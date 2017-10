LA CAMPAGNE À BELLE ROSE/QUATRE BORNES : Un démarrage poussif

C’est dans trois semaines (4 novembre) qu’a été fixé le dépôt de candidatures pour l’élection partielle de Belle-Rose/Quatre-Bornes du 17 décembre, mais malgré la présence sur le terrain des candidats déclarés des principales formations politiques, de l’opposition tout au moins, il faut reconnaître que le démarrage de la campagne s’avère poussif et que, pour le moment, c’est l’indifférence des électeurs qui prédomine, ces derniers visiblement déçus de la tournure des événements après le dernier grand rendez-vous de décembre 2014. En attendant que le lancement officiel post-Nomination Day provoque le frémissement tant attendu. Ce qui n’est pas gagné.

Celui qui a provoqué la partielle, Roshi Bhadain, qui est candidat à sa réélection sous les couleurs de son nouveau Reform Party, a été le premier à se jeter dans la bataille. Tout seul comme un grand, le soutien escompté du PMSD avec qui il avait tissé de solides liens s’étant évaporé. S’il a démissionné parce qu’il est contre le projet Metro Express qu’il a lui-même porté lorsqu’il était un ministre du MSM, ce thème a finalement été occulté de sa campagne. C’est vrai qu’il ne peut pas trop parler de gaspillage, le Metro Express, dont le coût est estimé à Rs 17 milliards représentant la moitié de son projet mirifique Heritage City à Rs 38 milliards. Il se contente aujourd’hui de dénoncer les inconvénients du Metro Express sur certains commerces de rue et des résidences individuelles.

Sur le terrain depuis son retour de Grande-Bretagne fin septembre, il a, entre deux convocations au CCID et devant la commission d’enquête sur la vente de Britam Kenya, tenu pas mal de réunions et a aussi tenu le premier rassemblement public de la campagne à La Louise, qui a été d’un succès mitigé, la mayonnaise ne prenant pas. D’une manière générale d’ailleurs. Il faut dire qu’il mise beaucoup sur les réseaux sociaux pour atteindre son électorat cible : les jeunes. Il a lui aussi beaucoup investi dans le numérique.

Le candidat désigné du PTr Arvin Boolell s’est appuyé sur Rao Rama, l’ancien Project Manager de la carte biométrique du PMO sous Navin Ramgoolam, pour faire campagne sur les réseaux sociaux. C’est ainsi que l’on a pu voir le candidat battu des dernières générales au N°11 jouant au foot avec des enfants de certains quartiers du N°18 et ses déambulations dans les rues de la ville lors de ses exercices de porte-à-porte sur Facebook.

Du plomb dans l’aile

En fait, la campagne d’Arvin Boolell allait bon train et le plaçait en pole position jusqu’à ce que Navin Ramgoolam ne vienne complètement brouiller sa stratégie et lui mettre du plomb dans l’aile. Le valeureux candidat avait fini par faire oublier l’épisode de la distribution de macaroni avec Michael Sik Yuen le matin des municipales du 9 décembre 2012, jusqu’à ce que son leader Navin Ramgoolam ne vienne déclarer qu’il doit être sur le terrain pour que son candidat remporte l’élection. Du coup, la caricature de notre collègue Deven T. « Voter macaroni, c’est voter pour Macarena » a été détourné en argument de campagne par les adversaires du candidat travailliste.

C’est dire que pour maintenir son capital de sympathie personnelle, Arvin Boolell devra s’affranchir de l’encombrante tutelle de Navin Ramgoolam, d’autant que le Numéro 18 n’a jamais été une circonscription facile pour les rouges. Nita Deerpalsing et Kadress Pillay ayant fait l’amère expérience de voir le candidat du MMM Kavi Ramano les supplanter en 2010 et 2014.

Le MMM, qui a été le premier parti à annoncer sa candidate Nita Jaddoo, reste dans son schéma classique réunions, porte-à-porte et un peu moins les réseaux sociaux. Les débuts d’organisation étant plutôt laborieux, il a fallu adjoindre le “bulldozer” Rajesh Bhagwan au comité de campagne animé par Ajay Gunness. La réunion des activistes organisée autour des centres de vote tenue à la mairie de Quatre-Bornes aura ainsi permis de démotiver les troupes.

Le leader du MMM, Paul Bérenger, annonçant la couleur en prévoyant une joute PTr/MMM tout en s’appesantissant outre mesure sur Tania Diolle, la candidate du MP dont il semble amèrement regretter le départ sur un malentendu. Pour le MMM, il s’agira de confirmer si c’est son assise propre — non négligeable, comme confirmé lors des municipales de juin 2015 où il s’est présenté seul contre l’alliance MSM-ML-PMSD — qui a porté Kavi Ramano à la députation en 2010, année où les mauves ont affronté seuls une alliance PTr-MSM-PMSD, et en 2014 alors que l’improbable alliance PTr-MMM se dirigeait droit dans le mur, ou s’il s’agit en réalité d’un capital très personnel de celui qui siège aujourd’hui en indépendant après avoir un temps transité au Mouvement Patriotique d’Alan Ganoo.

Quant au PMSD, qui affronte seul une joute électorale depuis 1976 et qui avait conclu une alliance postélectorale avec le PTr pour empêcher le MMM de prendre le pouvoir, il joue beaucoup sur l’ascendant de son leader dans cette circonscription pour imposer son poulain Dhanesh Maraye. Xavier Duval, qui avait tâté plusieurs circonscriptions, les Nos 4, 6, 20, 17, avant de se poser au N°18 en 2005, semble s’y être durablement installé.

