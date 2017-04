À L’OCCASION DE TAMIZHE PUTTAANDU 2017: Traversons toutes les épreuves dans la dignité!

Nous voilà déjà à quelques heures de la célébration de Tamizhe Puttaandu (Varusha Pirappu) qui marque la 5119e année (POTTRADEI AANDU) du calendrier tamoul. Il s'agit d'un heureux événement. Cependant, les Mauriciens de culture tamoule devront se contenter, une fois de plus, de la célébrer dans l'esprit d'un jour semblable aux autres; les autorités n’ayant pas, jusqu’ici, accédé au vœu de la grande majorité des membres de la communauté, ayant préféré consulter ceux qui ne sont pas habilités à se prononcer sur la question – l’ayant toujours fait dans un souci de “vested interest”. Et ce, bien que nous leur reconnaissons le droit de s’occuper d’autres aspects des intérêts des Tamouls, là où d’autres associations, aussi représentatives soient-elles, n’oseraient s’immiscer.

Mais pour que cela change dans le sens voulu, il nous faudrait, une fois pour toutes, démontrer une solidarité sans faille vis-à-vis de nos gouvernants, combat dans lequel l’Union tamoule de Maurice a toujours été au premier rang, et le restera aussi longtemps que ce sera nécessaire, aussi longtemps que la défense des valeurs communautaires l’exigera. Mais les autres dans la même posture doivent suivre, non pas en embuscade, mais à visage découvert et en étant plus vocal. En passant, remarquons que cette posture-là devrait être une constante dans les combats que mène la communauté tamoule, à plusieurs niveaux, et non occasionnellement, comme en rapport avec la proclamation d’un jour de congé public. Une requête bien présentée a toutes les chances d'aboutir... Le nouveau Premier ministre, nous en sommes convaincus, comprendra que les Tamouls méritent de pouvoir célébrer dans la joie et la ferveur un jour bien spécifique de leur calendrier culturel, au même titre que les Chrétiens fêtent Noël, les Musulmans Eid-Ul-Fitr, ou les Sino-Mauriciens, Bouddhistes et Chrétiens confondus, la Fête du Printemps, entre autres.

Mais si, finalement, une action rondement menée n’aboutit pas cette fois-ci, il ne nous restera qu’à “déposer les armes” et accepter d’être des “second class citizens”. Il convient de souligner néanmoins que nos traditions ancestrales ne perdront pas, pour autant, leurs valeurs intrinsèques et demeureront une source d’inspiration.

Cela dit, revenons au Tamizhe Puttaandu (Varusha Pirappu) et penchons-nous sur ce que cela représente dans le concret. Une nouvelle année demeure un moment idéal pour réfléchir sur ce qu’a apporté celle qui vient de s’achever, prendre acte de ce qui n’a pas fonctionné en vue des rectifications appropriées, mais surtout pour prendre de nouvelles résolutions et affronter les défis et difficultés qui ne manqueront pas, le regard résolument tourné vers l’avenir. Il s'agit d'entreprendre tout cela dans un esprit d'ouverture et dépourvu de toute amertume qu’aurait pu causer, par exemple, la profanation de nos lieux de culte; et nous osons espérer que les autorités enclencheront les mesures appropriées pour éviter toute récidive.

Un moment aussi de vœux, pour nos proches, nos amis et coreligionnaires, sans oublier ceux qui nous dirigent, ceux qui ont entre leurs mains la destinée du pays, et d’adresser des requêtes pieuses au Créateur pour que la paix et l’harmonie puissent résister à cette vague d’instabilité qui balaie toute la planète. Un moment de confiance dans l’avenir tout en rejetant cet optimisme béat qui pousse à croire que toute solution tombera du ciel.

En souhaitant Tamizhe Puttaandu Nalvaaztukkal à tous nos coreligionnaires, l’Union tamoule de Maurice renouvelle son engagement pour être toujours à la pointe du combat afin de faire avancer la cause de ceux que nous représentons dignement.

À vous tous, permettez-moi de vous souhaiter INIYA TAMIZHE PUTTAANDU NALVAAZTUKKAL.

Vaazga Tamizhe Mozhi, Vaazga Tamizhe Makkal, Vaazga Mauritius, Vaazga POTTRADEI Aandhu, Nandri Vanakkam.