À L’HEURE DES BILANS FINANCIERS : Groupe Sun, phase de croissance amorcée

Le groupe hôtelier Sun Ltd indique s’être embarqué dans une phase de croissance qui se traduira par « une amélioration progressive » de ses bénéfices à compter de l'exercice financier 2017-18. Dans ses commentaires accompagnant les résultats pour 2016-17, la direction de Sun Ltd affirme que le groupe est désormais dans « une bonne position » pour prendre avantage de la consolidation de son portefeuille d'actifs hôteliers, notamment avec la rénovation de certains de ses établissements, tels Le Kanuhura, aux Maldives, et La Pirogue, à Wolmar, de même que la réussite de son plan de refinancement, qui débouchera sur une « réduction importante » de ses dettes.

Pour l'exercice financier se terminant au 30 juin dernier, le groupe Sun a enregistré des revenus en hausse de 20% à environ Rs 6 milliards, et ce en profitant de la mise en opération sur une année entière de deux hôtels de luxe à Maurice, en l'occurrence le Shangri-La's Le Touessrok et Four Seasons Anahita. Le groupe a également procédé, à la mi-décembre 2016, à la relance de l'établissement maldivien, le Kanuhura. Le tarif moyen journalier a augmenté de 26% pour atteindre Rs 8 155 dans le sillage de la révision des tarifs et de l'entrée en opération des hôtels de luxe. Le groupe a affiché un taux d'occupation moyen de 77,1% en 2016-17, contre 78,6% en 2015-16, soit une baisse jugée faible compte tenu de la hausse de l'Average Daily Rate.

L'année financière 2016-17 a été marquée par une croissance de 23% à Rs 959 millions de l'EBITDA (revenus avant provision pour intérêts, taxe, dépréciation et amortissement) du groupe. Les profits opérationnels ont progressé de 21% pour s'élever à Rs 508 millions, mais le groupe a eu affaire à des frais financiers plus conséquents (+7%, à Rs 488 millions) en raison d'un niveau de la dette plus important associé aux travaux de rénovation entrepris durant l'année. Le taux d'endettement du groupe se situait à 55% au 30 juin dernier, contre 52% au 30 juin 2016.

Sun Ltd a terminé l'exercice 2016-17 avec des profits avant-impôt de Rs 30,4 millions (par rapport à des pertes de Rs 32,8 millions en 2015-16). La direction explique que la performance du groupe a été affectée par les pertes opérationnelles attribuables à la réouverture de l'établissement Kanuhura, aux Maldives, et à la fermeture temporaire de l'hôtel La Pirogue pour rénovation. Le groupe s'est finalement retrouvé avec des pertes après-impôt de Rs 104 millions pour 2016-17, un niveau nettement plus bas que celui enregistré en 2015-16 (Rs 369 millions).

Maintenant que toutes les chambres d'hôtel dont dispose le groupe sont opérationnelles et dans le sillage de la restructuration de ses finances, Sun Ltd pense être en bonne voie pour reprendre de la hauteur. Le groupe annonce que son niveau d'endettement passerait de 55% au 30 juin dernier à environ 42% d'ici la fin de la présente année financière, et ce après avoir levé avec succès un montant total de Rs 6,9 milliards, soit Rs 5 milliards avec l'émission d'obligations en multiples devises et Rs 1,9 milliard suite à une émission d'actions en numéraire (Rights Issue) et des placements privés.

PHOENIX BEVERAGES : Profits de Rs 395,5 M

Le groupe Phoenix Beverages Ltd (PBL) a réalisé, pour l'année financière se terminant au 30 juin 2017, des profits nets de Rs 395,5 millions, par rapport à Rs 350,4 millions en 2015-2016. PBL a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 16,3% au cours du dernier exercice financier, enregistrant un montant de Rs 6,4 milliards, et ce après consolidation sur une année entière des résultats d'Edena SA, sa filiale réunionnaise, acquise en avril 2016. Edena est spécialisée dans l'embouteillage d'eau de source et de boissons légères. Il a terminé l'année 2016-2017 avec un chiffre d'affaires de Rs 730,9 millions alors que le trimestre avril-juin 2016 a été marqué par un chiffre d'affaires de Rs 161,7 millions. Les ventes du groupe ont augmenté de 4% pour l'exercice 2016-2017.

