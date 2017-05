L’idéologie du travail

Pendant longtemps, et de nos jours encore, cela n’a pas vraiment changé... Le travail n’était point considéré comme une activité noble ; ni même comme nécessaire. Il était en fait pressenti comme étant déshonorant et avilissant. Le travail n’est pas qu’un opprobre, c’est bien pire encore. La Bible ne rapporte-t-elle pas qu’il fut infligé à l’homme comme une pénitence et qu’à la femme était réservée une autre forme de travail associée à une grande douleur pendant l’enfantement? En effet, seuls ceux qui conservaient leurs forces de travail à vendre, autrement dit les prolétaires, étaient soumis au travail; en d’autres termes, ce sont des individus qui vivaient dans les mêmes conditions sombres de vie et de ce fait, vivaient de la même manière, en général plutôt ensemble. Cependant, ces gens formaient une collectivité (ce que j’appellerai ici, une classe) au sein de laquelle, ils croyaient devoir travailler pour subvenir à leurs besoins. Cette classe réputée, inférieure de la société, ayant pris conscience des intérêts et des goûts communs, engendrait des comportements communs auxquels chaque individu songeait à lutter pour soi. Donc, à partir de ce moment-là, seuls les travailleurs, qui auraient la conscience de ladite classe, s’organisaient en conséquence et luttaient contre ceux qui contrôlaient tout l’espace, dans l’espoir de détruire le capitalisme. Néanmoins, la bourgeoisie – dans les hautes sphères de la société dont elle contrôlait tout l’espace –, n’étant pas assujettie au travail lui-même, faisait plutôt asservir les autres, jouissait pleinement du fruit de leur courage, de leur labeur, de leur travail, en fait de leur abrutissement.

Accepter l'intolérable...

Ceux qui naturellement considèrent devoir travailler pour subvenir à leurs besoins et, éventuellement, satisfaire leurs besoins, ignorent peut-être que le travail est majoritairement, en tout cas pour la plupart des gens, un véritable esclavage et qu’il ne permet même pas, dans la forme qu’on l’employait, de subvenir aux besoins de qui que ce soit. Il est vrai qu’il y a bien des gens qui disent aimer leur travail, y éprouver du plaisir, mais comment ne pas réaliser que c’est le moyen qu’ils ont choisi pour accepter l’intolérable ?

Le travail rémunéré représente certes un progrès aux yeux de la servitude et de l’esclavage. Néanmoins, lorsqu’on ne s’en aperçoit guère, comme c’est bien souvent (tout le temps ?) le cas, il faut bien admettre que rien n’a strictement changé sinon en pire, et que les prétendus progrès de la connaissance n’ont manifestement pas servi à grand-chose. Ce n’est qu’avec la Révolution française que le travail commence à jouir d’une forte notoriété attribuée à l’abolition des privilèges et des droits féodaux, déclarant, en théorie du moins, tous les hommes égaux, pour satisfaire leurs besoins, combler leurs désirs, et de ne dépendre que du seul fruit de leur travail. Les suites de la Révolution française seront nonobstant d’une durée et d’une ampleur relativement décevantes. L’intérêt de la bourgeoisie, puisqu’elle possède les moyens de production, c’est que celle-ci lui rapporte le plus possible, c’est-à-dire que ses profits soient au maximum. Cependant, pour les prolétaires, ce serait d’avoir des salaires de plus en plus élevés ; or, ceci est impossible. En effet, pour que la bourgeoisie puisse avoir le profit qu’elle désire, il faut qu’elle paie le moins possible les prolétaires, les salariés. Ces derniers reçoivent ainsi un salaire de subsistance, suffisant pour faire vivre leurs familles; les enfants de ces prolétaires seront eux aussi appelés à suivre cette lignée, considérant l’état d’extrême pauvreté dans lequel ils sont tous contraints à survivre et à travailler afin de gagner leur vie. Tout le surplus entre le salaire de subsistance qui est donné aux salariés et la vraie valeur de ce qui est créé, et bien cette différence entre les deux, c’est le profit de la bourgeoisie, qui tente constamment d’accroître son profit. Cette classe sociale ne peut le faire qu’en réduisant les salaires, en diminuant le nombre de salariés, ou encore en mettant au chômage une partie des prolétaires. Et alors, ça n’est que mieux pour la bourgeoisie puisque ces chômeurs deviendront ce que Marx nomme une armée de réserve pour désigner la masse des travailleurs inemployés. Ils ont absolument besoin de travailler, même pour un salaire plus bas, et cela permettra d’augmenter davantage le profit de la bourgeoisie. Comme Marx l’a parfaitement souligné, « le travail n’est pas une source de toute richesse, c’est une théorie que les bourgeois ont inventée afin de faire travailler les autres ». Autrefois, l’esclavage avait au préalable pour finalité le profit et ce n’est donc qu’indirectement qu’il engendrait l’abêtissement, la déshumanisation d’êtres humains. Les esclavagistes n’étaient d’ailleurs point considérés comme des êtres humains.

L’abêtissement

de l’être humain

Depuis peu, il en allait à peine autrement, mais maintenant que l’on a, à la limite, littéralement aboli l’esclavage et que l’on a clairement proclamé tous les hommes égaux, l’esclavage se prolonge; il s’est même universalisé et il paraît bien que dorénavant la cause première de cette servitude soit l’abêtissement de l’être humain afin de mieux l’exploiter. L’esclavage salarial, à l’époque moderne, est probablement la forme extrême de l’esclavage, étant donné qu’il n’envisage, pour le sujet humain, que le temps du travail, lequel consume la majeure partie des vingt-quatre heures de l’employé, et à peine du temps pour autre chose.

Ce qui devrait être mis en exergue, c’est une relation de travail fondée sur la collaboration et le respect de l’autre, ainsi il sera possible d’élaborer le travail comme engagement de libération, de réalisation de soi, de l’épanouissement et de sublimation authentique de l’être humain : c’est à la fois une relation bien plus compliquée à concevoir et plus complexe encore à établir qu’on ne le croit. Et c’est peut-être fondamentalement à la politique qu’il revient d’agir à sa mise en place. Mais, il ne s’agit pas à lui seul, c’est le devoir de chaque homme, avec le soutien des intellectuels surtout, de créer l’espace, la spatialité du travail coopératif et de structurer la temporalité qui permettront à tous de subvenir à leurs besoins, voire réaliser leurs ambitions et, même, leurs désirs, dans le but du travail indépendant et volontaire, et ce n’est, ma foi ! pas si difficile. Car là où le travail est une humiliation routinière et un enlaidissement continuel, il est probablement pire qu’un esclave qui se reconnaît comme tel. Il ne sert donc à rien de penser que l’esclavage salarial sera réellement partout aboli un jour, et c’est une raison exceptionnelle de le combattre.