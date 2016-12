LA CONVENTION SUR LES DROITS DES PERSONNES ÂGÉES AVANCE À GRANDS PAS

Dans cette même rubrique datant du 13 décembre dernier, nous faisions état de l’agenda du 7e Groupe de Travail à Composition non limitée (GTCN) sur le vieillissement qui s’est tenu du 12 au 15 du même mois à New York. Pour rappel, ce Groupe est le seul processus qui se consacre exclusivement à la promotion des Droits humains des personnes âgées. Les traités existants eu égard aux intérêts des personnes âgées ne sont pas suffisamment solides pour protéger ces droits et le Groupe de Travail est la seule instance de l’ONU qui permet aux États membres de discuter de la stratégie à y apporter un changement.

Le 7e GTCN a vu un changement politique important du fait que beaucoup d’États membres ont souhaité que l’on fasse l’impasse sur le pourquoi d’une convention des Droits des personnes âgées pour se concentrer sur ce qui devrait être le contenu de la Convention. Les protagonistes en faveur de cette dernière espèrent qu’il s’agit là d’un tournant majeur pour la protection des Droits des personnes âgées.

À l’issue du GTCN, il en est sorti quatre points majeurs :

Au cours des discussions cette année, la voix des personnes âgées a été entendue. Ainsi, les délégués de la Mongolie et de la Tanzanie, qui ont participé à des campagnes de plaidoyer (advocacy) pour une Convention des Droits des personnes âgées dans leurs pays respectifs, ont partagé leur expérience sur la manière dont les personnes âgées se voient souvent refuser leurs droits.

Au cours de nombreuses réunions et consultations, les personnes âgées de la Mongolie ont ardemment souhaité l’établissement d’une Convention. Cette nécessité d’un nouvel instrument de l’ONU découle d’un état de fait, le vieillissement (l’âgéisme) généralisé de notre société malgré un arsenal de lois interdisant la discrimination sur la base de l’âge. « La Convention devrait être un instrument contraignant obligeant les États membres à défendre les Droits des personnes âgées dans tous les aspects de leur vie », a renchéri le délégué tanzanien.

L’âgéisme a été un thème clé lors des discussions : il est important de jauger de son impact sur les Droits des personnes âgées. Il faut des consultations qui permettront de savoir comment les personnes âgées sont traitées différemment à mesure qu’elles vieillissent et il nous faut déjà réfléchir de quelle manière mettre fin à la discrimination plus tard dans la vie. Toute Convention doit inclure le vécu des personnes âgées sinon elle ne servira pas leur cause.

Troisième point à retenir : la résolution prise par les États membres autorisant les institutions nationales de défense des Droits de l’Homme à participer aux travaux du GTCN alors que ce n’était pas le cas dans les années précédentes. En incluant ces institutions nationales qui sont des organisations indépendantes chargées de la protection, du suivi et de la promotion des Droits de l’Homme dans leur pays, le GTCN obtiendra une compréhension plus profonde des Droits des personnes en âge avancé à travers le monde.

Le quatrième point, sans doute le plus important, a été l’impasse entre les États membres au sein du GTCN sur la question de savoir s’il devrait y avoir une nouvelle Convention. Bien qu’ayant des avis divergents, les États membres sont appelés à avoir des discussions sur des éléments et droits spécifiques qui pourraient être inclus dans une nouvelle Convention. HelpAge a proposé deux points de discussion : la non-discrimination ainsi que l’égalité et l’autonomie.

Poste GTCN 2016 : DIS MOI et les autorités

La société civile se doit de continuer à travailler ensemble et les personnes âgées doivent être incluses dans le processus afin qu’elles puissent défendre le genre de Convention qu’elles souhaitent voir émerger. Les institutions nationales des Droits de l’Homme autorisées dorénavant à participer aux travaux du GTCN s’organiseront pour soutenir les groupes et organisations des personnes âgées.

Il est attendu que cette année davantage de consultations aient lieu entre les gouvernements, la société civile et les institutions nationales de défense des Droits de l’homme. Chez nous, DIS MOI s’efforcera de discuter avec les autorités pour parler de la Convention entre maintenant et le prochain Groupe de Travail à Composition non limitée. Parallèlement, nous continuerons à aller vers les organisations des personnes âgées, vers d’autres groupes de personnes, vers des moins jeunes, les étudiants dans le cadre de notre campagne de plaidoyer en faveur de la convention des Droits des personnes âgées.

27.12.16

Source : HelpAge International