Se prévalent de l’article 83 de notre Constitution, Rezistans ek Alternativ a demandé à la Cour suprême de statuer sur la constitutionnalité de la nomination de Pravind Jugnauth comme Premier ministre et de la présence de sir Anerood Jugnauth comme Mentor Minister à l’Assemblée législative. Ils sont tout à fait dans leur droit, en tant que citoyen et groupement politique. C’est une manière intéressante de faire de la politique. Mais bien évidemment, cela demande qu’on en ait les moyens.

Mais la Constitution a-t-elle vraiment été bafouée, transgressée, ou encore violée ? Quand la Constitution a-t-elle été mise en danger et comment ? En 2014, quand le peuple mauricien se rend aux urnes, il fait un choix sans équivoque du gouvernement qu’il veut pour diriger les affaires du pays. Le peuple mauricien avait voté à une majorité écrasante pour L’alliance Lepep. Une alliance dûment enregistrée auprès du commissaire électoral. Cette même alliance avait aussi pour obligation d’enregistrer officiellement son Leader. Ce dernier était bel et bien sir Anerood Jugnauth. De plus, comme l’exige la Representation of People Act, les noms des trois leaders des trois partis qui représentent L’alliance Lepep ont été enregistrés. Ces derniers sont : Pravind Jugnauth, pour le Mouvement socialiste militant (MSM), Xavier-Luc Duval, pour le Parti mauricien social démocrate (PMSD), et Ivan Collendavelloo, pour le Muvman Liberater (ML). Le parti qui présente le plus de candidats dans cette alliance est le MSM, reconnu par tous comme étant le parti majoritaire de l’alliance, suivi du PMSD et du ML respectivement. Dès lors, le leader du parti majoritaire, Pravind Jugnauth, est connu, reconnu et accepté légalement, suivant ce qu’exige la Constitution à travers la Representation of People Act.

En effet, cet exercice d’enregistrement est obligatoire. Il est exigé selon la section 7 de la Representation of People Act qui s’intitule : « Application for Registration of Party and Party Alliance. » Est aussi exigée à la section 10 du même texte de loi, la « Notification of Name of party leader ». La Representation of People Act est la législation régissant les élections et donc la représentation de nos élus à l’Assemblée législative. La Constitution à elle seule ne permet pas d’élire des représentants pour siéger à l’Assemblée nationale.

Toute réflexion, soit une mise en question de nos élus, ne peut être vue à travers les seuls articles de la Constitution. Certes, cette dernière représente l’esprit de la loi. Mais la Représentation of People Act, elle, représente la pièce de la législation, c’est-à-dire les lois régissant nos candidats, nos partis politiques et les alliances politiques aux élections.

Ces mêmes candidats, partis ou alliances, qui éventuellement prendront le pouvoir, deviendront députés, ministres ou autre Premier ministre, doivent, avant de pouvoir occuper telle ou telle fonction, être impérativement élus. Il est bon de retenir qu’aucun candidat n’a le droit de s’enregistrer comme Premier ministre éventuel. Autre fait indéniable est que lorsque nous, citoyens de ce pays, allons aux urnes, ne votons pas pour un Premier ministre. Oui, nous votons pour un parti, une alliance ou pour des candidats. Mais le poste de Premier ministre n’est pas directement attribué au suffrage universel.

Donc, selon la Constitution, aucun élu ne peut être destitué de son droit de siéger à l’Assemblée législative et de représenter la circonscription qui l’a élu. Car un élu n’est pas un nominé. Un élu, c’est le représentant du peuple, « vox populi vox Dei », et le peuple est souverain.

Demander à sir Anerood Jugnauth de démissionner en tant qu’élu de sa circonscription, c’est faire une grosse entorse à la Constitution du pays. C’est un viol de notre droit de vote, à nous citoyens. Droit de vote, donc de choix, que nous confère notre Constitution. Par contre, les nominés ne peuvent jouir de ce droit. Les Best Losers de notre Assemblée législative ne sont pas des élus, ils sont nominés pour représenter une communauté dans le gouvernement ou encore dans l’opposition afin de maintenir une balance ethnique. Si ces nominés choisissent de ne plus être là où ils sont supposés être après leur nomination, ils faussent le jeu de la balance ethnique par rapport à la représentation proportionnelle au gouvernement et dans l’opposition. Ce faisant, ils font une entorse à notre Constitution. Ils pervertissent le jeu démocratique, ne répondant plus aux exigences de notre Constitution et, encore moins, au calcul de bonne gouvernance ethnique que préconise la Représentation of People Act.

