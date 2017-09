LA BUTTE — AZAM RAJUBALI : « Je suis dans la légalité »

« Je ne suis pas dans l’illégalité », clame Azam Rajubali, habitant de La Butte, qui fait la Une de l’actualité de par sa résistance, alors que les autorités lui demandent de quitter sa maison, laquelle se trouve sur le tracé du Metro Express. Alors que le gouvernement met en avant que l’habitant est dans une situation d’illégalité — sa maison ayant été construite sur un terrain de l’État et sa famille possédant des biens fonciers et n’est donc pas dans une condition modeste —, le principal concerné s’insurge lui contre tous ces détails de sa « vie privée » étalés dans la presse.

Selon Azam Rajubali, son bail expire en 2023. « J’ai tous mes papiers. L’entreprise que j’ai créée pour mes enfants est tout à fait en règle ». Me Krishna Sawoo, avocat de l’Ong Debout Citoyen, qui a déposé une mise en demeure contre le Metro Express, soutient que « M. Rajubali a été régularisé ». Tandis que les habitants de Cité Barkly et de La Butte sont très médiatisés, le problème des 29 squatters sommés de quitter leurs maisonnettes à Mgr Leen demeure entier.

« Je ne suis pas dans l'illégalité. J’ai tous mes papiers pour le prouver. Mon bail expire en 2023 et non en 2013 comme on veut le faire croire. La Cour tranchera ! », dit-il. Il dément par ailleurs avoir reçu une compensation du gouvernement. « Il y a un autre habitant plus bas qui s’appelle aussi Rajubali et qui a eu son argent. Il ne s’agit pas de moi ». Il y a aussi, selon lui, cette autre information selon laquelle « le ministre Nando Bodha m’aurait rencontré ce week-end pour convenir d’une somme de Rs 4.9M et que je vais retirer l’injonction. C’est complètement faux ». S’agissant de l’entreprise qu’il a mise sur pied pour ses enfants, Azam Rajubali soutient : « L’entreprise n’est pas illégale. Elle est enregistrée auprès de la MRA, j’effectue le return. Une personne n’a-t-elle pas le droit hypothéquer un bien pour contracter un prêt ? ».

Me Krishna Sawoo s'inscrit en faux au dévoilement de ces détails « est un mauvais procès à l’encontre de M. Rajubali. On ne ternit pas l’image d’une personne ainsi. On ne balance pas la vie privée d’une personne dans les journaux. Il n’a pas volé ». Selon l’avocat, l’habitant de La Butte est allé au ministère « où on lui a fait des propositions comme le veut la loi quand l’État approprie un terrain pour l’intérêt général. Le gouvernement lui a proposé un terrain de Rs 1,8M. On lui a aussi proposé un terrain à Saint Pierre qu’il a refusé. On pourra dire ce qu’on veut mais c’est une famille avec une particularité bien précise. M. Rajubali a une sœur handicapée qui a ses habitudes à Port-Louis. La famille a une entreprise sur place. M. Rajubali a expliqué qu’il y a une maison dans le voisinage qui lui conviendrait et qui vaut selon lui un peu plus de Rs 4 M. La maison est en béton gris. Il faut savoir que selon la loi, quand on propose un relogement, il faut que la famille accepte. M. Rajubali a demandé au ministère d’aller voir cette maison mais depuis il n’y a pas eu de négociations. Certains habitants dans le voisinage dont seulement la moitié de la maison doit être rasée ont eu Rs 2M ».

ALLIANCE GOUVERNEMENTALE | ETIENNE SINATAMBOU : « Le GM a respecté les lois du pays »

Au lendemain du tollé soulevé par les opérations policières de démolition à Barkly et La Butte, Sinatambou a affirmé avec insistance que le gouvernement a agi conformément aux législations en vigueur à Maurice. « Le gouvernement a été respectueux des lois du pays », a soutenu le porte-parole du GM, qui était entouré d’Eddy Boissézon, de Manish Gobin et de Bobby Madhub.

Pour Etienne Sinatambou, les images de l’opération gouvernementale peuvent paraître choquantes mais il faut savoir que les principaux concernés ont été avisés de la situation depuis trois ans et que depuis trois mois, le GM a engagé des discussions et pris des initiatives de réconciliation dans le but de trouver une solution. Il rappelle qu’il avait lui-même il y a trois semaines lancé un appel par le biais de sa conférence de presse aux personnes concernées mais que finalement toutes les tentatives ont été épuisées et qu’il fallait intervenir. Pour lui, le gouvernement n’avait d’autres choix car il a une obligation auprès des contracteurs concernant la livraison du tracé sans empiétement. Faute de quoi, cela pourrait avoir des conséquences financières.

Etienne Sinatambou a dénoncé la tentative de récupération par certains politiciens de l’opposition, « dont certains ont tenté d’organiser un meeting afin de faire croire que le gouvernement est sans cœur ».

Le porte-parole du GM a également montré différents tracés du Metro Express pour démontrer qu’il n’y a eu aucun changement entre 2014 et aujourd’hui.

Insistant sur le fait que le gouvernement a été respectueux des lois, Etienne Sinatambou a expliqué que vendredi matin, la Cour suprême avait refusé de donner une injonction pour arrêter les activités de démolition et que n’est que tard dans l’après-midi qu’il y a eu une injonction. « Même si l’injonction n’a pas été servie aux autorités concernées, conscients de la nécessité d’être respectueux des lois, nous avons demandé que les travaux de démolition s’arrêtent ».

