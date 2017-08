L’AVENTURE DU SUCRE : Une aventure historique et artistique

Cela fait quinze ans que l’Aventure du Sucre éveille les sens des visiteurs locaux et étrangers, à travers une mise en scène soigneusement orchestrée dans une ancienne usine sucrière pour retracer l’histoire de Maurice et de sa canne à sucre. Immersion au cœur de ce musée interactif situé à Pamplemousses.

Maquettes animées, courts-métrages, pupitres lumineux, albums géants à feuilleter, écrans multimédias…Tout a été conçu pour éveiller la curiosité des visiteurs, des tout-petits aux plus grands. Lorsque vous franchissez les portes de ce musée interactif, impossible de ne pas penser aux termes vantant l’Aventure du Sucre dans sa brochure : “À Maurice, le sucre a la couleur de l’or et le parfum des souvenirs d’enfance. Comme tout trésor, il lui fallait son écrin…”.

L’envie d’aller à la découverte guide vos pas grâce à un décor magistral. C’est au bout d’une allée bordée de bougainvillées et de cocotiers, de haies de cannes ou encore d’un étang à la nature luxuriante et d’un immense jardin, que se dresse l’impressionnante sucrerie, entièrement restaurée et transformée depuis 2012 en un site de visite. Au son d’une ambiance sonore entre jungle et bruissements de la mer, l’exploration de ce joyeux mélange des vestiges du passé et de modernité peut enfin commencer. Le but de l’Aventure du Sucre, souligne Sandrine Marrier D’Unienville, Communication Manager, était “de raconter l’histoire du sucre mais aussi l’origine de Maurice, sa formation, l’évolution de ses paysages, son peuplement, sans oublier tous les événements qui ont fait de notre île ce qu’elle est aujourd’hui”. Ne vous attendez pas à une simple visite mais à une véritable aventure dans le passé.

Espaces et thèmes différents.

À l’Aventure du Sucre, la visite est autant interactive que participative. Elle s’effectue essentiellement au cœur de deux immenses salles, divisées en plusieurs espaces et thèmes différents : La naissance de l’île; Le sucre à travers les âges; L’histoire de l’île Maurice; Les progrès techniques autour du sucre; Le pavillon de la canne; Les routes du sucre. Vous y verrez une ancienne cheminée d’usine, des moulins géants de broyage, des appareils de cuisson et des malaxeurs, et même un chaland d’origine, ancré dans un bassin factice, comme au port. À chaque arrêt, les explications sont fournies en anglais ou en français, en version document ou sur un petit écran.

Pour un mode beaucoup plus ludique, un dessin animé pédagogique, avec les mascottes Raj le Martin et Florise la Mangouste, explique l’histoire du sucre aux plus jeunes, qui disposent d’une multitude de supports pour que l’expérience soit encore plus amusante et instructive. “Nous sommes un écomusée et plutôt un centre d’interprétation qui ne nécessite pas de tour guidé. Nous pouvons être fier du résultat final car chaque détail a été minutieusement calculé et conçu pour éveiller un désir d’apprentissage et de découverte. Chacun y trouve son compte. Nous ne comptons pas nous arrêter là : nous planchons déjà sur d’autres projets, comme celui de remettre à jour le pavillon de l’économie, et aussi de créer un nouveau pavillon dédié à l’énergie”, précise Sandrine Marrier D’Unienville.

Patrimoine et transmission du savoir.

En quinze ans d’existence, les 5,000 mètres carrés de l’Aventure du Sucre, comprenant trois entités autonomes (le musée, le restaurant et un Village Boutik), ont évolué. “La force du site culturel est d’avoir su mettre en avant notre patrimoine et contribué à la transmission du savoir. Nous venons aussi de changer notre identité visuelle afin de mettre l’accent sur nos trois pôles d’activités”, confie Sandrine Marrier D’Unienville. Ainsi, des sessions de coupe de la canne sont proposées à 10h30 tous les mercredis, en compagnie d’un ancien travailleur des champs. L’initiation prend fin au goût d’un jus de canne fraîchement pressée, avant la composition d’un cocktail à base de ce jus, des rhums et sucres spéciaux de l’Aventure du Sucre.

L’Aventure du Sucre offre une dégustation de certains des douze sucres produits à Maurice, des rhums de la maison New Grove, dont certains élaborés à base de sucres spéciaux et uniques au monde, mais également des confitures, miels et fondants au sucre. La boutique souvenir propose un grand choix d’artisanat, de bijoux ou de livres. Le restaurant Le Fangourin fait découvrir une cuisine délicate aux saveurs locales.

Calendrier d’activités

Pour marquer les quinze ans de L’Aventure du Sucre, un concours de photos/vidéos a été lancé jusqu’au mois d’octobre pour tous les visiteurs du site afin d’immortaliser et de raconter leur expérience. Un jury composé de professionnels décernera les trois meilleures photos ou vidéos, avec des cadeaux à gagner.

Parallèlement à l’exposition permanente, l’Aventure du Sucre propose régulièrement des événements, incluant des expositions temporaires sur des thématiques qui soulignent la richesse de l’île Maurice sur le plan humain, culturel ou environnemental. Après l’énergie et le développement durable, la biodiversité, l’île Rodrigues, l’univers du Goni, c’est au tour de Regards from Mauritius, de l’aquarelliste Florent Beusse, du photographe Etienne Montille et des textes du romancier Amal Sewtohul, de proposer une centaine d’aquarelles et de photos.

Parmi les autres événements à venir : Dreamers (1er septembre); La fête de la Gastronomie (22, 23 et 24 septembre), avec pour thématique “Au cœur de nos produits”; Projections du Festival Ile Courts (11 octobre); La semaine du goût (du 9 au 15 octobre); le Festival Kaz’Out (4 novembre).