Pourquoi Rezistans ek Alternative, qui parait-il semble avoir les moyens nécessaires pour saisir la Cour suprême de ce qu’il pense être des menaces à la Constitution, n’a pas saisi la cour pour ces cas flagrants de délit constitutionnel ? D’autant plus que cela ne peut qu’ajouter foi au case qu’ils avaient soumis en 2005 ? Ces cas de figure, où des nominés au Best Loser System changent leur positionnement politique au parlement, faussent complètement l’exercice de Best Loser. Cas qui vient étayer que le Best Loser System est d’un autre temps comme l’avait si bien démontré l’équipe de Rezistans ek Alternative de 2005.

La configuration de nos élus au parlement a nettement changé et ne répond pas forcément à la volonté des résultats des urnes de 2014. Mais dans ce méli-mélo politique il y a une constance, une logique à laquelle obéit l’action de sir Anerood Jugnauth. Celui-ci est nommé Premier ministre dans le sillage des élections 2014, où il s’était légalement enregistré, comme l’exige la Representation of People Act, en tant que Leader de L’alliance Lepep qui comprenait trois partis, chacun ayant son leader respectif. Le parti enregistrant le plus grand nombre de candidats était le MSM avec comme leader Pravind Jugnauth.

Décembre 2016 : le retrait du PMSD du gouvernement

Avec le retrait du PMSD, nous sommes en présence d’une nouvelle configuration gouvernementale. À la suite de cette nouvelle configuration, sir Anerood Jugnauth dit avoir l’intention de retourner son tablier de Premier ministre. Décision annoncée et certainement discutée parmi les deux leaders du gouvernement. D’ailleurs, les deux seuls qui restent de L’alliance Lepep. Ces deux leaders enregistrés officiellement et légalement comme faisant partie de L’alliance Lepep, et qui restent toujours fidèles au choix de l’électorat, n’émettent aucune protestation ou encore d’objection.

L’alliance Lepep n’étant plus ce qu’elle était, il est tout à son honneur qu’Anerood Jugnauth remette en question son leadership en tant que leader de cette alliance. C’est ce que nous appelons le jeu démocratique. Démarche qui, selon nous, répond parfaitement à l’esprit même de notre Constitution. Au moment où la décision de se retirer comme Premier ministre a été prise, Anerood Jugnauth suggère le nom du Leader du MSM, étant le parti majoritaire de cette alliance. Rien dans notre Constitution ne peut l’empêcher de suggérer un nom. Par contre, ce nom aurait pu être contesté par les membres de l’alliance, mais il ne l’est pas. Il est même plébiscité par cette alliance. Mais il est clair que peu importe le souhait, l’envie, le rêve de sir Anerood Jugnauth. Il ne peut, ni n’a le droit de nommer son successeur. C’est la prérogative de la présidente de la République. C’est pour cela qu’au moment où le PM se retire, il envoie sa lettre à la présidente de la République. C’est cette dernière qui convie les personnes concernées au Sir Harilal Vaghjee Hall pour procéder à la nomination du Premier ministre et des autres ministres.

Cependant, le nombre de temps, de minutes, de jours ou de mois que doit prendre la présidente pour nommer un Premier ministre après la démission d’un autre n’est pas précisé. Il n’est pas non plus écrit que la présidente ne doit pas tenir en ligne de compte le souhait de la majorité dans son choix. Ou encore que, pour prouver son indépendance, elle doit absolument rejeter le souhait de la majorité ou tout autre souhait émis par quiconque. Ce serait là, un bien affreux despotisme, qui n’est certes pas en ligne avec notre Constitution démocratique.

La désignation de Pravind Jugnauth comme Premier ministre répond à la logique même de la démocratie. Cette dernière ne fait pas de procès à un citoyen parce qu’il porte le nom d’untel, ou encore qu’il est le fils ou la fille d’untel. Nous sommes tous égaux en droit, le reste n’est qu’une question de bataille politique, et non de constitutionnalité.