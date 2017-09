Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a procédé hier après-midi au lancement du programme « Sports for all » à l’école Madhu Gopaul, à La Caverne, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Stéphane Toussaint, de la ministre de l’Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, et du maire de la Vacoas-Phoenix, Farhad Dowlut, entre autres. Il a indiqué que, dans un premier temps, le programme touchera les élèves de Grade 4 de 64 écoles primaires, dont huit de Rodrigues.

Pravind Jugnauth s’est longuement appesanti sur l’importance du sport pour le développement intégral de l’enfant et de son épanouissement. Selon lui, le sport permet de développer des valeurs, notamment l’effort, la discipline et la détermination. « Le développement de la force physique et mentale ainsi qu’une bonne santé sont liés à la pratique du sport », indique-t-il. « C’est aussi une motivation pour que les enfants aillent à l’école. L’objectif est que chacun fasse une activité sportive. »

Pour Pravind Jugnauth, « cette culture doit être inculquée aux enfants dès leur plus jeune âge, soit au préprimaire » et il est d’avis qu’il faut un changement de mentalité des parents « qui accordent trop d’importance au développement académique de l’enfant seulement ». Évoquant les projets en chantier, – construction d’un gymnase et d’une piscine à Côte-d’Or, en marge des prochains jeux des îles de l’océan Indien de 2019 – il a souligné que c’est la première fois que le pays s’engage dans un développement infrastructurel sportif de cette envergure. « Au-delà des jeux, cela fait partie de la vision du gouvernement pour la formation des athlètes », affirme-t-il, en soulignant avoir accordé « une place importante » au sport lors du dernier budget.

« Nous voulons démocratiser l’accès à différentes disciplines », a indiqué Pravind Jugnauth. Il cite, à titre d’exemple, la natation et le tennis. Il souligne aussi que Maurice doit avoir une vraie équipe de foot. Le PM a eu un mot spécial pour les différents champions sportifs que Maurice a eus jusqu’ici. Il a aussi annoncé la mise en place d’un comité au sein de son bureau qui travaillera en étroite collaboration avec les 25 ministères sur une grande marche qui durera 12 heures.

La cérémonie a pris fin par une démonstration organisée par les enfants sur le terrain de jeux de l’école en présence du Premier ministre. Ce dernier, dont la mère a eu une longue carrière comme institutrice puis inspectrice des écoles, a révélé avoir fréquenté l’école Quinze Cantons dans la région. Il s’est souvenu qu’à cette époque il n’y avait pas de CPE mais qu’il fallait travailler très dur pour passer le “scholarship” après la classe de sixième.