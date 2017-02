A L’INSTITUT DU MONDE ARABE (IMA) : La Mémoire Maritime des Arabes sème ses vents féconds

Projeté à l’Institut du Monde Arabe, à Paris, dans le cadre de l’exposition « Les Aventuriers des mers de Sindbab à Marco Polo », le documentaire du cinéaste et écrivain mauricien Khal Torabully « La Mémoire maritime des Arabes » revient au-devant d’une actualité qu’il n’a cessé de susciter depuis une quinzaine d’années. Les visiteurs présents ont constaté de parfaites correspondances entre ce film centré sur le commerce, la route de la Soie et des épices, la science nautique et la culture maritime des pays de l’océan Indien, dont Oman, l’Inde et la Chine. L`exposition nous emmène sur les traces des hommes de mer, Sindbad le marin de légende, al-Idrîsî le géographe, Ibn Battûta l’explorateur et bien d’autres Arabes, maîtres des mers, et aussi de grands navigateurs européens qui prirent la mer pour un fabuleux voyage en Méditerranée et jusqu’aux confins de l’océan Indien. Une aventure en images tourné à Oman, en Inde, en Chine, à Zanzibar, à Maurice, à Madagascar, en Andalousie, au Maroc, en Tunisie, à Paris et à Londres, un documentaire qui rappelle comment un peuple du désert a pu le premier, au VIIIe siècle, se lancer en haute mer en s'appuyant sur ses connaissances scientifiques.« La Mémoire maritime des Arabes » (MMA), met en évidence le voyage de Sindbad comme fil blanc des aventures des arabo-musulmans en mer, de même que le globe-trotter Ibn Battuta, dont des scènes ont été tournées à Tanger, au Maroc. La Chine est évoquée pour ses richesses millénaires, telles la soie et la porcelaine et l’Inde pour ses précieuses épices. Retour sur une fabuleuse aventure dont Khal Torabully a été un aiguillon infatigable.L’exposition dure jusqu’à la fin de février 2017 avant de migrer au MUCEM à Marseille. L’idée serait de faire venir cette exposition et le boutre devant l’IMA pour les 50 ans de l’anniversaire de l’Indépendance de Maurice, d’autant plus que c’est un fils du sol qui en aura été le pionnier et inspirateur…

La MMA à l’IMA il y a 4 ans

C‘est en mars 2013 que l’Institut du Monde Arabe a contacté Khal Torabully pour se documenter sur un projet d’exposition. Le premier titre de l’exposition était « Les arabes et la mer » et devait avoir lieu en automne 2015. Le projet initial « est de donner un éclairage singulier par une mise en regard de la Méditerranée et de l’océan Indien en tant que mondes différenciés, tout en donnant les liens qui les unissent et ce, d’un point de vue ‘arabe’. Nous opérons des recherches approfondies afin de dégager les éléments clefs à présenter qui puissent être matérialisés dans une exposition, dont le matériel audiovisuel ». MMA fut visionné en septembre 2014. La responsable de l’exposition de l’époque, après l’avoir visionné, a dit qu’elle avait là tout ce qui pouvait concerner l’aventure des arabes en haute mer, dans l’océan Indien et au-delà. L’exposition reflète cette polarité sur l’océan Indien et non sur la Méditerranée, car le premier qui fut la matrice de la première mondialisation. Cependant, il y avait un problème de budget et de prêts de documents pour que l’exposition fût réalisée en 2015 Après un an l’IMA a recontacté le réalisateur. L’exposition était prête et le film fut programmé pour une projection le 31 janvier 2017. Oman, qui était le pays central de la MMA le devint aussi pour cette aventure des mers. Il est supposé être le pays natal de Sindbad. Oman était à l’honneur, notamment par l’exposition d’un boutre devant l’IMA, visible durant toute l’exposition jusqu’à la fin de ce mois.

