LA COMÉDIE MAURICIENNE : Drogue, Nisa et débat sur scène

À partir de février, la troupe La Comédie Mauricienne se produira à travers l’île pour présenter une pièce de théâtre interactive sur la drogue. Une expérience faite de quatre saynètes de quatre minutes, débouchant chacune sur un débat interactif avec le public. Le but : sensibiliser la population sur la drogue, tout en mettant à mal les préjugés associés à la toxicomanie.

“Ki pou arive si mo dir zot mo enn droge ?”, demande un jeune à ses parents. “To enn droge, to ena sida, sort divan mwa ale”, lui répond son père, dans un excès de colère. Cette saynète, de quatre minutes, intitulée La famille, est l’une des quatre prévues pour cette pièce interactive sur la drogue que proposera La Comédie Mauricienne à partir de février dans cinq régions de l’île. L’anniversaire, L’école et Dilo suiv canal seront les autres saynètes jouées par les huit comédiens que sont Raj Gokhool, Anne-Laure Pavin, Bruno Veeramootoo, Anderson Pavin, Fabrice Denis Mestry, Valérie Bassy, Michella Louise et Brian Bungarou.

“Le but est de faire des scènes qui généreront des questions. La pièce commence en problème et se termine en solution”, confie Raj Gokhool, directeur de La Comédie Mauricienne. C’est avec ce leitmotiv que le dramaturge mauricien et sa troupe ont imaginé cette pièce interactive, qu’ils joueront à partir de février dans cinq régions différentes. Les saynètes seront interprétées de façon à ce que le public ne comprenne que les éléments clés que la troupe veut véhiculer. En introduction, les comédiens annonceront que “nou pou zwe enn senn ki ou pa pou konpran ditou”. Une part d’ombre sera laissée pour inciter l’audience à poser des questions.

Interactivité avec le public.

Ce genre de représentations, la troupe en fait depuis quelques années. Le sida, le sexe, et le civisme sont autant de sujets qui ont été abordés jusqu’ici. La prochaine pièce implique davantage le public, car une grande part d’interactivité est prévue. “Cette pièce se compose à 20% de l’apport des acteurs et à 80% de l’apport du public. Chaque saynète dure environ quatre minutes et enclenche normalement une dizaine de minutes d’interaction avec le public. Ce sera un théâtre débat, un moment d’échange entre les comédiens et le public qui générera des questions, des idées et des suggestions. L’objectif est de venir avec des idées pour améliorer la situation. En faisant ce type de représentation, nous apportons à la fois une activité aux gens mais aussi un questionnement. Cela fait parler la communauté, et nous apprenons des choses. Si nous pouvons toucher 200 personnes dans chaque région où nous allons jouer, cela touchera 1,000 personnes par région lorsque ceux qui l’ont vue en parleront”, souligne Raj Gokhool.

Si la troupe évoque la drogue, c’est parce qu’elle souhaite apporter sa contribution en sensibilisant davantage le public sur ce problème, mais également en tentant de faire diminuer les préjugés sur les drogués. “Nous voulons changer le regard du public sur certains aspects de la société et d’essayer de déclencher une meilleure pris de conscience. Prenez le mot toxicomanie : à Maurice, on se bat beaucoup plus contre le “toxico” mais peu contre la “manie”.

Un sujet qui interpelle.

“On a tendance à se battre contre le produit alors qu’il faudrait changer le mindset. Un exemple typique : les scientifiques disent que si on met une souris dans une boîte et qu’on lui donne deux bols, l’un contenant de l’eau et l’autre de la drogue, il choisira de consommer la drogue. Ceci dit, personne ne te dit pourquoi cette souris-là doit se retrouver toute seule dans une boîte”, confie Raj Gokhool.

Ses élèves se sentent aussi interpellés par la situation de la toxicomanie dans le pays. “La drogue est un sujet qui m’interpelle. J’ai des amis qui se droguent. Tous les matins, je rencontre un toxicomane en chemin et il me dit qu’il ne veut pas que les jeunes succombent à la tentation de se droguer. Je pense que s’il y a des personnes formées qui leur expliquent tout ce qui découle de la consommation de drogue, les jeunes pourront résister à cette tentation”, affirme Anderson Pavin, 17 ans. Fabrice Denis Mestry explique que “le théâtre n’a pas pour unique vocation de faire rire mais également celle de sensibiliser le public sur les maux de la société. Il y a toujours une solution aux problèmes. Il suffit de prendre un peu de temps et d’y penser. Cette pièce apporte justement un élément de questionnement, tout en incitant à développer sur le sujet.”

La première de la pièce aura lieu le 10 février à Curepipe. La troupe se produira ensuite à Grand-Gaube, Tamarin, Roche Bois et Vacoas. Les dates seront confirmées ultérieurement. Notons que les représentations seront gratuites, avec un plateau à la porte.

Ces cinq représentations ne devraient qu’être un début. Si les sponsors se manifestent, la pièce devrait être étendue à d’autres régions de l’île, précise Raj Gokhool.