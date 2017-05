L’EST SOUS LES EAUX : Maisons inondées, familles en détresse

La météo a encore fait des siennes. Avec un record de 134 mm de pluie enregistrée à Providence, la région Est de l’île a été la plus affectée par les intempéries. L’équipe de Week-End a sillonné les régions de Montagne Blanche, Clémencia et Flacq pour faire un état des lieux. Un drame humain qui se mesure à l’étendue des champs dévastés…

L’on se croirait au lendemain d’un cyclone… Parapluie à la main ou bonbonne de gaz sur l’épaule, le Mauricien a repris le cours normal de sa vie. Pour cause : le temps s’est éclairci. Mais à Montagne Blanche qui a enregistré une très haute pluviométrie, le spectacle est tout autre.

Samedi. Des sapeurs-pompiers aident les habitants d’une maison, dont le rez-de-chaussée est sous les eaux. S’ils sont au four et au moulin depuis les petites heures du matin, les habitants eux aussi n’ont pas fermé l’œil de la nuit. Quelques voisins bienveillants aident leurs amis. Quelques mètres plus loin, une autre maison est noyée elle aussi.

Deux familles modestes qui ont vu leur cuisine, chambre à coucher et salon inondés. Ils ont tout perdu. Désemparés, l’eau jusqu’aux mollets, ces familles qui ont plusieurs enfants ne savent plus où donner de la tête. Chez la famille Caulloo, qui attend l’intervention des sapeurs-pompiers pour évacuer l’eau accumulée dans leur maison, c’est la première fois que l’on vit une telle situation. “Nous avons déjà eu ce genre de problème dans le passé mais cette fois-ci, l’eau est entrée dans notre maison et a tout abîmé. Tous nos vivres ont été abîmés et nos meubles sont endommagés par l’eau. Nous habitons ce lieu depuis 45 ans et nous n’avons jamais connu pareille situation. Un enfant de la famille a même glissé à cause de l’eau accumulée dans la maison et a deux points de suture. Nous sommes debout depuis une heure ce matin et nous avons regardé l’eau monter, impuissants. Nous avons aussi un bébé et nous ne savons quoi faire”, raconte Poornima Caulloo, mère de deux enfants qui partage une maison avec sa belle-sœur et le mari de celle-ci et leurs deux enfants en bas âge.

Si elles ne peuvent rien contre les caprices de Dame Nature ces personnes blâment le système de drainage inefficace qui ne canalise pas l’eau de pluie en surplus vers les rivières avoisinantes. Incapables de rester dans leur petite maison, ces personnes devront trouver refuge chez des proches, quitte à abandonner toutes leurs affaires derrière de peur que l’eau ne monte encore.

À Sans Souci, des soucis d’eau

Au morcellement Sans Souci – habité principalement par d’anciens laboureurs qui y ont construit leurs maisons –, impossible d’avancer plus loin. “C’est la première fois que nous voyons une si grande quantité d’eau! De nombreuses maisons ont été inondées et les pompiers sont venus évacuer l’eau aux petites heures de samedi. Nous avons dû détruire un mur pour que l’eau puisse s’écouler. Certaines familles ne sont pas sorties de chez elles depuis ce matin car l’eau s’est accumulée devant leur porte et chez elles. Chez d’autres, leur garage est inondé et l’eau est arrivée aux portières de leur véhicule. Nous constatons que l’eau s’accumule depuis que les drains ont été construits. Le nécessaire n’a pas été fait pour que l’eau soit évacuée et elle stagne dans les drains”, explique un habitant de la localité.

Un peu plus loin, une famille vit une inondation pour la première fois. “Notre sous-sol est inondé. Nous ne pouvons pas ouvrir notre garage et mon père ne peut pas utiliser sa cuisine. Tous les appareils électroménagers se trouvant au sous-sol sont endommagés de même que toute la nourriture”, laisse entendre un jeune visiblement choqué par la situation. Accompagnant les sapeurs-pompiers qui sont venus extraire l’eau de sa cour grâce aux pompes électriques, il attend toujours la construction de drains là où il habite.

Encore une fois, le manque de planification infrastructurelle et de drains est à blâmer. Une situation chaotique qui est amenée à se répéter si les autorités n’agissent pas, laisse-t-on entendre du côté des habitants. Même son de cloche quelques kilomètres plus loin à Bel Air, région très affectée par les intempéries. Un groupe d’habitants s’est attroupé devant la boutique du coin pendant que les sapeurs-pompiers plient bagage. Ils sont en colère contre les quelques sapeurs-pompiers qui travaillent sur place depuis 5h du matin pour extraire l’eau de la cour d’une famille. Incompréhension, colère et fatigue se lisent dans les yeux des villageois qui ont peur que les choses n’empirent dans la soirée. Une situation délicate que les sapeurs-pompiers tentent tant bien que mal de maîtriser.

