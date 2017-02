L’AVENTURE DU SUCRE: Trois regards sur Maurice

Un photographe, un aquarelliste et un conteur né se sont rencontrés pour raconter leur île Maurice en images et en mots. Le musée L’Aventure du sucre a décidé de les rassembler en une exposition intitulée Regards from Mauritius, où les moyens techniques et l’interactivité donnent une nouvelle dimension à leurs récits. À découvrir à partir du 3 mars, jusqu’au 31 octobre.

Regards from Mauritius est tout d’abord un beau livre publié en 2014 par Vizavi, où le romancier et conteur Amal Sewtohul et l’aquarelliste et dessinateur Florent Beusse croisent leurs regards et racontent leur île Maurice intime. La glace râpée couverte de sirop qui s’évanouit dans la bouche, le bonheur d’un thé à Lotel Pakistan, les jeux du dimanche à Flic-en-Flac, les rendez-vous amoureux de Marie-Reine de la Paix, ou le cyclone vu de la varangue… l’écrivain évoque les sensations et moments privilégiés caractéristiques de la vie mauricienne. Florent Beusse alterne dans ce livre des dessins en noir et blanc et des aquarelles foisonnantes pour représenter le pays dans toutes ses formes, anciennes et modernes, bétonnées et naturelles, minérale et organique…

Peu de temps après, Florent Beusse qui pratique aussi le carnet de voyage à ses heures perdues, a rencontré un autre type de conteur chez le photographe Étienne Montille, un fils du sol revenu au pays après 14 ans passés à diriger une agence de communication parisienne. Né en France, Florent Beusse a connu une trajectoire presque symétrique vivant lui-même à Maurice depuis vingt ans. Qu’ils soient photographe, aquarelliste ou conteur, ces trois artistes ne cessent de redécouvrir le pays, sachant y vivre leurs errances en étant pleinement conscients de l’instant présent et de son caractère unique.

Son, vidéo et grands formats

Les responsables du musée L’aventure du Sucre de Beauchamps ont décidé de consacrer leur nouvelle exposition temporaire à leurs travaux, ce qui permet à Étienne Montille de présenter pour la première fois ses photographies, au conteur et à l’aquarelliste de donner un nouveau souffle à leurs créations. Ainsi par exemple, les textes d’Amal Sewtohul vont-ils être lus à voix haute sur une projection des aquarelles de Florent Beusse. Ce dernier montre par ailleurs les originaux des aquarelles réalisées pour son livre, auxquelles il ajoute celles qu’il a produites plus récemment. S’y joignent des travaux de peinture à l’acrylique, encre de Chine et gouache en grands formats. Prises sur un smartphone, les quinze photographies d’Étienne Montille s’étalent quant à elles sur des toiles de 120 x 80 cm.

Le musée du sucre nous promet aussi une carte interactive de Maurice qui fait apparaître à la demande des images liées aux lieux sélectionnés, ou encore une animation vidéo et quelques autres surprises. Également diplomate, le romancier vit actuellement en Chine. Directeur artistique et fondateur de l’agence Atoba, Florent Beusse prépare pour cette année un carnet de voyage sur l’Australie, qu’il a concocté avec Frédéric Hubert Berlèque et achève un autre carnet sur La Réunion. Et l’on devine qu’Étienne Montille est tout à cette première expérience de partage sur le pays qui l’a vu naître et qu’il redécouvre depuis quelques années avec un œil neuf.