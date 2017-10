L’épidémie de la peste à Madagascar : La prévention avant tout !

Si cette la peste, maladie infectieuse, sévit sur la Grande île avec plus de 500 cas identifiés, et 54 morts, les îles de l’océan Indien sont sur le qui-vive depuis quelques jours, y compris Maurice. Il est conseillé de ne pas faire de déplacement à Madagascar durant les prochains jours. C’est ce qu’a conseillé le ministre de la Santé, Anwar Husnoo, mercredi lors de sa visite à l’aéroport de Plaisance.

Avec près de 1 200 passagers malgaches débarquant à Maurice toutes les semaines, la prudence est de mise. Ainsi plusieurs mesures préventives ont été prises au niveau de l’aéroport de Plaisance dont l’installation de caméra thermique aux différents guichets qui peuvent détecter toute anomalie, avant même que le passager n’ait accès à l’extérieur. « Dès que les officiers détectent qu’une personne a de la fièvre, par exemple, la personne est immédiatement prise en charge, et si elle présente d’autres symptômes, elle est transportée à la zone de quarantaine de Souillac, a soutenu le ministre.

Par ailleurs, le ministre soutient que les passagers en provenance de Madagascar auront une file d’attente séparée, pour éviter tout risque de contamination. Aussi, les avions seront-ils systématiquement désinfectés en quittant Madagascar et en arrivant à Maurice. « Quant aux passagers de Turkish Airlines en transit à Maurice, ils ne débarqueront pas et resteront dans l’avion le temps de redécoller », a-t-il expliqué. Par ailleurs, une grande campagne de dératisation a été entamée pour encore une fois éviter tout risque de propagation de l’épidémie. Le Dr Laurent Musango, directeur de l’antenne de l’Organisation mondiale de la santé à Maurice, lui aussi présent, a tenu à rassurer la population que tout est fait pour éviter que l’épidémie n’atteigne Maurice.

« Nous faisons absolument tout pour diminuer les risques bien réels de contamination »

Après concertation avec plusieurs professionnels du métier jeudi après-midi, à la fois dans le privé et le public, le mot d’ordre était prévention. Cette réunion a fait suite à la visite du ministre mercredi. « Nous faisons absolument tout pour diminuer les risques bien réels de contamination », laisse-t-on entendre du côté du ministère de la Santé. Le port est aussi concerné : «Malgré la présence renforcée de nos officiers sur place, l’on a demandé à la Mauritius Ports Authority de mobiliser davantage de personnel pour sécuriser le périmètre. Si un bateau n’a pas de certificat sanitaire, selon des officiers de santé, il n’a pas le droit de pénétrer dans la rade. »





Les Seychelles en état d’alerte

Les Seychellois sont sur le qui-vive. Avec un cas confirmé de peste pulmonaire, toutes les personnes, environ 300, en contact avec ce dernier, sont en observation médicales depuis quelques jours. Par ailleurs, tous les établissements scolaires, hormis l’université des Seychelles, restent fermés jusqu’à mardi. Selon un ressortissant mauricien aux Seychelles, « la télévision nationale passe en boucle les mesures de précaution à prendre, et plusieurs personnes commencent à porter des masques. Il n’y a pas encore de panique, mais les gens commencent à s’inquiéter ». Dans un communiqué officiel du ministère de la Santé, les autorités se veulent rassurantes. « You are advised to remain calm and not to create panic. The Public Health Authority is continuously establishing measures to prevent the spread of the plague in Seychelles. The one positive case remains in isolation for testing and treatment. He is stable », peut-on y lire.

Aussi, aucun vol de la Grande île n’est autorisé sur l’île pour le moment.



La peste, une épidémie mortelle

Selon l’OMS, la peste est une zoonose bactérienne, due à Yersinia pestis, que l’on trouve habituellement chez les petits mammifères et les puces qui les parasitent. Elle se transmet d’un animal à l’autre par les puces. L’être humain peut être infecté :

• par les piqûres de puces vectrices infectées ;

• par contact non protégé avec des liquides corporels infectieux; ou

• par inhalation de gouttelettes respiratoires/de petites particules venant d’un patient atteint de peste pulmonaire.

Cette maladie est très grave chez l’homme, notamment pour les formes septicémique (infection systémique causée par la circulation d’une bactérie dans le sang) et pulmonaire, avec un taux de létalité de 30% à 100% en l’absence de traitement. Sauf si elle est traitée rapidement, la peste pulmonaire est toujours mortelle ; elle est particulièrement contagieuse et elle peut déclencher de graves épidémies par transmission d’une personne à l’autre du fait des gouttelettes en suspension dans l’air.

Signes et symptômes

Les sujets infectés présentent en général un état fébrile aigu et d’autres symptômes systémiques non spécifiques après une période d’incubation de 1 à 7 jours (fièvre d’apparition brutale, frissons, céphalées, douleurs corporelles, état de faiblesse, vomissements et nausées).

Selon la voie d’infection, on observe 3 formes de peste: bubonique, pulmonaire ou septicémique.

• La peste bubonique est la forme la plus courante, due à la piqûre d’une puce infectée. Le bacille Y. pestis, pénètre dans l’organisme lors de la piqûre, passe dans le système lymphatique et atteint le ganglion le plus proche où il se réplique. Il en résulte une inflammation du ganglion avec tension douloureuse des tissus: c’est ce qu’on appelle le « bubon ». Au stade avancé, les ganglions enflammés finissent par s’ulcérer et suppurer.

• La peste septicémique survient quand l’infection gagne la circulation sanguine, après une peste bubonique non traitée ou/est le premier symptôme de l’infection à Y. pestis. Elle peut entraîner des saignements, une nécrose des tissus (qui deviennent noirs) et un état de choc.

• La peste pulmonaire est la forme la plus virulente et aussi une forme rare de la maladie. La durée d’incubation peut n’être que de 24 heures. En règle générale, elle résulte de la propagation aux poumons d’une peste bubonique à un stade avancé. Toutefois, en cas de peste pulmonaire, le sujet peut transmettre la maladie à autrui par des gouttelettes respiratoires. Si elle n’est pas diagnostiquée et traitée précocement, cette forme peut être mortelle.



AIR MAURITIUS/MADAGASCAR: Pas de suspension

de vols pour l’heure

La compagnie d’aviation nationale s’aligne sur la position de l’OMS. « Pour l’heure, du fait qu’aucune situation épidémique de peste n’a encore été décrétée par l’organisme, Air Mauritius continue ses dessertes vers la Grande île. La situation est surveillée de très près », laisse-t-on entendre à MK, qui fait ressortir que dans tous les cas « le personnel au sol comme en vol est formé pour le screening de tout passager susceptible de présenter des signes de la maladie et sait quelles dispositions prendre ». La compagnie d’aviation nationale se dit en contact permanent avec les autorités sanitaires de Maurice et se tient prête à toute éventualité.