L’ENVERS DU DÉCOR : Sanspeur l’a échappé belle !

Des rebondissements sont intervenus dans le cadre de l’enquête du Central CID suite à la déposition du ministre des Services financiers, Roshi Bhadain, au sujet du projet de Heritage City. Gérard Sanspeur, Special Adviser du ministre des Finances, Pravind Jugnauth, qui fait face à des allégations de faux et usage de faux dans un rapport technique de Luxconsult (Mauritius) Ltd au sujet du Bagatelle Dam et de diffusion de False News sur ce même projet, a échappé de justesse à une arrestation, mercredi matin. Après consultations entre les responsables du Central CID, qui ont été appelés à intervenir pour bloquer cette interpellation, et le panel d’avocats, dont Mes Raouf Gulbul et Manesh Gobin, il a été convenu que Gérard Sanspeur disposera d’un sursis de trois semaines pour se présenter au Central CID en vue de subir une séance d’interrogatoire Under Warning sur les accusations portées contre lui par le ministre Bhadain. Mais avec le style de « rasse dosye » du Commissaire de police, Karl Mario Nobin, aucune indication n’était disponible durant le week-end quant à l’identité des limiers du Central CID qui se verront confier la responsabilité d’interroger le Senior Adviser après l’exercice avorté de mercredi dernier.

L’escouade d’enquêteurs de la police, travaillant sur ce dossier jusqu’à mercredi dernier, a pris la décision de passer à l’action suite à la déposition de deux témoins capitaux, soit le directeur de Luxconsult (Mtius) Ltd, Baboo Gowressunker, et le secrétaire financier, le Top Most Civil Servant aux Finances, Dev Manraj. Le premier nommé a apporté de l’eau au moulin de la thèse de faux et usage de faux dans des documents au sujet des risques d’écroulement de Bagatelle Dam.

Le directeur de Luxconsult (Mtius) Ltd est catégorique dans sa déposition consignée en présence de son conseil légal, Me Antoine Domingue, Senior Counsel, en date du 3 septembre. « The attachment referred to is not a report but only a record of queries raised during the course of the presentation held on 26th July (to the State Land Developlent Company). There has been no report produced by .Luxconsult that has been submitted to either the SLDC or the Heritage City Project Co Ltd», soutient-il en ajoutant que « Luxconsult is not privy to the report titled Report on the Heritage City Project ».

« No communication made to my office »

Ce rapport est au centre de la controverse avec le gel du projet de Heritage City par le Conseil des ministres du 5 août. Le directeur de Luxconsult conteste avec véhémence le fait que la conclusion, «risk of flooding due to Bagatelle Dam exists » peut être attribuée à cette firme de consultants. « Luxconsult has never mentioned the following – risk of flooding due to Bagatelle Dam exists whereas in the report same is mentioned at paragraph (b) of page 4. The mere adding of this sentence completely alters the substance of the reply which was made to the client, SLDC. At no point in time Luxconsult (Mtius) Ltd has given the approval to any party to publish the reply in the press nor has any party been authorised to distort any part of our reply. Luxconsult (Mtius) Ltd has never made any joint report with third party », souligne-t-il comme pour contredire ce qui est présenté comme un rapport conjoint Luxconsult/Sanspeur.

De son côté, le secrétaire financier est venu de l’avant pour faire comprendre que « personne au ministère des Finances n’a été mandaté pour faire de rapport sur le projet Heritage City, projet qui ne relève pas des responsabilités du ministère des Finances ». Dev Manraj, qui est responsable du personnel des Finances de même que des Advisers, ajoute que « there has been no communication made to my office instructing me to commission any report on the Heritage City Project ».