“Nous sommes debout depuis 3h ce matin. Les sept maisons de cette cour ont été inondées. C’est la deuxième fois que nous avons ce problème. Les drains qui ont été construits ne servent à rien. Les sapeurs-pompiers pompent l’eau depuis 5h30 et ils sont partis”, lâche un membre de la famille Ausfurally, très remonté. Il raconte qu’il a dû utiliser des blocs pour déplacer son réfrigérateur et son téléviseur afin qu’ils ne s’abîment pas. Ce jeune ajoute que certains membres de sa famille, surtout ses parents, ont dû être évacués de leur demeure en passant par la fenêtre. Quelques autres braves femmes de cette famille expliquent qu’elles ont tout perdu dans leur maison en raison de l’eau. “Nous traversons la fenêtre pour pouvoir sortir”, dit l’une d’entre elles. Certains habitants disent avoir fouillé quelques petites tranchées pour laisser partir l’eau.

Sapeurs-pompiers en sous-effectif

À l’entrée de Clémencia, à l’Inoos Road, Roz Nasroolla appelle les autorités à revoir la structure des routes et le système de drainage. Une situation qui va de mal en pis, selon lui. Notre virée continue avec comme toile de fond les rivières en crue et les champs de légumes inondés.

Le constat est le même dans tous les petits villages où nous nous arrêtons. Les gens sont dehors, attendant impatiemment que les autorités arrivent. Sauf que celles-ci arrivent souvent essoufflées et en sous-effectif, un autre problème qui refait surface à chaque mauvais temps. “La construction des maisons dans les endroits réservés au passage naturel de l’eau est une cause d’inondations”, soutient un sapeur-pompier à Bel-Air. Venu avec son équipe pour extirper l’eau stagnante dans une cour, il a reçu l’aide des habitants de l’endroit. Selon certains habitants qui ont vu les eaux inonder plusieurs maisons, la rivière en crue en est aussi la cause.

À Poste de Flacq où le ministre Prithviraj Roopun s’est rendu le matin, les habitants sont toujours en rogne. “Nous sommes éveillés depuis une heure (samedi). C’est la première fois que nous voyons autant d’eau dans notre cour depuis que nous habitons ici! L’eau est entrée dans notre maison et c’est un problème qui devient de plus en plus courant maintenant. Des drains ont été construits à la va-vite et n’ont pas résolu notre problème. Nous avons beaucoup perdu. Nous ne savons quoi faire s’il pleut à nouveau”, témoigne Annabelle Bisnath qui habite une petite maison située près d’une rivière.

Même si Raj Dayal s’est rendu sur les lieux pour prendre les doléances des habitants, ces derniers se sentent impuissants face à la situation et attendent désespérément l’aide des autorités.

Les sapeurs-pompiers sur le qui-vive

Plus d’une cinquantaine d’interventions et une trentaine de maisons inondées. Les régions de Flacq, Olivia, Beau champ, Camp de Masque, Sans souci, Clémencia et Quartier militaire ont été les plus touchées, avance Dorsamy Ayacouty, Divisional Officer. “On a évacué une dame de 72 ans, à 2h30 du matin samedi, habitant dans la région Est”, dit-il en ajoutant que toutes les divisions de sapeurs-pompiers ont été mobilisées.

Ses équipes ont également déblayé les routes à Pétrin, Plaine Champagne et Morcellement Saint-André. Par ailleurs, d’autres régions de l’île ont été affectées comme Cap Malheureux, Grand Gaube et Pamplemousses. À savoir que le plus grand nombre d’appels a été enregistré entre minuit et 6h du matin.

PRITHVIRAJ ROOPUN : Rassurer les habitants

“J’ai essayé de rassurer les habitants par ma présence”, dit Prithviraj Roopun, le ministre des Arts et de la culture qui s’est rendu à Poste de Flacq dans la matinée de samedi pour faire un état des lieux. “Il y a des endroits qui ont été très affectés. Nous voulons dans l’immédiat comprendre et évaluer la cause de cette d’accumulation d’eau pour ensuite résoudre le problème définitivement. Mon équipe et moi, nous avons pu constater que plusieurs maisons ont été construites sur des terrains inadaptés et même sur des drains naturels. L’objectif principal est d’aider les personnes dans le besoin et de les écouter.” Malgré la tension sur le terrain, le ministre se veut rassurant et assure travailler pour apporter une solution aux problèmes de ces habitants.

