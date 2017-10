LA CITÉ MÉCANIQUE : L’art pour conter le passé

La Cité mécanique est une exposition d’œuvres d’art imaginée par la fondation Meta-Morphosis visant à mettre en exergue le patrimoine industriel de Maurice. Un catalogue a été conçu pour mieux expliquer le but des installations. Les trois protagonistes, Gaël Froget, Shakoor Bukhuth et Radjiv Dave, nous révèlent l’idée derrière l’exposition et le catalogue réalisés par leurs soins et l’équipe de Meta-Morphosis.

Gaël Froget : ses peintures imprégnées d’histoire

Gaël Froget a mis ses pinceaux au service de La Cité mécanique. “Quand Axel Ruhomaully m’a appelé pour m’inviter à participer à ce projet, j’ai été tout de suite séduit. Ma seule condition était de peindre des œuvres qui parlent aux jeunes.”

Il lui a fallu du temps pour comprendre l’importance du patrimoine industriel à Maurice. “En faisant des recherches, j’ai immédiatement pensé à des pièces et à des outils qui ont été utilisés. Ils avaient un passé et une histoire où je pouvais poser ma peinture”, ajoute l’artiste influencé par Jean-Michel Basquiat.

Pour raconter l’histoire, il a fait appel à Radjiv Dave, Shakoor Bukhuth et Skizofan pour agrémenter de poésie ses peintures. “Je leur ai raconté l’histoire que j’avais en tête. C’est une fiction qui se déroule à la fin du 19e siècle dans un champ de cannes. L’idée était de créer une histoire avec un vocabulaire très accessible. Des mots en créoles comme royos et pima.” Une histoire avec des superstitions, des mythes, des dieux et des croyances, entre autres.

Shakoor Bukhuth, le créateur des affiches

Infographiste, Shakoor Bukhuth a utilisé les différentes techniques informatiques pour combiner art et héritage industriel de Maurice. “Les affiches parues dans le catalogue de La Cité mécanique sont mes créations. Le but était de prendre les œuvres de Gaël Froget et de les représenter à travers des affiches anciennes. Le tout avec une touche moderne.” L’objectif était de rapprocher la jeune génération à l’histoire de Maurice. D’allier art et passé pour ne pas oublier l’effort qu’ont fourni nos aïeux.