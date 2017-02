L’ENVERS DU DÉCOR : L’OPA avortée de NMH hante encore

L’Offre Publique d’Achat (OPA) avortée au début de l’année dernière contre le groupe New Mauritius Hotels Ltd continue à hanter le monde des affaires. En vue de contrer les velléités de mainmise sur l’un des plus importants groupes hôteliers, soit une hostile bid dans le jargon boursier, trois transactions boursières de dernière minute de plus de Rs 1 milliard sur les titres de New Mauritius Hotels Ltd ont été opérées entre les 16 et 17 février de l’année dernière. Le cours payé pour ces off-the-board crosses était de Rs 29.32, alors sur le main board, le marché était techniquement vendeur pour ces mêmes titres à Rs 24.40.

La conséquence directe de ces manœuvres boursières est qu’en moins de 24 heures, cette acquisition boursière avait perdu 16% de sa valeur, passant d’un peu plus de Rs 1 milliard à Rs 877 millions et poussant des spécialistes en placements financiers à s’interroger dès le 17 février 2016 sur la pertinence d’une telle transaction. « In essence, a regular bank savings account would have constituted a preferable investment », laissent échapper les plus futés. Aujourd’hui, un an après, quelque 6 000 employés d’IBL contribuant au IBL Pension Fund avec un negative return de 1,63% de leur Personal Member Account au 30 juin 2016 se demandent si leurs contributions de pension ont été investies à bon escient et réclament des comptes. De son côté, Rezistans & Alternativ sollicite l’intervention de la Financial Services Commission en vue de geler la mandatory offer de demain venant d’ENL Land et de Rogers & Co Ltd, soit le temps d’une enquête en vue d’établir les dessous de cette OPA avortée.

Dans un premier temps, des employés des filiales d’IBL, représentés par la General Workers Federation, sont passés à l’offensive pour réclamer des explications de la compagnie d’assurance Swan sur le rachat de 7,39% de l’actionnariat de New Mauritius Hotels Ltd le 16 février de l’année dernière au cours agréé de Rs 29 l’action, soit 20% plus cher que le cours du marché le même jour. S’adressant à la Senior Pensions Admnistrator de la Swan, ils sont dans l’attente de réponses et de confirmations claires et nettes sur six aspects, à savoir :

l si les fonds de contribution du IBL Pension Fund ont été utilisés pour le financement de l’opération du 16 février 2016 ;

l si le negative return de 1, 63% au 30 juin 2016 est la conséquence de cette opération boursière ;

l si les opérations du fonds de pension d’IBL sont en conformité avec les dispositions de la Private Pension Schemes Act de 2012, soit « to remain in a financially sound condition at all times » ;

l et si le « prudent written policy investment » préconisée dans la loi a été suivie ;

l si les contributions ont été utilisées à d’autres buts que dans l’intérêt des bénéficiaires, ou encore si la section 28 de la loi sur la gestion des fonds de pension privés a été respectée et que « the said investments of the funds are consistent with the prudent written investment policy. »

Un autre volet de l’offensive cible trois importants conglomérats impliqués dans cette transaction boursière, à savoir ENL Land Ltd, Rogers & Co Ltd, une filiale du groupe ENL, et la compagnie d’assurance Swan. Dans une correspondance réclamant l’intervention du ministre des Services financiers, Sudhir Sesungkur, pour bloquer la mandatory offer de demain, Jean-Yves Chavrimootoo, au nom de Rezistans & Alternativ, avance que « it would seem that ENL Land Ltd, Rogers Co Ltd, a subsidiary of ENL Group and Swan Life Ltd have acted in concert and acquired some 7,4% of the shares of NMHL at prices around MUR 29.00, which is around 20% above the quoted market price. Based on our findings, it would seem that the transactions took place before the closure of the market, within seconds of each other. In this situation, we believe that the consolidated shareholding of these three entities at this moment in time should have been above 30% of the voting rights in NMHL. »

Rezistans & Alternativ soutient qu’à la conclusion de la transaction, avec plus de 30% d’actions sous leur contrôle, ces entités étaient en infraction aux dispositions de la loi faute d’une mandatory offer séance tenante. La première demande formulée auprès de la FSC est de déterminer si « these transactions were effected at the same time, in the final minute, seconds before market closure of 16th of February 2016 ; these buy-outs were effected at almost the same price, that is around Rs 29.00 ; the above named companies had at the point in time, at least three common directors acting as board members within these entities. »

Rezistans & Alternativ voudrait également savoir si « these companies should not have launched a takeover bid in February 2016 when the shares of NMHL were sold and bought at around Rs 29.00 instead of the Rs 21.00 offered by the ENL Group actually. » Le porte-parole de ce parti politique maintient que « the FSC should order ENL Land and Rogers and Co Ltd not to proceed with the Mandatory Offer which is scheduled to become effective as from Monday next, 20th February 2017, until the investigation is completed. »

La FSC est également appelée à se pencher sur le rôle de la Swan dans la conclusion de ce deal boursier pour écarter un hostile bid contre le groupe New Mauritius Hotels Ltd. La transaction boursière du 16 février 2016 avait pris plus d’un spécialiste de la Bourse par surprise compte tenu du volume de titres échangées, du montant engagé et surtout que « trading was dominated by three off-the-board crosses on New Mauritius Hotels Ltd in the final minute of trading. »

En tout cas, avec ces initiatives sur le plan syndical et politique, la polémique de l’OPA avortée de NMH est relancée...