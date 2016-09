La corde du pendu !

Avec tous ces remous autour de l’affaire Trilochun chacun y est allé de ses petits refrains imaginaires. Même parmi les robes noires on a évoqué un éventuel non-respect du code déontologique en cas de faux-bond répétitif d’un retour impatiemment attendu par les limiers de la Police. Inévitablement, une odeur irritante s’est répandue dans toute la sphère politique et judiciaire car ses honoraires supposément astronomiques ont soulevé un vent d’énervement provoquant tout un bavardage. Les friands de bobards croient pouvoir scruter à travers la vitre, pourtant opaque jusqu’ici, un prétendu scandale troublant qui s’étire jusqu’à une syntaxe politique désarmante. Maintenant que Me Trilochun est revenu, les tracasseries des enquêteurs vont peut-être commencer, le tout suivi du débroussaillement du dossier apparemment entremêlé de prétendues intrigues. Attendons voir si vraiment la politique entrera au prétoire, même sur la pointe des pieds.

Oubliant l’originalité surprenante de cette affaire, la population n’a pas manqué de reprendre conscience avec effroi d’autres problèmes plus bouleversants comme ces drogues synthétiques faisant des ravages parmi les jeunes, et aussi l’étendue de la pauvreté au pays.

Il faudrait adopter une touche plus dure contre ces trafiquants effrontés afin d’éliminer ce fléau qui pourrit la vie de certains jeunes. La tâche reste ardue car ces criminels, vendeurs de mort, ont plusieurs cordes à leur arc pour s’enrichir par tous les moyens sur le dos des toxicomanes.

Tout en étant un abolitionniste de la peine capitale, un brillant juriste, foncièrement clairvoyant et patriotique, sans lancer directement des piques à quiconque du Bar Council, s’est servi de ses droits d’homme de loi, pour recommander à la Commission l’urgente nécessité d’une réintroduction de la peine capitale pour en finir avec ces dangereux trafiquants vu la potentialité criminelle de leurs agissements délétères. L’éventuelle recevabilité de sa recommandation va peut-être choquer, mais aux grands maux les grands moyens, avance-t-il, car les clignotants annoncent le malheur. On a toujours horreur de la pendaison et de la corde de pendu qui effraie. J’aurais plutôt suggéré l’emprisonnement à perpétuité au lieu de la pendaison.

L’anecdote de Max Moutia

Parlant de pendaison, la corde de pendu me fait penser à une charmante anecdote. Max Moutia, homme de culture qui fut mon ami et maître dans le domaine théâtral, du chant et de la critique, et avec qui je partageais l’amour du beau, du théâtre, du bel canto et de la culture, me racontait avec nostalgie ses heures de gloire en France. Il avait toujours, me disait-il, un bout de corde de pendu dans son portefeuille, clamant que cela lui portait bonheur. Pour la petite histoire, il me conta qu’un soir alors qu’il chantait au Théâtre en France, un de ses fans, un pompier de service, qui avait tout juste auparavant descendu un pendu de sa corde, en avait coupé un bout qu’il lui offrit comme un porte-bonheur. Il le garda précieusement et étant croyant il prétendait ne pas être superstitieux quoiqu’en avouant avec sa verve habituelle : "C’est superstitieux de ne pas être superstitieux…." Allez comprendre ! Mais autant que je sache, il menait toujours une vie comblée et ne cessait d’être généreux envers les pauvres qui grattaient fréquemment à sa porte.

En vue de cette peine capitale éventuelle contre ces trafiquants, on risque, par cette anecdote piquante et son extension imaginaire, de voir une longue queue des amateurs du porte-bonheur, venir piquer, à la prochaine pendaison, un bout de la corde du pendu - hypothèse macabre qui ne fera pas sourire… Moi j’ai foi en Dieu qui a prescrit que "Tu ne tueras point", et donc pour punir tous ces malfrats qui s’encanaillent à ces criminels infâmes, j’opte plutôt pour la condamnation à perpétuité, nettement dissuasive également, pour nous débarrasser de ces hydres meurtrières.

Pour venir à la pauvreté si étendue dans notre pays, comment ne pas souhaiter que les mesures populaires tant attendues pour soulager les démunis, comme proposées par le Ministre des Finances, puissent se réaliser le plus vite possible. La grande misère des pauvres est bouleversante et sûrement qu’au ciel, Père Laval et Mère Teresa aussi bien que le Père Souchon ont sûrement applaudi à tout rompre Pravind Jugnauth en vue de l’éradication de la pauvreté absolue, comme spécialement prévue dans son Budget. Chapeau Pravind!