À Maurice, PBL a vu le volume des ventes progresser de 5,2%, un résultat attribuable en partie aux nouveaux produits lancés en novembre 2016. Les profits avant frais financiers du groupe ont augmenté de 26% pour atteindre Rs 561,3 millions, Edena et ses filiales générant des profits avant charges financières de Rs 105,7 millions. La direction de PBL annonce l'entrée en opération d'une nouvelle ligne de conserves dans les prochaines semaines, ces nouveaux investissements contribuant à une augmentation de la capacité de production de l'entreprise et lui donnant la possibilité d'innover et de développer de nouveaux marchés.

ALTEO GROUP : Coup de pouce des opérations tanzaniennes

La performance des opérations sucrières de l'entreprise TPC Ltd, en Tanzanie, a été d'un très grand apport aux résultats affichés par le groupe Alteo Ltd pour l'année financière 2016-2017. Ces résultats montrent une progression du chiffre d'affaires total du groupe mauricien, soit de Rs 7,8 milliards à Rs 8,9 milliards. Le montant réalisé au niveau des opérations tanzaniennes est passé de Rs 2,4 milliards à Rs 2,9 milliards. Croissance également du chiffre d'affaires des opérations kényanes : de Rs 1,4 milliard à près de Rs 2 milliards. Par contre, au niveau des activités domestiques, une stabilisation à Rs 4,2 milliards a été notée.

Ce sont les opérations en Tanzanie qui ont dégagé des bénéfices nets les plus importants (Rs 1,05 milliard, contre Rs 724,3 millions en 2015-2016). Celles du Kenya se sont soldées par des profits après impôt de Rs 53,1 millions (Rs 34,9 millions pour la précédente année financière) alors qu'à Maurice, des pertes de Rs 26,2 millions ont été comptabilisées par rapport à des profits de Rs 41,1 millions en 2015-2016. Commentant la performance réalisée par le segment “Sucre” du groupe Alteo, le conseil d'administration met en valeur la bonne performance des activités en Afrique de l'Est, en particulier la hausse des prix du sucre dans les marchés et l'augmentation des capacités de production des unités tanzanienne et kenyane. La direction d'Alteo indique également que la progression des bénéfices nets est en partie attribuable à des item non récurrents dont l'apport total a été de Rs 137 millions.

Cependant, en évoquant les perspectives, la direction d'Alteo met en garde contre l'impact de la baisse des prix sur la performance du segment “Sucre”. On s'attend en outre à une baisse de production en Tanzanie et au Kenya. Du côté du segment “Énergie”, on estime que la contribution d'Alteo Energy Ltd sera meilleure suite à un ajustement des tarifs.

UBP : Avenir prometteur avec les projets d'investissement

Le taux de croissance prévu dans l'industrie de la construction en 2017 est de bon augure pour l'avenir avec divers projets majeurs annoncés, tels le projet Metro Express, le nouveau programme de décongestion routière et les projets de Smart Cities. C'est ce que souligne la direction du groupe United Basalt Products dans son rapport accompagnant les résultats financiers pour l'exercice 2016-2017.

Selon le groupe, la performance de ses activités au plan local dépend dans une bonne mesure des investissements qui seront consacrés aux projets infrastructurels du secteur public et des projets de développement immobilier qui, eux-mêmes, dépendent des conditions économiques prévalant dans le pays. L'année financière 2017-18 a bien démarré avec une amélioration des résultats notée depuis début juillet 2017 comparativement à la période correspondante de 2016, le groupe UBP affirme qu'il est fermement engagé dans la poursuite de son plan de développement en mettant l'accent sur l'innovation et en recherchant des synergies entre les différentes entreprises du groupe et en exploitant de nouvelles opportunités d'affaires.

UBP a terminé l'année financière 2016-2017 avec un chiffre d'affaires plus ou moins stable tournant autour de Rs 2,6 milliards, mais les profits opérationnels ont diminué, passant de Rs 254,3 millions à Rs 217,2 millions. Le groupe indique que la rentabilité de sa filiale Brymix a été impactée par une réduction de revenus et des coûts administratifs plus importants. Les filiales d'UBP à Madagascar et au Sir Lanka continuent de souffrir, les pertes dues aux activités dans la Grande île ne cessant d'augmenter alors qu'au Sri Lanka, la contre-performance est surtout attribuable au non-renouvellement d'un « crushing permit ».

Malgré ces déboires, UBP a pu enregistrer des bénéfices accrus de Rs 171,6 millions en 2016-2017, contre Rs 158,1 millions en 2015-2016. La part des compagnies associées aux résultats du groupe s'est améliorée, avec des profits de Rs 34,3 millions, contre des pertes de Rs 6,4 millions pour le précédent exercice financier.