LA CAMBUSE - Le Chanland Resort Hotel - AKNL : « Notre appel est toujours en cour ! »

Réagissant à travers un communiqué à la conférence de presse tenue jeudi par les responsables de Chaland Hotel Ltd, du groupe Currimjee, les animateurs de la coalition Aret Kokin Nu Laplaz (AKNL) rappellent que leur appel devant l'Environment and Land Use Appeal Tribunal contre ce projet hôtelier est toujours en cour. Les promoteurs, eux, ont annoncé le début des travaux de construction.

« Le groupe Currimjee a annoncé ce 19 janvier le début de la construction de l’hôtel Le Chaland à La Cambuse, et ce en dépit des actions en cour. La coalition AKNL rappelle une nouvelle fois au promoteur et au public en général que son appel logé devant l’Environment and Land Use Appeal Tribunal (ELUAT) contre ce projet de construction d’hôtel est toujours en cours », précise AKNL dans son communiqué, émis vendredi après-midi. « Tout comme Georges Ah Yan, et ce depuis mars 2016, nous avons aussi déposé une demande d’injonction contre tous travaux tant que notre appel n’aura pas été tranché par le tribunal. Nous espérons que le tribunal rendra très rapidement son “ruling” quant à notre demande d’injonction », ajoute la coalition.

AKNL dit vouloir dénoncer « avec force » la tentative du groupe Currimjee de vouloir faire croire au public qu’il n’est concerné que par l’action légale de Georges Ah Yan/Bruno Marimootoo, et non par la leur. « D'une part notre demande d’injonction n’a pas encore été statuée, et d'autre part notre appel contre le Building and Land Use Permit (BLUP), obtenu auprès du Conseil de District de Grand-Port, ne fait que débuter », précise encore le communiqué. Dans un jugement rendu le 26 décembre, l'ELUAT a rejeté les neuf points d'appel de Georges Ah Yan et de Bruno Marimootoo contre la décision du Conseil de District de Grand-Port de donner un BLUP à Le Chaland Hotel Ltd, du groupe Currimjee.

Dans son communiqué, la coalition AKNL se dit « indignée » par les déclarations faites par le groupe Currimjee lors de leur conférence de presse de jeudi. Elle dit soupçonner une tentative de « forcing » afin d’imposer son hôtel, profitant d’un vide juridique avant même que la justice n’ait eu le temps de se prononcer. « Cette hâte à vouloir démarrer les travaux invite à penser que le promoteur craint de voir son projet tomber complètement à l’eau à l’issue de la bataille juridique. Si le promoteur n’a rien à se reprocher, pourquoi cette précipitation ? » se demande la coalition.

AKNL dit en outre considérer comme une « très grave atteinte au droit de protestation citoyenne » autour de projets qui menacent l’environnement et le patrimoine mauricien, les menaces de représailles légales annoncées maintes fois par le porte-parole du groupe Currimjee. « Les citoyens ont le droit de contester devant le tribunal de l'environnement un BLUP accordé à un promoteur d’hôtel, que cela plaise ou non au groupe Currimjee », insiste la coalition dans son communiqué. « Le groupe Currimjee semble avoir pris pour habitude d’outrepasser ses droits, de pratiquer l’intimidation et les menaces. Nous laissons au public le soin de juger », ajoute-t-elle.

AKNL rappelle ses trois objections majeures contre le projet hôtelier du groupe Currimjee à La Cambuse. D'abord, la National Development Strategy interdit la construction d'un hôtel sur le site choisi. « Le faire, c’est violer la National Development Strategy, qui a force de loi. La loi doit être la même pour tous », martèle-t-elle. La coalition fait ensuite remarquer que c'est sur le terrain des National Coast Guards que le groupe Currimjee veut mettre son hôtel. « Dans quel pays donne-t-on le terrain des garde-côtes pour un hôtel ? Un tel abus des biens publics est inacceptable. C’est réduire Maurice au rang de république bananière », commente-t-elle.

Enfin, AKNL s'alarme que ce projet hôtelier du groupe Currimjee détruira une des dernières dunes de sable encore intactes à Maurice. « Le groupe Currimjee compte creuser la dune sur plusieurs centaines de mètres carrés pour y enfouir tout un étage souterrain, qui abriterait les bureaux, lieux de stockage et autres facilités de son hôtel. Voilà ce que cacheront les plantes endémiques que le groupe Currimjee annonce vouloir planter pour “restaurer” la dune… À quoi cela sert de planter des arbres endémiques une fois la dune détruite ? À donner une belle image d’entreprise responsable et verte ? Or, les dunes de sables sont cruciales, car elles protègent les plages contre l’érosion. Elles sont une réserve remettant sur les plages le sable que les vagues emportent. La Cambuse, justement, est une des rares plages du pays où il n’y a presque pas eu d’érosion. Il est crucial de sauver les dunes s’y trouvant et donc de bloquer tout projet d’hôtel à cet endroit », insiste-t-elle.