Etienne Sinatambou a expliqué que 21 cas d’empiétement sur le tracé du Metro Express avaient été constatés à Barkly et qu’il n’y a eu aucun problème dans 17 cas. À La Butte, il y avait 15 cas d’empiétement. Tout a été réglé sauf le cas de la famille Rajubali. Par ailleurs, il y a eu 32 cas de compulsory acquisition qui ont été réglés dans les paramètres de la loi.

Concernant le cas de la famille Rajubali, Etienne Sinatambou a expliqué qu’elle a construit sur un terrain qui ne lui appartient pas, qu’un ajout à sa maison a été effectué sans obtenir un permis de construction et sans payer un loyer. Malgré cela, l’ancien gouvernement lui avait proposé une compensation de Rs 1,8 M. La famille a refusé et réclame une compensation de Rs 4,2 M. Au total, un montant de Rs 371 millions a été dépensé par le gouvernement pour compenser les familles concernées.

Etienne Sinatambou ajoute que la Cour suprême a demandé aux contestataires de présenter leur contrat de bail lors de l’audition cet après-midi, faute de quoi les injonctions ne tiendront plus.

Alan Ganoo : « Un comportement qui frise l’outrage à la cour »

Tout en affirmant que « toute la tension vécue vendredi lors de la démolition des maisons de La Butte et de Barkly aurait pu être évitée », le président du Mouvement Patriotique, Alan Ganoo, a dénoncé le comportement de la police et des autorités gouvernementales, estimant que celui-ci « frise l’outrage à la cour ». Il a plaidé pour l’institution d’un tribunal permanent pour juger les contestations dans les cas d’acquisition obligatoire au lieu de l’actuel Assessment Board sous la Land Acquisition Act.

« Toute la tension vécue vendredi lors de la démolition des maisons de La Butte et de Barkly aurait pu être évitée », a estimé le président du MP, Alan Ganoo, qui revenait sur les incidents dans le cadre de la mise en œuvre du projet de Metro Express. « Sachant que les membres de la famille Rajubali recherchaient une injonction d’un juge en chambre, la police et les autorités gouvernementales auraient dû attendre la décision de la juge avant de procéder à la démolition des maisons concernées. En continuant ainsi la démolition, leur comportement frise l’outrage à la cour et démontre une attitude antidémocratique qui ébranle notre état de droit et viole le principe de la séparation des pouvoirs », a-t-il soutenu en conférence de presse, samedi, au siège du MP, à St-Jean, Quatre-Bornes.

« Le Commissaire de police n’avait pas le droit de poursuivre cet exercice de démolition. Même en évoquant la Section 22 de la “Land Acquisition Act”, zot pa ti gagn drwa fer seki zot finn fer », s’est-il écrié. En effet, selon Alan Ganoo, la Section 22 de la Land Acquisition Act ne permet aucune démolition, même après qu’une Notice a été servie. « Sa seksion-la pa permet demolision, me kapav pourswiv o kriminel “for failling to abide by the Notice” », a-t-il expliqué. Le président du MP se dit d’autant plus révolté que le Writ of Injunction que les protagonistes avaient obtenu de la juge « aurait dû immobiliser les autorités » dans leur démarche de démolition. « Gouvernman pa ti gagn drwa fer seki li’nn fer. Ti pou fini kraz lakaz-la “unlawfully” si Me Shakeel Mohamed pa ti la », a-t-il déclaré, tout en nuançant n’être pas toujours sur la même longueur d’onde que le député travailliste. « Zot pa ti gagn drwa kraze akoz ti ena enn “case” en Chambre », a-t-il insisté.

Alan Ganoo est d’avis que les autorités auraient bien pu faire preuve d’humanisme. « Leta ena lobligasion, kan li pe fer enn prosesis devlopman, ki li pa koz “hardship” a bann sitwayin, ki bien souvan finn investi larzan tout enn lavi dan zot lakaz », a-t-il observé. Dans ce contexte, le président du MP a réitéré son appel au gouvernement en vue d’« humaniser » la Land Acquisition Act de 1973 et a plaidé pour que l’actuel Board of Assessment (qui ne se réunit qu’occasionnellement), soit remplacé par un tribunal permanent. « An Angleter, ena enn bann notion “disturbance payment”, de “duty to rehouse residents”. En Australie (Victoria), ena enn konsep de “solecium”, c’est-à-dire, enn peyman pou soulaz enn dimounn ki exproprie par Leta ». Alan Ganoo a exhorté le gouvernement à présenter « en urgence », dès la prochaine rentrée parlementaire, des amendements pour humaniser la Land Acquisition Act en s’inspirant des bonnes pratiques qui se font ailleurs. Alan Ganoo a en ce sens demandé que les personnes expropriées aient accès à une sorte d’aide légale et technique. « Bien souvent ce sont de petites gens qui ne comprennent pas ce qui leur arrive et qui ont en face d’eux des fonctionnaires et des techniciens qui connaissent bien ces rouages », a-t-il observé.

Le président du MP s’est par ailleurs félicité de la décision du DPP de poursuivre Manuel Pinto, un board director de l’ASA Group, firme d’Alvaro Sobrinho, pour avoir remis de fausses informations à la Financial Services Commission (FCS) en vue de l’octroi de global licences. « Sa pou restor konfians bann investiser dan FCS, ki pivo nou sistem finansie », a-t-il soutenu.

Alan Ganoo a plaidé pour que le cas des derniers habitants du village de Mare-Chicose (affectés par la pollution des lieux) aient une attention particulière du gouvernement. « Anviron 90 % fini ale, me ena ankor 22 fami dan Mare-Chicose ki bann otorite finn blie », a-t-il déploré. « Mare-Chicose est une de poches de souffrance qui subsiste encore dans le pays », a-t-il ajouté.