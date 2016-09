L’emballement

Si et Xavier Duval et Ivan Collendavelloo ont dit accueillir favorablement la nouvelle, c’est qu’ils en avaient vraiment marre eux aussi de la dispersion des centres de décision, de la confusion et des coups d’éclat stériles, la dernière illustration éclatante étant l’affaire du communiqué du Conseil des ministres du 9 septembre revu et corrigé sur les ordres du ministre de la Bonne Gouvernance, Roshi Bhadain, qui n’a agi qu’à sa guise avec la bénédiction du Premier ministre en titre, sir Anerood Jugnauth.

C’est ainsi que, généralement pourtant très respectueux de la responsabilité collective, Ivan Collendavelloo a, dans un entretien accordé à un confrère en ligne mercredi, admis qu’il y a un “problème Bhadain”, que ce dernier se la joue trop en “solo” et qu’il serait bien mal avisé de se comporter vis-à-vis de lui comme il a fait avec Vishnu Lutchmeenaraidoo. Le vice-Premier ministre, ministre des Services publics et leader du Mouvman Liberater aura probablement obtenu des échos à l’effet que les enquêteurs sévissant dans le giron de celui que l’actuel ministre des Affaires étrangères a octroyé le titre de “KGB” auraient compilé des “dossiers” sur les ministres !

On presse pour que la transition se déroule dans le meilleur délai

Pour beaucoup, plus tôt reviennent la clarté, la cohésion et le travail d’équipe, mieux se sera pour le pays et pour Lalians Lepep, confrontés à des problèmes sur plusieurs fronts. Il faut avouer que ça fait un peu beaucoup d’avoir dans une seule et même semaine une manifestation plutôt réussie des plaisanciers en plein midi d’un mercredi à Port-Louis contre les mesures Duval — en dépit des affirmations complaisantes de quelques agents du PMSD de Trou d’eau Douce —, se taper une double contestation dans le milieu de l’éducation de la part des collégiens remontés contre la privation pour certains de leurs frais de participation aux examens payés par l’État et des enseignants remontés contre les amendements à la PSSA Act de Leela Devi Dookun-Luchoomun, qui semble vouloir octroyer des prérogatives exclusives au directeur de cet organisme qui n’est autre que son époux, Shiv Luchoomun, et une mobilisation anti-privatisation de la CWA, en attendant que le Kolektif Aret Kokin nu La Plaz batte le rappel de ses troupes contre le projet de smart city sur la plage de St-Félix.

IL n’est guère étonnant que dans l’entourage de Pravind Jugnauth, on presse pour que la transition se déroule dans le meilleur délai et même avant la prochaine rentrée parlementaire fixée au 15 novembre. D’autres ne partagent pas cet avis et pensent que SAJ tient à rester en poste jusqu’à la conclusion du dossier Chagos, du moins jusqu’à la saisine de la Cour internationale de La Haye, avant de tirer sa révérence. Ce qui ne devrait intervenir qu’en juin 2017, période à laquelle la motion de Maurice pourrait être débattue devant une assemblée générale des Nations unies.

Mais comme SAJ a annoncé un remaniement “very soon”, il sont nombreux à penser que ce dernier pourrait indiquer la période de son retrait à son retour au pays le 3 octobre et qu’il procéderait alors à une redistribution des responsabilités en vue de faciliter la transition pour Pravind Jugnauth. Si la répartition des ministères entre les différents partis qui composent l’alliance ne devraiet pas changer, les attributions, elles, pourraient connaître des modifications sensibles.

Aurore Perraud probablement à l’Intégration sociale

Si Pravind Jugnauth garde le portefeuille des Finances jusqu’à son accession au poste de Premier ministre, il le céderait probablement ensuite à Xavier Duval qui avait occupé ce poste sous Navin Ramgoolam de juillet 2011 à juin 2014. Le leader du MSM serait absolument contre toute idée de confier un tel maroquin à l’agitateur permanent qu’est Roshi Bhadain. Et ce, sur la base de sa performance depuis qu’il est devenu ministre. Que des ennuis, résume un de ses proches qui regrette que le capital de sympathie et de confiance engrangé par Lepep se soit si vite évaporé par la faute de ceux qui se comportent comme des éléphants dans un magasin de porcelaine.

