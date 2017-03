À L’ÉCOLE JOIE DE VIVRE UNIVERSELLE : Xavier-Luc Duval déplore l’étatisation du CSR

Le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, s’est rendu ce matin à l’école Joie de Vivre Universelle de Quatre-Bornes pour la célébration de la fête de l’Indépendance. Cette école accueille une quinzaine d’enfants ayant un handicap mental. Saluant la démarche des personnes engagées dans cette institution en vue de soutenir ces enfants, le leader de l’opposition s’est dit « très embêté » par les changements apportés au Corporate Social Responsibility (CSR). « Le CSR est bien plus que de l’argent, c’est la passion et le savoir-faire des gens et des compagnies qui s’y impliquent. L’État ne devrait pas avoir de mainmise sur cela », a déclaré Xavier-Luc Duval.

L’École Joie de Vivre, située à Sodnac, accueille des enfants âgés de 3 à 11 ans atteints de déficience mentale et de troubles du comportement (autistes, trisomiques et autres). L’institution a pour vocation de venir en aide à ces enfants et de leur offrir des thérapies individuelles pour les aider dans leur développement. Lors de sa visite ce matin, le leader de l’opposition s’est dit « très satisfait de pouvoir passer un moment en ce jour si important avec des enfants qui ont besoin de soutien et d’aide », ajoutant : « C’est un travail formidable que font ces personnes pour apporter une joie de vivre à ces enfants. »

Le leader de l’opposition s’est par ailleurs dit « très agacé » par les changements apportés au CSR afin que le gouvernement ait plus de contrôle. « Beaucoup d’écoles et d’Ong fonctionnent grâce au CSR. C’est comme si l’État voulait étatiser le CSR et l’argent qui va être contribué ressemble à une taxe. C’est une mainmise politique », déplore-t-il. Xavier-Luc Duval estime que le CSR n’est pas uniquement une contribution d’argent « mais aussi une passion et le partage d’un savoir-faire ». Et de reprendre : « De nombreuses compagnies, dans le cadre de leur CSR, tiennent des formations et apportent leur savoir-faire à des Ong qui ont besoin de soutien. Tout cela va disparaître avec les changements au CSR. »

S’adressant aux enfants présents, Xavier-Luc Duval a affirmé que Maurice a fait « un bon parcours depuis son Indépendance » et qu’il « reste encore beaucoup de travail » à accomplir. « Il y a des problèmes de délinquance et de drogue qui touchent les jeunes et les institutions vont mal. On peut faire encore mieux », a-t-il déclaré. La cérémonie s’est poursuivie avec le lever du drapeau et une présentation des travaux effectués par les enfants. Pour marquer l’événement, le leader de l’opposition, en compagnie des enfants et du staff, a coupé le traditionnel gâteau de l’Indépendance.