FOND-DU-SAC : Le spectre des inondations de 2016 refait surface

Après avoir connu la furie des eaux suivant les pluies torrentielles qui s’étaient abattues sur toute l’île en février 2016, Fond-du-Sac a été, cette fois-ci, épargnée par les inondations. Contrairement à certaines régions de l’Est où nous avons constaté l’ampleur des dégâts, hier, Fond-du-Sac n’a pas vécu à nouveau les moments difficiles de l’an dernier. “Fort heureusement, aucune maison n’a été inondée. Nous ne serions pas restés tranquilles si nous avions eu des problèmes”, confie Nishi Ramchurn, conseillère de village. Toutefois, les victimes des inondations de 2016 ainsi que les habitants vivent encore dans la crainte d’une nouvelle catastrophe du genre d’autant que les travaux pour la construction d’un cut-off drain à Butte-aux-Papayes, promis par les autorités, n’ont pas démarré. Les députés Ashit Gungah et Sudesh Rughoobur étaient injoignables. Quant à Sangeet Fowdar également député de la région, il se dit consterné par la lenteur des procédures en vue de la construction, au coût de Rs 60 millions, du cut-off drain. “C’est consternant le temps que les habitants doivent attendre pour qu’on mette ce projet sur pied. Les grosses pluies de ce week-end les inquiètent et ils sont sur le qui-vive. Il faut faire quelque chose!”, lance -t-il. En février 2016, les députés de la circonscription avaient fait une visite des lieux après les inondations et avaient promis aux habitants de tout faire pour prévenir la montée des eaux dans la région.

Des réservoirs remplis à 100%

Malgré la grisaille, ils affichent bonne mine. Il faut dire que fin avril-début mai, Dame nature a été très généreuse. Les fortes averses de ces derniers jours ont été bénéfiques pour les réservoirs, dont certains affichent un taux de remplissage de 100%. À hier, Mare aux Vacoas, Piton-du-Milieu, La Nicolière, Midlands et Mare Longue étaient totalement remplis. Le réservoir de La Ferme était lui à 81,8 % de sa capacité. Des chiffres presque similaires à ceux à la même période l’année, où le taux de remplissage des six réservoirs était de 95,5%. Une situation plutôt réjouissante pour les abonnés de la Central Water Authority, assurés, selon nos informations, que l’organisme ne prévoit pas de changement pour l’heure dans ses horaires de distribution d’eau. Si toutefois certaines régions ont été coupées ces derniers jours ou seront coupées d’eau dans les jours à venir, les raisons invoquées sont les filtres obstrués de boue. Le temps de les nettoyer, des camions-citernes seront mis à la disposition des abonnés.

Encore un dimanche sous la pluie…

Pour un deuxième dimanche de suite, l’ensemble du pays se retrouvera aujourd’hui sous la pluie. Selon la station météorologique de Vacoas, les précipitations seront modérées à l’Est, au Sud et sur le Plateau central, pouvant être localement fortes par moments. Le côté bénéfique de ce type de temps: les réservoirs, trés en dessous de leurs capacités durant tout l’été, se remplissent à vue d’œil comme à la Mare-aux-Vacoas, ce qui pourrait éventuellement soulager de nombreux quartiers des coupures d’eau qui avaient tendance à se prolonger.

Selon la station météo, c’est l’effet combiné de nuages plutôt actifs associés à une zone d’instabilité et la présence d’un assez fort anticyclone au sud des Mascareignes qui provoque le mauvais temps qui prévaut actuellement. En conséquence, le ciel sera nuageux à couvert sur tout le pays avec des pluies intermittentes. Les périodes pluvieuses seront plus fréquentes dans l’après-midi et la nuit. Il y aura des poches de brouillard et des accumulations d’eau dans certains endroits, surtout de l’Est et du Plateau central. Le vent d’Est-Sud-Est de 20 à 30 km /h sera agrémenté de rafales soufflant jusqu’à 60 à 70 km /h dans des endroits exposés.

Il est fortement déconseillé au public de s’aventurer aux abords des rivières et autres cours d’eau en raison des crues qui peuvent survenir à n’importe quel moment. Les usagers de la route doivent redoubler de prudence en raison des brouillards et des risques de dérapages aggravés par les flaques d’eau. La mer sera forte au-delà des récifs avec des vagues de 3 mètres. Les sorties, même dans le lagon, particulièrement à l’Est et dans le Sud, doivent être évitées.

Pour ce qui est du taux de pluies recueilli durant les dernières 24 heures, il s’établit comme suit: à Providence, dans le centre de l’île, 109 millimètres (mm), 91mm à Queen Victoria, 88 mm à Rose-Belle, 70 mm à Grand Bassin, 63 mm à Mon Bois (16e Mille), 42 mm à Vacoas, 28 mm à Mon Loisir ainsi qu’à l’aéroport de Plaisance, 17 mm à Port Louis et 15 mm à Chitrakoot, à Montagne Longue.

De quoi dire vivement dimanche prochain en espérant que le soleil brillera!