À L’ISSUE DU BP DU MSM HIER — Pravind Jugnauth : « Éna comportement ki mo pas approuvé ditou »

« Mwa mo éna enn conduite et enn façon de fer. Mo’nn touzour dir kan mo kozé, mo kozé parski mo oulé être enn exemple. Maintenant mo pa responsable de séki lézot ale fer. Mais selma éna bann zafer ki mo pas approuvé. Éna bann comportement ki mo pas approuvé ditou. Parski monn déjà dans le passé dénonce la manière ki enn PM finn déjà agir. Évidemment mo pa pou approuve bann zafer mem si li tom parmi dimounn ki mo koné. » Propos du Premier ministre hier à l’issue d’un long Bureau politique de plus de deux heures du MSM qui se rencontrait après près de deux mois. Réunion à laquelle n’a pas assisté le PPS Kalyan Tarolah, même si Ravi Yerrigadoo était, lui, présent.

Après plusieurs jours de silence lors de ses sorties officielles sur l’affaire Tarolah qui défraie la chronique depuis mercredi, le leader du MSM a répondu aux questions des journalistes. S’il ne se prononce pas sur les images qui circulent, évitant de condamner le député du N°10 avant la fin de l’enquête, le Premier ministre ne voit pas de raison pour que le PPS démissionne à ce jour. « Il y a un statement à la police, nou guété ki suite donné à sa. »

Interrogé sur la question de moralité dont l’alliance Lepep, plus particulièrement le MSM, avait fait son cheval de bataille pour remporter les élections en condamnant les mœurs de l’ex-Premier ministre, Pravind Jugnauth, dont le gouvernement est critiqué aujourd’hui, ne se laisse pas démonter. « Ou finne tann parlé de enn PM ki ti déjà en fonction, ti éna maîtresse, li fini gagne zanfan avec maîtresse ? D’ailleurs maîtresse finn dir li finn éna sa privilège fer enn zenfan de ce PM. Sa lépok-la, li ti digne d’être PM ? Sa lépok-la zot (ndlr : la presse) ti dir si li ti digne d’être PM ? » se demande-t-il.

Il ne mélange pas les cas, dit-il, mais parle en général, et d’une question de principe. Lui il a une conduite et se veut exemplaire. L’enquête déterminera la vérité en ce qui concerne Kalyan Tarolah. Au sujet d’une éventuelle loi concernant la moralisation de la vie politique, le chef du gouvernement dit être en faveur d’une législation « ki kapav amenn ene conduite, enn guide de conduite des hommes publics, de ceux en position de responsabilité. » Et selon lui, la situation actuelle donne à réfléchir à comment instaurer cette loi.

Pour Pravind Jugnauth, le cas de Kalyan Tarolah n’est pas similaire à celui de l’affaire Bet365 et pour laquelle il a demandé la démission de l’ex-Attorney General. « J’ai demandé la démission de Ravi Yerrigadoo afin d’éviter qu’il y ait une perception qu’il y a ingérence dans l’enquête. Ce cas n’est pas pareil. Kalyan Tarolah n’a aucune raison de gêner l’enquête. Laissons la police faire son travail. J’aviserai de la marche à suivre en fonction des conclusions. »

Est-ce à dire qu’il ne demande pas sa démission car le MSM craint la tenue d’une élection partielle au N°10 ? À cela, le leader orange rétorque : « Mwa mo pa per nanyé ! » Il insiste qu’il est à la tête d’un gouvernement qui ira au bout de son mandat et qui se concentre pour l’heure sur les projets d’envergure enclenchés pour le progrès du pays. D’ailleurs, même si cela a fait l’objet des discussions au BP de ce samedi, il ne veut pas non plus pour l’heure divulguer ce que sera la démarche du MSM pour les partielles au N°18. « Le jour du Nomination Day, la population le saura », dit-il.

S’agissant de l’affaire Bet365, le PM note qu’après les premières allégations qui ont vu la démission de Ravi Yerrigadoo, même s’il y a une enquête qui suit son cours à ce sujet, d’autres allégations ont été faites, cette fois incriminant les dénonciateurs. Pour Pravind Jugnauth, sur une question de principe — comme l’a fait Ravi Yerrigadoo — les trois journalistes impliqués et dont, dit-il, il note que même leur direction n’approuve pas leurs méthodes, devraient également step down et ne pas écrire comme ils le font actuellement, le temps de l’enquête policière. « Mo ti a kontan que même principe appliqué pour tous », dit-il avant de rappeler que « personn péna plis pouvoir ki lézot. Personn pa bann citoyens pli extraordinaire dans sa pays-la. Tout dimounn tou professionnel, tou citoyen, sujet à même la loi. »

Le leader du MSM en a profité pour faire ressortir qu’en dépit des critiques concernant la méthode du GM pour la délocalisation des familles affectées par le tracé du Metro Express, « influencées par des politiciens ki pé servi surtout faiblesse dimounn pou fer la politique », la cour est venue donner raison au gouvernement. Il a déploré l’attitude et le langage de certains politiciens de l’opposition, nommément le député PTr Shakeel Mohamed et le député mauve Rajesh Bhagwan auprès des habitants de Barkly et Labutte.









Paiement de la Negative Income Tax : « Une approche remplie de compassion »



Alors qu’à l’issue du Bureau politique du MSM, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, déclarait à la presse « qu’il faut laisser la police faire son enquête » dans l’affaire Kalyan Tarolah et que ce dernier « est toujours Parliamentary Private Secretary », de son côté, Étienne Sinatambou, le porte-parole du gouvernement, a préféré esquiver la question, hier matin.

Etienne Sinatambou, ancien ministre des TIC, a fait comprendre qu’il n’était pas au courant de cette affaire de sextos qui a fait le buzz sur la toile. « Mo pa kone ki’nn pase », s’est-il empressé de répondre à la presse, qui lui demandait de commenter sur les allégations de messages et photos obscènes impliquant le PPS Tarolah. Le ministre Sinatambou devait même demander à la presse de s’enquérir auprès du concerné.

Confirmant néanmoins que Kalyan Tarolah n’était pas présent au Bureau politique du MSM hier matin, Étienne Sinatambou n’a pas été plus long. « J’ai appris qu’il a dit que c’est une affaire privée entre deux adultes consentants. » Il a été plus loquace notamment sur la Negative Income Tax, mesure concernant 150 000 employés se trouvant au bas de l’échelle,qui prendra effet plus tôt que prévu.

Le paiement se fera sur une période trimestrielle. Le premier trimestre étant de juillet à septembre 2017, le paiement se fera le 30 novembre de cette année. Les employés à plein temps qui perçoivent un salaire mensuel de Rs 9 900 ont jusqu’au 31 octobre pour se conformer aux procédures de demande. « Cette mesure est basée sur un sample basis de Statistics Mauritius sur le salaire de tous les employés à plein temps. »

Ceux qui touchent Rs 5 000, a-t-il ajouté, perceront Rs 1 000, somme qui sera payée chaque trimestre. Ainsi au 30 novembre, ils percevront au total Rs 3 000. Les salaires allant de Rs 5 000 à Rs 7 000, seront éligibles à un paiement de Rs 800. Pour la période 1er octobre-31 décembre, le paiement sera effectué à la fin de février 2018, 1er janvier-31 mars le 31 mai. Du 1er avril au 30 juin, le paiement se fera le 31 août.

Ce soutien financier a été qualifié d’historique, et« remplie de compassion »