À L’IFM, EN MARS : Des adeptes de parkour à Maurice

Par le biais de l’IFM, le crew réunionnais New Gravity se prépare à un parkour de centaines de kilomètres pour atterrir en vol plané à Maurice, du 17 au 19 mars. Intitulé Emergency, ce spectacle de danse urbaine de 45 minutes, chorégraphié par Jérôme Brabant, se tiendra à ciel ouvert à travers l’île sur trois dates.

Un spectacle vivant, à la croisée des chemins entre danse urbaine et contemporaine, rythmé de parkour et de free running : c’est ce que transcrit le chorégraphe Jérôme Brabant dans Emergency. Ce show réalisé en collaboration avec les jeunes de New Gravity transcende le simple principe du parkour pour faire émerger dans l’urgence une nouvelle forme de danse urbaine. De la Compagnie l’Octogonale, Jérôme Brabant, danseur et chorégraphe, n’est guère un novice dans l’art du spectacle : Vision (2010), Heimat (2012), Impair (2014) et Emergency, mis en scène en 2015, en collaboration avec le groupe New Gravity.

Composé de jeunes Réunionnais, cette formation fait un parkour électrique depuis sa formation en 2014. Cette discipline sportive, souvent associée à un sport de l’extrême, est une activité qui développe sa capacité à surmonter les obstacles, physiques et mentaux. On se déplace le plus rapidement possible sur un tracé inconnu avec des mouvements précis, en faisant la course, escaladant ou sautant les obstacles sur son passage. Le free running (art du déplacement) est aussi une branche du parkour, mais se concentre plus sur l’esthétique des mouvements.

L’art de l’extrême.

Fondée par Said Momo Toto, dit Momo, New Gravity est composé d’une dizaine de membres, âgés entre 15 et 20 ans, au parcours atypique. Très jeunes, ils ont commencé à pratiquer des activités sportives et acrobatiques extrêmes. Momo a débuté le parkour depuis l’enfance et suit actuellement une formation d’éducateur sportif. Tanguy Techer (20 ans), également un des membres fondateurs de ce crew, pratique le parkour et le free running depuis cinq ans. D’autres, comme Ali Ahamadi Moustadran (18 ans), Alex Pascal (19 ans), Aly Christophe, dit Kriis Acrostreet (19 ans), sont tombés sous le charme de cette discipline depuis plusieurs années et ont comme ambition d’exceller dans cet art sportif. Salime Be Elanrif, dit Elli (17 ans), qui pratique depuis six ans, s’est distingué en 2016 lors du championnat mondial de freestyle de free running/parkour en France.

Pour d’autres, c’est la gymnastique artistique qui a été le moteur de leur passion. Myriam Si, âgée d’à peine 16 ans, fait de la gymnastique acrobatique depuis dix ans et s’est distinguée en championnat à La Réunion. Idem pour Adeline Ferrard (16 ans), médaillée lors de championnats au niveau national, et qui compte de nombreuses participations au championnat de France, en individuel et en équipe.

Liane-Cécile Vivendeuil, âgée de 15 ans, est la benjamine du groupe. Aussi connue sous le nom de Lilou, elle fait de la gymnastique acrobatique et artistique depuis l’âge de trois ans et a été sacrée championne de France en 2009 dans cette discipline, en équipe.

L’IFM vous donne rendez-vous pour le spectacle Emergency, le vendredi 17 mars à 16h (Place Margéot, Rose-Hill), le samedi 18 mars à 18h (Caudan Waterfront) et le dimanche 19 mars à 16h (Mahébourg).