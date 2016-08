À L’HÔTEL TAMASSA : Découverte de la cuisine d’antan avec “Manzé Lakaz”

La diversité de notre cuisine est un atout non-négligeable, d’autant que l’esprit de renouer avec les traditions culinaires anciennes émerge de plus en plus. Nitesh Pandey, directeur général de l’hôtel Tamassa, a voulu donner la chance aux résidents de son établissement hôtelier, de même qu’aux Mauriciens de passage, de découvrir la cuisine typique mauricienne à travers “Manzé Lakaz”. Pour cela, il a fait appel à son personnel mauricien non cuisinier, et le résultat en a surpris plus d’un. Les recettes de “Manzé Lakaz” ont même été cataloguées dans un livre.

L’idée du directeur général de l’hôtel Tamassa, Nitesh Pandey, d’encourager les employés à générer une cuisine selon la tradition culinaire “létan lontan”, a permis de faire revivre d'anciennes recettes à travers le concept “Manzé Lakaz”. Celui-ci, selon le directeur général, plait beaucoup aux résidents étrangers de l’établissement hôtelier. Pour garder intact ce cachet traditionnel, des ustensiles de base – comme le poukni, le dol gotni, le mortier et le pilon, la roche cari et son baba roche cari – trônent en maître dans une partie de l’hôtel Tamassa. « Nous souhaitons permettre aux clients étrangers de découvrir une cuisine authentique avec ses saveurs et ses effluves, qui viennent de différentes parties du monde. À Maurice, on trouve des épices, des piments, du masala », déclare Nitesh Pandey.

Une des particularités de “Manzé Lakaz” est que le concept met en avant les talents de cuisinier du personnel non affecté aux cuisines. Le but étant de permettre aux femmes de chambre, aux serveurs ou aux planteurs de partager leurs connaissances culinaires et faire découvrir ainsi une cuisine qu’ils côtoient depuis leur enfance. Des employés de différents départements se retrouvent dès lors à officier dans les cuisines de l’hôtel. À l’instar de Francine, une passionnée des enfants, qui s’occupe généralement du Kid’s Club. Pendant ses heures libres, Francine aime cuisiner et ses collègues disent même d’elle que si elle est en congé, elle n’hésite pas à faire un saut et à leur offrir des gâteaux faits maison, soit des spécialités tels le poisson, la salade mixte, la rougaille d’ourites ou encore le chutney de tomates.

« C’est intéressant de combiner la cuisine traditionnelle à celle dite moderne. Cette mixité permet de préparer des plats sous différentes déclinaisons. Le client est surpris par cette découverte et, souvent, il nous complimente pour nos innovations », soutient Devina Ramdoo, femme de chambre, qui excelle aussi dans l’art des pliages de serviettes. Un jour, lors d’un brin de causette avec deux clients étrangers, ces derniers lui ont témoigné être à la recherche d’un endroit où on mange typiquement mauricien. Pour Devina, la cuisine d’antan mérite d’être préservée car, autrefois, dit-elle, « nos grands-parents aimaient bien écraser les épices sur la roche cari afin qu’elles aient meilleur goût ». Elle se rappelle : « Avec les mixeurs, les appareils électriques modernes, la cuisine se prépare vite, alors qu’avant, il fallait aller sur la roche à cari, mélanger le masala, s’imprégner de cette odeur de bon chutney au coco. »

Umar, lui, est serveur et a ouvert un snack de famille à Camp-Diable. Il se dit fier de proposer une cuisine qui flatte le palais. « Mo spesialite, se chicken kalia ek yaourt, farata, halwa et autres. » “Manzé Lakaz” aura également permis à Nawsheen de se remettre à l’ère du “pukni”. « Aster, ena gaz, elektrisite. Avant ti bisin soufle dan pukni pou alim dife. Gou kan kwi lor pukni, li diferan. Les gens me demandent si c’est difficile, mais il faut juste avoir de la technique. »

Ceux qui veulent goûter aux plats tradionnels de “Manzé Lakaz” doivent le faire par réservation 24h à l'avance. Le tarif est de Rs 900 pour les adultes et de Rs 600 pour les enfants (6 à 11 ans).