Des supplications larmoyantes

La campagne bleue été n’a véritablement commencé que cette semaine, après le retour au pays de Xavier Duval, qui avait fait une tournée de près d’un mois en Grande-Bretagne. À la mairie de Quatre-Bornes mercredi soir, où c’était plutôt la fête familiale avec la présence d’un certain nombre d’enfants en bas âge, le leader du PMSD a annoncé la couleur en invitant l’électorat à le remercier pour avoir quitté le gouvernement.

Il n’a pas manqué de tirer sur Arvin Boolell, accusé d’être ridiculisé par Navin Ramgoolam sans réagir, avant de verser une nouvelle fois dans ses supplications larmoyantes en direction du MMM pour qu’il se « ressaisisse » et qu’il ne fasse pas d’opposition molle. Une posture plutôt surprenante de la part d’un leader de l’opposition qui, à part ses PNQ, n’a pris aucune initiative jusqu’ici pour embarrasser le gouvernement, la motion de blâme contre la Speaker ayant été présentée par le chef de file du PTr, Shakeel Mohamed, et celle visant le député indélicat du moment Kalyan Tarolah étant le fait du député Rajesh Bhagwan.

Les mauvaises langues au gouvernement prétendent que l’inaction à ce niveau du PMSD serait la menace d’une motion de blâme d’un député MSM contre Thierry Henry, poursuivi pour homicide involontaire après un accident mortel à Bois Marchand, à la suite duquel il tenta de faire porter lechapeau à son épouse, avant de se présenter le lendemain à la police et admettre avoir menti. C’est dire que la partie ne sera pas facile dans cette partielle pour les bleus, qui ont cogéré le pays tantôt avec le PTr et tantôt avec le MSM ces derniers 12 ans.

Le Mouvement Patriotique est l’autre parti qui présente une femme à ce scrutin. Comme annoncé par Week-End le 1er octobre, c’est Tania Diolle, une ancienne conseillère du MMM de 2012 à 2013, que le MP a décidé d’aligner. La jeune lecturer a dû démissionner de son poste à l’université de Maurice pour pouvoir se jeter dans la bataille de cette partielle. Le MP espère faire un bon score dans cette circonscription en raison de la popularité de son leader Alan Ganoo dans sa partie occidentale de la région de Palma notamment.

Les outsiders sont ceux qui, pour le moment, suscitent un véritable intérêt. Le candidat de Resistans ek Alternativ Kugan Parapen fait son bonhomme de chemin dans une circonscription qu’il connaît bien pour s’y être présenté aux dernières élections générales. Jack Bizlall espère pour sa part faire aussi bien qu’à Beau-Bassin en décembre 2014, où il avait recueilli plus de 3 000 voix. Les candidats individuels se battent comme ils peuvent. Kaviraj Bhokoree des Valayden Chambers a utilisé tous les dossiers sociaux du moment, l’affaire Sunkai et les déplacés du Metro Express, pour se projeter au-devant de la scène et pour tenter de faire dans le macronisme avec son Maurice en marche. Pramod Jaddoo compte sur des votes de sympathie, tandis que les autres figurants espèrent juste se faire connaître, à défaut de se faire élire.

Une chose est sûre, c’est qu’aucun candidat des grands partis ne peut aujourd’hui prétendre être certain d’une victoire. Ce n’est qu’après le Nomination Day que les favoris vont se détacher dans cette course très ouverte et inédite qui s’annonce jusqu’ici comme une bataille de l’opposition. À moins que le MSM ne vienne ajouter un peu de piment à cette joute.





Le FLN soutient Jack Bizlall

« Nous allons soutenir le Mouvement 1er mai de Jack Bizlall à l’élection partielle de Belle-Rose/Quatres-Bornes. » C’est ce qu’a affirmé Ismaël Nazir, leader du Front Libération National (FLN), lors d’une conférence de presse tenue au centre social Marie Reine de la Paix à Port-Louis. Ce dernier est d’opinion que « Jack Bizlall est celui qui peut rassembler ceux et celles qui en ont marre des partis traditionnels ». Et d’ajouter « qu’il est également possible que le FLN présente un candidat, s’il est nécessaire ».

Le FLN, selon Ismaël Nazir, entend désormais « se positionner sur l’échiquier politique et faire entendre notre voix », et s’insurge qu’après 50 ans d’indépendance les Mauriciens « doivent à nouveau se battre pour regagner liberté et souveraineté sur le pays ». Le leader du Front a clos son intervention avec cette réflexion sans appel : « Mo pa truv imposib ki Navin Ramgoolam prézan dans sa eleksion No 18 la et ki XLD retir so kandida pou soutenir li. »

Amika Bhujun, président du FLN, a quant à lui commenté les récents scandales des membres du gouvernement en reprochant au Premier ministre, « son incapacité à endosser le rôle d’un vrai team leader ». Il lance un appel à Pravind Jugnauth afin qu’il implique ses ministres et députés « pour dégager une politique cohérente, durable, rationnelle et équitable ». Autre thème abordé par le président du FLN : le chômage. Il cite des chiffres pour démontrer dans quelle mesure le chômage dans les villes a augmenté : « Ena 10 % somaz dan lavil alor ki dan vilaz li mwins ki 5%. » D’où la nécessité, selon lui, « de mettre en place des comités parlementaires » et qu’il y ait une réponse à « cette problématique à deux vitesses ».