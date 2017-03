L’ATELIER DES NOMADES : Récolte de fonds pour un projet sur la lecture

La lecture loisir est non seulement une source de plaisir et d’évasion mais elle est aussi un outil très important dans le développement de l’enfant. Elle élargit le vocabulaire du jeune enfant et l’aide à acquérir des compétences langagières, souligne Corinne Fleury, directrice de la maison d’édition franco-mauricienne l’Atelier des nomades. C’est dans ce cadre qu’elle s’est lancé le pari d’un projet de lecture nomade. Un projet qui permettra de créer une bibliothèque de plage, un bibliobus qui sillonnerait l’île.

Corinne Fleury a depuis peu lancé un appel à dons pour un projet humanitaire. « Face au vide à Maurice sur les activités et animations autour du livre, j’ai eu envie de créer une manifestation autour de la littérature jeunesse avec de nombreuses activités qui mobiliseraient les professionnels du livre, les enseignants, les activistes. Nous pourrions proposer une bibliothèque de plage, un bibliobus qui sillonnerait l’île, des ateliers d’écriture et d’illustrations, des lectures publiques, des expos, des concours etc. », explique-t-elle. Pour pouvoir mettre ce projet en place, la jeune femme a besoin de récolter Rs 240 000. Cette levée de fonds se fait sur le site Ulule. « Le principe de Ulule c’est un financement participatif, chacun peut participer sur le site via un paiement par carte bancaire ou Paypal pour que voie le jour une belle manifestation. Ce projet concourt aussi à un prix organisé par l’Organisation internationale de la Francophonie via Ulule ». À ce jour, beaucoup d’internautes on « liké » l’initiative sur la page Facebook du projet. « J’ai reçu beaucoup de mails et de messages d’encouragements. Ce qui prouve que les Mauriciens sont désireux de voir naître un tel projet. Maintenant, je dois réunir les fonds et j’ai peu de temps pour cela, début avril. Je fais donc appel à tous et surtout aux entreprises qui peuvent m’aider à faire monter la cagnotte plus rapidement ». Depuis 2010, l’Atelier des nomades a créé divers projets dont un projet éditorial pour valoriser par le livre le patrimoine culturel de l’île Maurice. Dans leur catalogue on retrouve des livres illustrés de cuisine et livres pour la jeunesse qui véhiculent tous un regard sur Maurice, son histoire, sa culture, son art de vivre. « Notre dernier album, Le Bestiaire mauricien, avec Shenaz Patel et Emmanuelle Tchoukriel, est paru en décembre dernier. À chaque fois que nous avons organisé des animations autour du livre, dans des écoles, associations etc., les enfants, les familles, les enseignants étaient ravis. À Maurice, le livre n’est souvent qu’un outil d’éducation et d’apprentissage. La lecture loisir est déconsidérée. Le résultat en est que les enfants lisent peu en dehors de l’école et des livres prévus au programme scolaire. Certains sont même en grande difficulté de lecture ».

Le but est que l’enfant mauricien, à travers son projet, puisse se familiariser avec le livre et le considérer comme un jouet : « Un enfant à qui on a raconté des histoires, qui a vu de belles images et entendu des mots qui le font voyager, est un enfant qui considère le livre comme un jouet. Lorsque le livre est devenu un jouet, un objet familier, la lecture ne sera jamais une contrainte, elle sera un moment agréable. » Le projet est visible sur : https://fr.ulule.com/lecture-nomade/.