Les autres ministres qui pourraient être mutés sont Leela Devi Dookun-Luchoomun, qui pourrait se voir attribuer le ministère du Genre, avec pour conséquence que la bleue Aurore Perraud aille à l’Intégration sociale. Pradeep Roopun, lui, serait alors affecté à un autre ministère. Si Raj Dayal n’est pas tiré d’affaire et de ses bal kouler d’ici là, c’est Manish Gobin qui ferait son entrée au Conseil des ministres, ce denier ayant les préférences de Pravind Jugnauth, dont il est d’ailleurs l’avocat. Il est de ceux qui, avec Mahen Seeruttun, le ministre de l’Agro-Industrie, et Sunil Bholah, celui des PME, sont particulièrement bien notés par le leader du MSM pour leur travail, leur disponibilité et leur souci de ne pas entrer dans des polémiques futiles.

C’est dans ce contexte difficile pour Lalians Lepep que l’opposition a son calendrier de célébrations. Le PTr a particulièrement soigné sa mobilisation en vue de la célébration ce dimanche 18 septembre à Triolet du 116e anniversaire de la naissance de sir Seewoosagur Ramgoolam, député pendant de longues années, tout comme son fils, de la circonscription de Pamplemousses/Triolet. Réunions et porte-à-porte se sont multipliés aux quatre coins de Maurice en vue de rassembler le plus grand nombre ce matin.

Dans sa stratégie de communication, le leader du PTr a choisi quelques gadgets, comme un parcours à pied ce matin de Solitude à Triolet, où se tient le congrès du PTr, et un message sur Facebook pour expliquer l’affaire des Rs 220 millions saisies à sa résidence qui, selon lui, serait la somme des per diem qu’il a “ramassée” et les contributions reçues pour les campagnes électorales et pour l’érection d’un nouveau quartier général pour son parti au Square Guy-Rozemont.

Du côté du MMM, après son affiche sur les scandales du gouvernement et sa banderole mettant en exergue sa “propreté” et sa “compétence”, nouvelle campagne de posters cette fois sur “péi anba-lao, aret fané” en prévision de la tenue du congrès marquant le 47e anniversaire du parti dimanche prochain à l’auditorium Octave Wiehe. Si le discours du leader Paul Bérenger est très attendu dans la conjoncture, pas d’annonce significative en vue quant au fonctionnement interne ou à la distribution des responsabilités à la tête du MMM.

En tout cas, il fera déjà très chaud avant même l’arrivée de l’été. Sur le plan politique tout au moins…



Ils ne seront pas en reste

Si le PMSD avait prévu de longue date sa sortie du 25 septembre sur le thème de la jeunesse et qu’il n’est pas prévu que Xavier Duval s’écarte de sa ligne de conduite qui n’est pas de commenter de manière extensive l’actualité politique ou de critiquer ses adversaires, tel ne sera certainement pas le cas pour Pravind Jugnauth qui, fraîchement adoubé par son père, reprendra, dès son retour demain au pays, sa campagne d’explication des mesures de son budget, avec une réunion prévue ce mercredi 21 septembre à Beau-Bassin. Si les bleus vont déployer les grands moyens pour leur rendez-vous de la jeunesse, le MSM, lui, entend surtout faire dans la sobriété et la pédagogie sur la vision de Pravind Jugnauth sur le développement économique et social du pays.

La campagne d’explications du leader du MSM et Prime Minister-in-waiting le mènera aux quatre coins du pays, avant l’apothéose dans son fief à Quartier Militaire/Moka.