, semble être définitivement consommé. Dans ce pays, l’artiste véritable n’attend plus rien, il paye sa liberté au prix de l’absence de toute aide.