Dans sa déposition à la police le 2 septembre enregistrée au ministère des Finances, le secrétaire financier retrace toutes les étapes de l’examen de ce projet sous le contrôle du High Powered Committee, institué sous le Public Procurement Act. Il se déclare étonné de l’usage que fait le Senior Adviser du siteweb du FinanceMauritius, qui est « led and moderated outside the compound and precincts of the Ministry of Finance » avec des « personal views on certain issues which have nothing to do with the ministry of Finance ». Avec cette déposition, pas besoin d’être sorcier pour avancer que les relations entre les deux lieutenants de Pravind Jugnauth ne sont pas au beau fixe.

La confrontation de Gérard Sanspeur avec ces éléments incriminatoires constituera la prochaine étape de l’enquête de la Special Cell du Central CID. Par ailleurs, l’un des premiers points évoqués par le ministre Bhadain dans sa déposition du 18 août en quatre volets porte sur le « locus standi and motive » de Gérard Sanspeur dans ce dossier depuis le 18 mai dernier d’autant plus que l’actuel ministre des Finances, Pravind Jugnauth, n’a assumé ses fonctions qu’à partir du 26 mai dernier.

« De ce fait, je suis d’avis que Gérard Sanspeur ne peut se prévaloir de la couverture du ministre des Finances pour remettre en question, s’ingérer ou rédiger des rapports sur le projet de Heritage City. A aucun moment, étions-nous au courant des démarches de Gérard Sanspeur visant à déstabiliser et mettre en doute ce projet approuvé par le gouvernement », aurait fait comprendre en substance le ministre dans sa déposition. Il s’appuie également sur un précédent reproché au Special Adviser du ministère des Finances, qui avait adopté la « même tactique de diffuser directement et indirectement des informations » en vue de nuire à son ancien employeur, le groupe Currimjee. Une affaire de réclamations de Rs 10 millions avait été logée contre lui par le groupe en Cour suprême en juillet 2012.

Les différentes interventions et pressions de Gérard Sanspeur exercées sur le président du conseil d’administration de Heriatge City Co. Ltd sans passer par les procédures établies pour faire capoter le projet sont énumérées. Puis est survenu le rapport du 4 août, présenté publiquement comme le rapport conjoint Luxconsult/Sanspeur, où le danger de l’écroulement de Bagatelle Dam est mis en exergue. « Le but de cette démarche était clair. La teneur de ce document, dont Luxconsuklt rejettera la paternité, diffusée, visait à discréditer le projet de Heritage City. The baseless, unfounded, unfair and malicious averments of Gérard Sanspeur which were diffused to the public at large have caused immense prejudice to a government approved project when the recommendations of the High Powered Committee had been agreed by Cabinet », déclare en substance le ministre en confirmant que le lendemain, soit le 5 août, sur la base de « craintes fictives », le projet fut gelé par le Conseil des ministres.

Fees allégués

Gérard Sanspeur devra également être entendu Under Warning au sujet des fees allégués de 18 857 000 dollars US à être payés aux consultants de Stree Consuting alors que les documents soumis au Conseil des ministres font état de 9,55 millions de dollars US, soit 2,55% du coût total du projet de 375 millions de dollars. Le High Powered Committee ajoute que le Benchmark international pour de tels projets varie entre 6 et 8%.

En conclusion, Roshi Bhadain, qui accuse le Senior Adviser des Finances d’avoir abusé de sa position en faisant usage de faux, maintient que, « it is clear that Mr Sanspeur has acted wrongfully by stirring up a political controversy, sending unsigned documents which he referred to as reports and resorted to personal attacks on the management of Heritage City Co. Ltd, Stree Consulting and the minister of Good Governance ».

Le retour au pays du ministre des Finances, après sa mission en Inde, est attendu avec impatience dans les deux camps, surtout dans l’entourage de Gérard Sanspeur, qui prend un réel plaisir d’accompagner ses derniers Postings sur Facebook d’une récente photo de lui en compagnie de Pravind Jugnauth. Mais peu importe la direction que prendra l’enquête du Central CID, des remous sont à prévoir en héritage et dcertains y laisseront des plumes.