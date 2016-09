À L’OMBRE DE CORÉ : Le hip-hop dans une nouvelle dimension

Le samedi 24 septembre, la compagnie Bhakus présentera À l’ombre de Coré au Théâtre Serge Constantin à 20h. Un spectacle de danse contemporaine où le hip-hop prend une autre dimension avec les effets d’ombre et de lumière.

À l’ombre de Coré explore l’univers du champ visuel. Ombres et lumières habillent la scène et projettent le spectateur dans un monde où il a du mal à distinguer la frontière entre le réel et le virtuel. Les danseurs accaparent la scène avec habileté avec leurs acrobaties et jouent à merveille avec les effets visuels. En compagnie de Sami Loviat-Tapie, Mickael Six, concepteur du spectacle, promet une expérience hors du commun. Une immersion dans un royaume où les ombres et les effets visuels transforment le hip-hop en une danse qui est tout autre au final.

Le rapport aux autres.

L’objectif de ce spectacle est de tirailler le spectateur, lui offrir un show qui régalera ses yeux, mais aussi lui donner mal à la tête en instillant le doute dans son esprit. “C’est une recherche autour de l’ombre et de la lumière. Notre objectif est de transporter le spectateur dans le doute. C’est un spectacle où chacun voit ce qu’il veut. La proposition est ouverte, même si nous avons notre lecture personnelle, qui est le rapport aux autres et à soi-même. C’est un spectacle vachement accessible. Nul besoin de s’y connaître en danse pour l’apprécier. On a des retours très appréciables, venant des très jeunes jusqu’aux personnes âgées”, confie Mickael Six, concepteur du spectacle.

Cette création est née en 2011 avec un autre danseur qui n’a pu poursuivre l’aventure. En 2012, Mickael Six le réécrit quand il rencontre Sami Loviat-Tapie. “Au départ, mon objectif était vraiment de faire de la recherche avec de la vidéo-projection. Je voulais savoir de quelle manière on pouvait utiliser cela pour créer des effets visuels comme le font certains magiciens. Cela demande beaucoup de travail de synchronisation. On est sur de la précision chorégraphique.”

Pédagogie et créations.

Mickael Six a commencé la danse hip-hop en 2001 dans le milieu du break dance rennais. Deux ans plus tard, il intègre le milieu underground du hip-hop et participe à plusieurs battles. En parallèle, il s’intéresse au travail artistique de Céline Amato, directrice de la compagnie Artefakt. L’adepte du B-boy réalise qu’il peut conduire cette danse de rue vers une nouvelle dimension. Sont alors produites des créations telles que Recherche Colocataires et Cyrano.

Fort de ces expériences, Mickael Six crée en 2011 la compagnie Bhakus afin de pouvoir orienter ses projets autour d’une pédagogie et de créations qui lui sont propres. Une compagnie qui s’investit dans la réalisation de spectacles vivants et l’initiation à la création chorégraphique à travers différentes techniques de danse comme le hip-hop, le jazz et la danse contemporaine. Véritable couteau suisse, Mickael Six est au four et au moulin de la compagnie. Si on le désigne comme chorégraphe, il est également metteur en scène, est à la création de la lumière, à la scénographie.

Le spectacle qui sera présenté chez nous fait partie d’une tournée africaine qui verra la compagnie Bhakus visiter également Madagascar, les Comores, Djibouti, le Kenya, le Mozambique et l’Éthiopie. Ce spectacle a été proposé lors de festivals mais aussi dans la rue. La compagnie s’est produite en Espagne, en Italie, en Suisse, au Monténégro et en Roumanie.

Les billets (à Rs 50, Rs 150 et Rs 300) sont en vente à l’IFM et au Centre Culturel d’Expression Française (CCEF) à Curepipe.