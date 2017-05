L’énergie cinétique, piège mortel

La 4e édition de la semaine mondiale de la sécurité routière des Nations unies qui, cette année, s’étale du 8 au 14 mai, a pour thème « La vitesse ». Principale menace pour la sécurité routière, étant responsable de plus d’un tiers des accidents fatals dans les pays développés, la vitesse constitue un facteur aggravant.

Notre méconnaissance des tenants et aboutissants de cette menace est souvent la cause des conséquences regrettables sur nos routes. Si seulement nous prenions le temps de nous poser certaines questions sur l’évolution de notre mode de déplacement, nous aurions pris la mesure de la puissance des moyens de transport actuels et de leurs éventuels impacts.

Nous sommes naturellement programmés à nous déplacer à une vitesse moyenne de 3,5 km/h en marchant ou 10 km/h en courant. Cependant, au fil du temps, nos ancêtres ne se sont pas contentés de leurs pieds pour se déplacer ; ils ont domestiqué les animaux, tels le cheval ou le chameau, qui leur ont permis de circuler à une vitesse moyenne de 40 km/h. C’est ainsi que la route a commencé à faire ses premières victimes, mais ces dernières n’étaient pas si nombreuses qu’aujourd’hui.

À partir de la fin du XIXe siècle, avec l’invention de la voiture et, surtout, sa vulgarisation avec les premières fabrications à la chaîne d’Henry Ford au début du siècle dernier, les accidents fatals ont commencé à devenir un vrai fléau. La vitesse a très tôt été identifiée comme une des causes principales car, déjà en 1899, un décret français l’avait limitée à 30 km/h en campagne et à 20 km/h en agglomération.

La technologie, supportant une glorification accrue de la vitesse comme valeur incontournable de la société, le XXe siècle a vu naître des véhicules de plus en plus rapides, nécessitant une révision des premières limitations de vitesse à la hausse. En parallèle, les infrastructures, la conception des véhicules et autres dispositifs dissuasifs, tels les radars détecteurs de vitesse, furent introduits pour prévenir les imprévus dus à la vitesse et, ainsi, mitiger ses conséquences.

De nos jours, certains véhicules peuvent atteindre des vitesses vertigineuses qui séduisent jeunes et moins jeunes, d’autant plus qu’il y a toute une culture valorisante qui entoure l’accélération dans certains médias, incluant la publicité.

Mais cette incitation malsaine, ne dit pas que Fast and Furious, par exemple, n’est qu’un film avec effets spéciaux, incluant cascadeurs professionnels très encadrés. Dans la vraie vie, les routes sont des espaces à partager avec des usagers de tout âge, ayant des niveaux de vulnérabilité et de compréhension différents. Ce qu’elle ne dit pas également, c’est que, sur les vraies routes, une collision à 100 km/h équivaut à une chute d’un bâtiment de 15 étages et que personne n’y échappe ! Idem pour les distances de freinage qui augmentent en fonction de la vitesse et de l’état de la chaussée. À 50 km/h, sur une route mouillée, un véhicule ne s’arrêtera qu’après 42 m à partir du moment que son chauffeur sera confronté à une décision nécessitant un freinage.

L’énergie cinétique ne pardonne pas, sa nature doit être comprise, respectée et domestiquée car comme le feu, elle est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Combien de temps encore allons-nous nous soumettre à ses exigences vicieuses entretenues par une ignorance dont nous sommes tous complices?