Autre temps forts de l’exposition

L’exposition, comme le film, comporte une importante partie consacrée à la cartographie, notamment la carte d’Al Idrissi extraite du Livre de Roger de Sicile et les autres relevés topographiques et rihlas (récits de voyage) informant les tracés géographiques. Rappelons que ce planisphère d’al Idrissi siège au Jardin des Compagnies, sculpté par Bungshee, œuvre du Comité Al Idrissi dont notre compatriote fut une cheville ouvrière lors du Bicentenaire de la Bataille de Grand Port. Cet événement vit la naissance de l’Allée des Voyageurs au Jardin, conçu par notre compatriote, pour réactualiser la mémoire des navigateurs, géographes et marchands de l’époque, espace très visité par les touristes de nos jours.Ibn Battuta est ce globe-trotter né à Tanger en 1304 qui est une autre figure de proue de cette odyssée. Ce juriste de formation a voyagé pour son épanouissements personnel, préfigurant la Renaissance où l’individu s’autonomise par rapport au pouvoir régalien, pour voyager et étendre ses connaissances et indépendance d’esprit. C’est ce grand voyageur, fin observateur au regard scientifique qui disait : « J’abandonnais ma demeure comme des oiseaux abandonnent leur nid ». Un cratère sur la lune lui a été dédié en hommage à sa hauteur des vues et son audace de voyageur sans frontières. Notons qu’il a visité l’Egypte, le Moyen-Orient, la Mecque, Oman, la Perse, l’Inde, l’Asie centrale, Sumatra, le Sri Lanka, la Malaisie, la Chine, l’Andalousie, Tombouctou…L’exposition, outre les panneaux informatifs, les cartes, les livres, objets, présente des saynètes reprenant lbn Battuta, Sindbad et Ibn Majid, célèbre navigateur omanais qui aurait guidé Vasco de Gama vers Calicut, depuis Mélinde, où le portugais était perdu en 1498. Un magnifique ciel étoilé trône au-dessus de l’exposition, rappelant que les navigateurs musulmans ont transféré leur savoir astronomique du désert aux mers, inventant par là-même la navigation hauturière, car leurs boutres ne pratiquaient pas le cabotage entre la péninsule arabique et la Chine. Ils inventèrent aussi la voile arabe ou latine, qui permet de remonter au vent, que la MMA démontrait déjà en 2000, en filmant des boutres à Oman et Zanzibar.Rappelons que La Mémoire Maritime des Arabes a obtenu le Cairo Arab Media Film Festival en 2010, surclassant les chaînes prestigieuses comme Al Jazira, les télévisions des pays du Golfe, d’Egypte ou du Liban. Doudou Diene, de l’UNESCO, auteur d’un film sur la Route de la Soie, qui l’a visionné, le considère comme le film le plus complet sur cette partie de l’Histoire du monde.

POINT DE VUE : Une riche page de l’histoire maritime de l’humanité

Le réalisateur Khal Torabully a véritablement découvert l’exposition le jour de la projection de son film. Il nous confie : « J’ai été heureux de constater une étroite convergence de vues, notamment que Sindbad était un des personnages repris dans l’expo, et qui est un fil blanc de mon film. J’avais pris la précaution de ne pas le présenter comme un marin, comme je l’ai rappelé à l’IMA avant et après la projection du film, mais comme un marchand, un commerçant prenant les boutres, sillonnant la mer d’Arabie, la mer indienne et la mer de Chine, pour acheter et vendre des marchandises. La route maritime de la Soie était organisée par ces marchands musulmans, arabes ou non, qui couvraient une aire très étendue, de la Chine au Caire. Les boutres, à l’époque, comme le démontre le film, étaient cousus avec des cordes de coco, ce qui explique les nombreux naufrages dans les 1001 nuits… »L’exposition dialogue avec le film tourné dans dix pays avec des images puisées des archives des musées d’Oman, de Canton et de la British Library. Une riche page de l’histoire maritime de l’humanité. On y retrouve l`importance d’une connaissance astronomique pour s`aventurer en haute mer.Le film fait ressortir queles sciences nautiques étaient aussi le fait d’un échange utilitaire entre les peuples de l’océan Indien, depuis la péninsule arabique jusqu’à l’Inde, la Chine et la côte est d’Afrique.Ces parfaites correspondances, dit Khal Toorabully, « démontrent bien que quand nous avons fait le film en 1999, c’était à la suite de recherches affinées qui résisteront à l’épreuve du temps ». « La Mémoire maritime des Arabes » nous ramène en mémoire que les échanges sont le fondement de l’humanité est née d’échanges multiples et les voies qui mènent àla paix entre les cultures et civilisations sont multiples. Ces nouveaux enjeux auxquels l`humanité est confronté et le message de paix capable d`influencer positivement, a été central au cours de l’exposition les Aventuriers des Mers, dans une parfaite correspondance avec le film de notre compatriote Khal.