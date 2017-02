LA CAMBUSE : AKNL obtient son injonction contre le projet hôtelier des Currimjee

Dans un jugement interlocutoire rendu public ce 2 février, la vice-présidente de l'Environment and Land Use Appeal Tribunal, Jayshree Ramful-Jhowry, a ordonné l'arrêt des travaux de construction du projet hôtelier du Groupe Currimjee, Le Chaland Hotel, à La Cambuse, suite à une demande d'injonction de la coalition Aret Kokin Nu Laplaz. Dans un communiqué de presse, Currimjee Hospitality Management a signifié son intention de faire appel en Cour suprême.

Après une analyse circonstanciée des dépositions des témoins et les arguments des avocats des demandeurs (la coalition Aret Kokin Nu Laplaz), représentés par Yan Hookoomsing, des défendeurs (Le Chaland Hotel Ltd) et des codéfendeurs (Conseil de district de Grand-Port), la vice-présidente de l’Environment and Land Use Appeal Tribunal (ELUAT), Jayshree Ramful-Jhowry, observe dans son jugement : « Si l’injonction interlocutoire n’est pas donnée, les défendeurs iront de l’avant avec la construction, dont la nature légale est en train d’être contestée. Je suis par conséquent convaincue qu’une telle situation pourrait résulter en des préjudices irréparables pour les demandeurs, et qui ne pourront jamais être adéquatement compensés par des dommages. Il est donc approprié et désirable que le statu quo soit maintenu avant que les travaux de construction ne commencent en attendant la résolution de l’affaire en appel. »

La vice-présidente de l’ELUAT accepte par conséquent d’agréer à la demande d’injonction de la coalition AKNL. « J’accorde donc l’injonction interlocutoire contre les défendeurs (NdlR : Le Chaland Hotel Ltd, du groupe Currimjee) comme réclamée par les demandeurs (NdlR : AKNL). La décision de l’autorité régionale (NdlR : le Conseil de district de Grand-Port) est suspendue en attendant la résolution de l’appel devant l’ELUAT. » Cette décision à trait à l’octroi d’un Building and Land Use Permit au Chaland Hotel Ltd pour son projet d’hôtel à La Cambuse.

« Currimjee fini dir li pou fer lapel devan Lakour Siprem pou inzonksion, sa li so drwa. Me nou, AKNL nou pe target laviktwar dan ELUAT : fer cancel Building Permit ki District Council Grand-Port inn donn li. Lakoz sa Building Permit-la, zame pa ti bizin done. District Grand-Port inn fane net dan so desizion donn Building Permit enn proze koumsa. Nou problem pa Currimjee, problem-la se ki manier bann lotorite inkonpetan ek demisione devan zot lobligasion », a commenté pour sa part Yan Hookoomsing.

« Sa Ruling-la finn demontre ki se pa larzan ek Big business ki kapav desid ek kontrol tou zafer. Nou bizin fer resortir isi ki depi ki AKNL finn konteste proze lotel group Currimjee, zot finn rod fer krwar ki lintere piblik pa konte dan lalwa, ki bann sitwayen pa kapav defann lanatir ek prezerv lenvironman parski sa pa afekte zot lintere personel, donk ki nou pa ena locus Standi pou met case. Or, Ruling ELUAT finn montre le kontrer. Plis ankor, Vice President Tribinal finn mem al ziska montre kontradiksyon bann promoter lotel kot zot servi lintere piblik kan sa aranz zot », a ajouté de son côté Michel Chifonne d’AKNL.

Pour Ian Jacob d’AKNL, « Sa viktwar-la finn montre ousi vre lafors sitwayen. » Il a invité les Mauriciens à soutenir financièrement la lutte d’AKNL (MCB 000443848653).



Currimjee Hospitality Management fait appel

Dans un communiqué de presse, Currimjee Hospitality a signifié son intention de faire appel en Cour suprême contre cette injonction de l’Environment and Land Use Appeal Tribunal :

« En décembre dernier, le tribunal nous a donné raison dans le cas qui opposait Messieurs Ah Yan et Savrimootoo au District Council de Grand-Port, en rendant sa décision en faveur de notre projet d’hôtel face aux fausses allégations des opposants. Sur les neuf points d’appel des opposants, tous ont été rejetés par le tribunal, et ce malgré le fait qu’ils avaient obtenu un stop order contre notre projet. » Il poursuit : « Le deuxième cas, opposant AKNL au District Council de Grand-Port, reprend presque les mêmes accusations et est dans la même lignée que le premier. Nous allons donc faire appel contre cette injonction en Cour suprême, comme nous l’avions fait pour le premier cas. Nous tenons à rappeler que nous avons suivi toutes les procédures dans le cadre de ce développement et que le respect de l’environnement n’est pas le monopole des opposants. Nous sommes sûrs que la justice donnera finalement raison à l’expertise et au professionnalisme, comme cela s’est passé dans le premier cas, et que ce projet de développement durable qui est tant attendu dans le Sud sera bientôt une réalité. »