L’intolérable pollution du lagon de Flic-en-Flac

Une partie de snorkelling récemment dans le lagon de Flic-en-Flac devant des hôtels de luxe a vite tourné au cauchemar. Des herbiers marins surchargés d’algues, des holothuries serpentiformes à profusion et… pas de poisson ! Les pêcheurs ne parviennent pas à trouver un cari et s’ils en trouvent un, le poisson est-il propre à la consommation ? L’état de dégradation du lagon est choquant et il s’aggrave chaque année qui passe.

Il suffit de suivre l’odeur pour trouver les responsables de cette pollution : le petit ruisseau qui se jette dans la mer à Wolmar et les rivières.

Les cours d’eau de la côte ouest sont endigués par des barres de sable pendant une période de l’année. Cela permet aux holothuries et autres organismes nettoyeurs de faire baisser le niveau de la pollution organique dans le lagon. Les pluies d’été provoquent une rupture des digues et toute l’eau chargée de matière organique et rejets en tout genre se déverse dans le lagon. Les courants marins ont vite fait de les répandre, avec pour conséquence une pollution pernicieuse du lagon et du récif. Peut-on continuer de laisser détruire l’environnement marin si essentiel pour nous ?

Dans le cas du petit ruisseau de Wolmar, il est très facile de trouver les sources de pollution car il prend naissance tout près, dans une zone boisée. Qui donc pollue ce ruisseau ? On constate que près du chemin côtier il y a une prolifération de jacinthe d’eau, plante aquatique très envahissante. Cette plante menace non seulement la biodiversité végétale, mais aussi animale du ruisseau. On peut facilement l’éliminer tout en en tirant profit car elle peut servir à l’alimentation du bétail ou à faire des engrais. Par ailleurs, des hôtels à côté entretiennent des étangs surpeuplés en poissons décoratifs, canards et autre faune exotique. Comment font-ils pour en purifier l’eau ? Le ministère de l’Environnement devrait veiller à ce que cette eau n’aille pas dans le lagon sans traitement préalable.

En ce qui concerne les rivières, elles absorbent les effluents agricoles, des agglomérations et des activités humaines en tout genre. Il y a certes plusieurs moyens pour minimiser ces effluents et plusieurs scientifiques ont proposé des réponses. Par exemple, reconstituer les réserves d’arbres tout au long des berges et rivages. On ne peut plus les ignorer et continuer à polluer.

Le ministère de l’Économie marine est responsable de l’inspection du lagon. Il devrait régulièrement rendre publics les résultats des tests effectués afin de sensibiliser la population. On devrait aussi prendre des mesures comme l’interdiction de baignade lorsque la pollution atteint des degrés élevés. Le public doit comprendre les conséquences de ces actions et adopter un comportement compatible au respect de l’environnement et au développement durable. If we don’t care who will ?