L’HISTOIRE DE MAURICE EN BANDE DESSINÉE : Au carrefour de la vérité

Histoire de Maurice est une bande dessinée tout public racontant l’histoire de Maurice. Elle porte les signatures de Shenaz Patel, Jocelyn Chan Low, Laval Ng et Christophe Carmona. Pour la journaliste et auteure mauricienne, il s’agit de raconter une histoire passionnante et largement méconnue de Maurice à travers quatre tomes, dont le premier sera lancé le mercredi 26 avril au Blue Penny Museum.

Certains livres sont faits pour marquer un événement, d’autres pour conter une histoire d’amour. Celui-ci raconte l’histoire de Maurice, et pas comme on nous l’a toujours apprise. “J’aime les histoires avec un grand H. Je me suis toujours étonnée que quand j’étais à l’école, on ne m’apprenait pas l’histoire de mon pays mais celles des autres. Je trouvais cela très étrange. Je trouve que c’est une grosse lacune qu’ici, on n’apprend pas aux enfants notre histoire”, confie Shenaz Patel à Scope.

C’est avec beaucoup d’humilité et de fougue que la romancière raconte comment, avec la collaboration de Jocelyn Chan Low, historien réputé et doyen de l’Université de Maurice, elle a eu l’audace de raconter l’histoire de Maurice dans sa richesse et sa complexité. Avec la collaboration de Christophe Carmona, illustrateur français, et Laval Ng, illustrateur mauricien qui a élaboré les premières planches, la romancière a pu concevoir cette BD de 46 pages. L’ouvrage est coédité par IPC (Maurice) et les Éditions du Signe (France). La romancière a mis tout son cœur dans ce projet, qu’elle avait en tête depuis un bon moment. “Nous devenons des adultes qui ne connaissons pas notre histoire. Quand on ne connaît pas son histoire, on peut être induit en erreur. Je pense que c’est un peu notre cas ici. Notre histoire, elle est très riche, et ce n’est pas juste l’histoire d’un petit confetti au milieu de l’océan Indien. Notre histoire est liée à l’histoire du monde entier parce que Maurice a été un carrefour. Il faut qu’on dise la vérité, même si cela peut déranger.”

Accessible aux jeunes.

Pour pouvoir faire de ce livre une œuvre utile, Shenaz Patel et Jocelyn Chan Low ont choisi le format BD pour le rendre plus attrayant et accessible aux jeunes. Il était important pour eux d’apporter leur pierre à l’édifice, en sachant que personne n’avait jamais osé le faire de cette manière. Dans la conception de cette histoire, ils ont apporté leur touche personnelle. “J’ai voulu raconter l’histoire à travers les gens qui l’ont faite. Voilà pourquoi j’ai mis en lumière un personnage symbolique qu’est Adrian van der Stel, le premier citoyen mauricien à être déclaré à Maurice”, avoue celle qui a découvert une île Maurice beaucoup plus métissée en écrivant le premier tome, qui court de 1598 à 1767 et qui est intitulé Premiers pas de la colonisation d’une île-carrefour.

Cette BD, dont le premier volume paraît ce mercredi 26 avril, sera suivie de trois autres volumes. “Il n’était pas possible de raconter cinq siècles en un livre”, souligne la femme de lettres mauricienne, qui a été faite Chevalier de l’Ordre national des Arts et des Lettres en 2013. Le coffret regroupant les quatre tomes sortira en 2018, pour le cinquantième anniversaire de l’indépendance de Maurice.

Une histoire en quatre tomes

Les prochains tomes de cette BD sortiront à trois mois d’intervalle. Le deuxième volume est en cours de production; il aborde l’expansion d’une colonie très convoitée. Le troisième est en phase de scénario; il parlera principalement de la période contemporaine. Le quatrième tome sera consacré à Rodrigues.