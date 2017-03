L’île Maurice en marche !

Qu’importe les résultats de la présidentielle en France, Emmanuel Macron aura eu le mérite de venir défier le statu quo. Ils étaient nombreux à l’annonce de sa candidature à se poser la question de savoir comment il allait tenir la route sans un appareil de parti. D’ailleurs, nombre d’observateurs chevronnés prédisaient que l’effet Macron ne serait qu’un effet feu de paille face aux redoutables machines de guerre des Républicains, du Front national, et du Parti socialiste.

Mais fort de son positionnement en rupture totale du classique pôle droite-gauche, fort également de sa jeunesse et d’une personnalité plaisante, Emmanuel Macron est en train de déjouer tous les pronostics, au point où les voies menant au palais de l’Élysée lui semblent désormais ouvertes.

Nous avons à Maurice, quelques leçons à tirer de la fulgurante ascension du projet Macron en France. D’abord à ceux qui pensent que les partis politiques traditionnels sont incontournables sur l’échiquier, En Marche nous démontre, et ce le plus clairement du monde, qu’un positionnement en rupture des discours et pratiques politiques traditionnels, désuets, et en déphasage avec la réalité quotidienne du citoyen lambda, plaît à l’électeur. La France, comme Maurice, souffre d’une crise de leadership politique depuis pas mal d’années. Les alternances politiques n’ont rien changé au quotidien du peuple. Face aux scandales politiques qui se succèdent, le peuple se méfie de ses politiques. Ces circonstances favorisent l’émergence d’un nouveau courant de rupture. Parti travailliste, MMM, MSM, PMSD… Ils n’ont tous qu’à bien se tenir !

Comme en France, le renouvellement de la pensée politique passera obligatoirement par celui de l’effectif politique. Emmanuel Macron l’a bien compris. En Marche compte donc parmi ses organes de décision une commission d’investiture chargée de sélectionner les candidats aux prochaines élections législatives avec pour objectif un véritable renouvellement générationnel. « Quand la politique n’est plus une mission, mais une profession, les responsables politiques ne sont plus des engagés, mais des intéressés (...) la politique ne doit plus être un métier », disait récemment Emmanuel Macron. Les professionnels de la politique mauricienne que sont devenus les Ramgoolam, Bérenger, Jugnauth et Duval gagneraient à prendre note.

La France et Maurice ont tous deux besoin de se repenser, voire de se réinventer, pour pouvoir se dégager du marasme économique et social dans lequel ces deux pays se retrouvent depuis de nombreuses années. Là-bas comme ici, le moral citoyen est au plus bas. Face à ce désespoir grandissant, un courant résolument réformiste est plus que jamais nécessaire. En France, comme à Maurice, les blocs politiques traditionnels sont aujourd’hui à la mesure de leurs programmes : vides ! Le déficit intellectuel au sein de la classe politique traditionnelle résonne comme le glas qui annonce la fin de leur hégémonie. Fiscalité, 35 heures, retraites, éducation, justice, innovation : Emmanuel Macron place la barre haute. À Maurice les états-majors des principaux partis politiques semblent allergiques à l’idée même de réformer. Le statu quo sied leurs intérêts. Qu’ils prennent garde, d’autres sont en train de réfléchir à leur place et rêvent de révolutionner leur pays.

Même s’il ne faut pas sous-estimer l’incertitude des urnes, Emmanuel Macron sera, si la tendance se maintient, au second tour des présidentielles en France. Face à Marine Le Pen, il aura alors toutes les chances d’accéder à l’Élysée et mettre en œuvre son programme de rupture. La rupture, semble-t-il, est en ce moment une tendance mondialiste. Les Mauriciens sont loin de vivre dans une bulle. Les réseaux sociaux sont devenus la courroie de transmission du ressenti de plus en plus retentissant. Il n’y a qu’à lire les posts. Il n’y a qu’à prêter l’oreille : dans la rue, sous les varangues des boutiques, dans les tavernes, dans les bureaux, dans les dîners familiaux ou entre amis. Les discours ne trompent pas. Il ne suffit que d’un déclic pour que tous nous nous mettions en marche !