De l’interreligieux

En cette fin d’année, beaucoup de firmes et d’institutions s’inscrivent dans la démarche d’une célébration religieuse. Je viens de refuser une demande de messe de la part d’un de ses établissements. Quand j’ai demandé « s’il y a des hindous et des musulmans » dans ce contexte on m’a répondu qu’avant la messe les représentants hindous et musulmans auraient chacun cinq minutes et qu’après nous aurions la messe. J’ai proposé une vraie célébration interreligieuse où tous nous nous retrouverions. On m’a expliqué que c’est ainsi que cela se faisait par le passé. Une tradition religieuse n’a de valeur que si elle contribue à construire, et non à diviser. Bon nombre d’institutions et de firmes disposent maintenant de leurs célébrations interreligieuses.

Un grand nombre d’entre nous a eu l’occasion d’être invité aux célébrations d’une autre religion que la nôtre. Ce partage est plus que nécessaire surtout en ces temps de tensions dans le monde. Il n’y a pas que les violences extrêmes que ces tensions nourrissent dans tant de pays ; la campagne électorale aux USA a démontré jusqu’où vont les extrémistes qui se réclament du christianisme… et le futur président.

Dans le cas de ces célébrations religieuses de fin d’année, ce n’est pas l’Église catholique qui invite à sa cérémonie religieuse. Il s’agit pour ceux qui ont travaillé ensemble tout au long de l’année d’exprimer leur gratitude non seulement religieusement, mais aussi les uns aux autres. En général, on remercie Dieu en oubliant de remercier celles et ceux à travers qui nos prières sont exaucées, par exemple, ce collègue qui vous a aidé quand vous en aviez bien besoin.

Pourquoi le Conseil des religions n’instituerait-il pas un groupe qui pourrait élaborer des exemples de célébration où nous pourrions toucher du doigt ce qui compose le cœur même de la religion de nos compatriotes ?