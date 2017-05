La Biennale de Venise sous l’emprise des Marchands de biens ?

Le but de cet article est, dans un souci de transparence, d’évoquer les dysfonctionnements nombreux, flagrants et répétés, que nous avons pu noter lors de l’organisation de la participation mauricienne à la Biennale de Venise. Nous sommes un groupe d’artistes en colère. Nous nous déclarons très choqués par les processus de sélection et de financement de cet événement. Pire, nous voyons dans la réitération des mêmes fautes, à deux années d’intervalle, la marque de manquements graves et d’un mépris du politique en général à l’égard de l’Art et des artistes, de même que l’interférence de certains qui se servent d’un événement à des fins personnelles.

Certainement, mieux valait annuler notre participation plutôt que de commettre des injustices ou risquer de faire pareil déshonneur au pays. Le ministre n’a pas considéré ce point de vue et la sélection a eu lieu dans des conditions honteuses et catastrophiques où les mêmes acteurs semblent désormais mener le bal ad vitam aeternam...

Il faut savoir que le board de la National Art Gallery (NAG) ne s’est pas réuni depuis le mois de novembre 2016, pour une raison des plus simples, sa Chairwoman ayant démissionné en décembre en même temps que les membres PMSD du gouvernement et des corps para-étatiques. Il convient de savoir que le précédent ministre des Arts et de la Culture avait déjà mis sept mois avant de nommer la Chairwoman en question et à faire en sorte que ledit board, reconstitué, puisse se réunir. Si on additionne donc l’ensemble de la vacance de fait du board sur deux ans et demi, nous arrivons à treize mois de non-fonctionnement… Dans pareilles conditions, comment croire en l’efficacité de ce board qui ne siège que durant la moitié de la période !

Le ministre actuel sera d’ailleurs tenté de mettre sur le compte du board la responsabilité de la mauvaise organisation de la Biennale… Mais comment faire imputer une quelconque responsabilité à un board qu’on ne réunit pas faute de Chairperson ? Depuis novembre, le board de la NAG ne peut se réunir !

De plus, sans meeting, il n’en est pas pour autant dissous et existe toujours bel et bien! Dès lors, comment admettre que les actions entreprises au nom du NAG soient prises sans le consentement du board et de plus, encore plus gravement, sans même daigner en informer les membres du board ?

L’appel à participer à cette biennale, qui comprend le logo de la National Art Gallery (voir ci-dessous), est envoyé via courriel par une personne privée qui ne fait pas partie du NAG et pas même du ministère… De qui se moque-t-on ?

De plus, le délai imparti pour soumettre sa candidature après communication de l’avis le 24 avril dernier était de trois jours ouvrables seulement ! Du jamais vu… Comment ne pas supposer que tout aurait pu être décidé par avance?

Nous n’évoquerons même pas les circonstances de la création au pied levé d’un comité de sélection supposément ad hoc… D’autres se chargeront plus tard de revenir sur ce détail sordide. C’est sans doute la première fois qu’on oblige ainsi des artistes chargés de nous représenter à l’étranger, à emporter leurs œuvres en bagages accompagnés… Le ministère a-t-il si peu de moyens qu’il puisse en être réduit à couper toutes ses dépenses à ce point… Surtout lorsqu’on sait que certains de ses officiers ont certainement dû se rendre à Venise à l’œil et avec les per diem correspondants ! Quel manque de considération pour les œuvres, comme pour les artistes !!! Quel mépris.

Tout cela est des plus choquants! Le ministre est un juriste et ne peut ignorer la NAG Act à ce point.

Pas étonnant que les Seychelles envoient 16 artistes à Venise, quand nous, Mauriciens, n’en envoyons que deux… Et dans quelles conditions ! …

Par ailleurs, la limite entre l’action publique et l’organisation privée est fort mal délimitée. Comme il y a deux ans, une association s’est emparée de l’organisation mauricienne de l’événement et de sa gestion, dont on nous affirme que des fonds privés provenant de Berlin ont été spécialement alloués à cette biennale. Des montants circulent, certains avancent l’hypothèse d’une somme de Rs 5 millions… Qu’en est-il vraiment ? La location d’un pavillon n’aurait coûté que Rs 2 millions… Comment savoir la vérité lorsque tout est aussi peu clair et que le public n’est pas même tenu informé ? Nous sommes dans l’opacité la plus totale. Comme c’est notre droit, nous souhaiterions une réponse claire et détaillée du ministre lui-même… Les montants et les personnes concernés, les coûts afférents, les sommes perçues, par qui et combien, les factures de tous les débours liés à la biennale, bref tous les justificatifs. Il y va de la crédibilité du ministre lui-même… Nous exigeons des réponses claires et détaillées.





COLLECTIF D’ARTISTES EN COLÈRE