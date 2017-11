LA COUPE DES PRÉSIDENTS — G 2 (55 +) — 2100M : Solar Star vise le titre de meilleur stayer

La course principale concerne plus particulièrement le championnat des stayers, qui arrive à son échéance. Valeur du jour, c’est Enaad qui mène le bal avec 10 points, mais il est absent. Solar Star, qui n’a qu’un point de retard, pourrait en profiter pour décrocher la timbale au nez et à la barbe de Dawn Raid et de Disco Al, qui possèdent toujours une chance d’être sacrés car ils possèdent 7 et 6 points respectivement, alors que Bouclette Top n’en a qu’un.

Solar Star l’avait emporté lors de la 15e journée et ils étaient nombreux ceux qui avaient fait de lui le favori du Ruban Bleu. Mais desservi par une mauvaise ligne, il s’était retrouvé plus en retrait que prévu et n’avait pu combler tout son retard. Il a été gâté par le tirage au sort des lignes cette fois avec le numéro 2 à l’intérieur. Ce qui lui garantit d’être plus proche de la tête de la course et d’obtenir un meilleur parcours. On remarquera qu’il a été conservé sur la fraicheur à l’entraînement. S’il ne parvient pas à faire l’arrivée, ce sera une grosse déception pour son entourage.

Son principal danger se nomme Disco Al, qui vient de réaliser une très belle performance quand deuxième derrière Dawn Raid. Le cheval a été plus patiemment piloté ce jour-là et il avait terminé une plaisante note, démontrant par la même occasion ce qu’on pensait de la meilleure tactique qui devrait être employée avec lui. Avec la présence de Vettel, son compagnon de box, il n’aura pas à trop s’inquiéter de celui qui sera en tête. Vettel ne laissera à aucun adversaire le soin de dicter le rythme, surtout qu’il est le mieux placé que Kingmambo’s Legacy, qui se retrouve au numéro 8 à l’extérieur.

Mais à bien voir, si on regarde de plus près la dernière course de ce cheval, on reste sous l’impression qu’il aurait pu prendre le dessus sur Vettel dans la partie initiale si son jockey s’était montré plus entreprenant. Reste qu’il était aussi question de pouvoir bien terminer le parcours et que le jockey avait hésité à prendre les initiatives. Si Kingmambo’s Legacy ne mène pas le peloton, il sera dans le sillage de Vettel et nul doute que son attaque aura lieu plus tôt qu’elle ne l’avait été à sa dernière tentative.

Quid de Dawn Raid dans tout cela ? Le cheval n’est retourné à Port-Louis qu’hier matin. Il a été spécialement préparé pour cette course, où le handicap n’est plus en sa faveur. Il se retrouve au niveau de 58,5 kg alors qu’il n’en avait que 53 lors de son dernier succès. Cela risque de peser lourd dans la balance au décompte final. Mais fort de son numéro 1, il devrait se retrouver dans le box seat et même devancer les autres finisseurs.

Des turfistes auront les yeux sur Easy Lover, qui était en action samedi dernier dans la Coupe d’Or. Cet engagement étonne quelque peu vu que le cheval n’a pas fait montre de tenue quand il a été aligné sur plus de 1600m dans son pays d’origine. Une victoire de sa part paraît difficile. Bulsara est aussi aligné. Il passe de 1500 à 2100m, une transition qui n’est pas facile à négocier. Mais le cheval a, selon nous, suffisamment de travail pour le faire et ne peut être complètement écarté. Par contre, Bouclette Top est resté dans l’anonymat et ce sera une surprise si jamais il parvenait à retourner la situation en sa faveur.

LES AUTRES COURSES

Sea Pass pour démarrer la journée

1. On a fait de Sea Pass le favori en dépit du fait qu’il n’a pas encore ouvert son compteur au Champ de Mars. S’il ne l’a pas fait à sa dernière sortie, c’est que son jockey d’alors ne s’était montré bien inspiré durant le parcours. Au cas contraire, il aurait pu progresser dans la ligne droite d’en face et ne se serait pas retrouvé en épaisseur dans les derniers 500m de la course. Il a été confié à Swapneel Rama et, s’il parvient à prendre un bon départ, on ne voit pas pourquoi il ne l’emportera pas. Derrière lui, ils sont plusieurs à pouvoir briguer un accessit. Il y a Halabaloo qui a été régulier ces derniers temps. Il faut accorder une chance à Vintage Angel, qui aurait pu mieux conclure à sa dernière tentative s’il n’avait pas eu à changer de ligne. Mais un petit doute subsiste quant à sa capacité à bien se comporter sur 1600m. St Arnault est un compétiteur qui n’a pu confirmer ses bons débuts. Il a été quelque peu baladé sur les parcours et se retrouve sur 1600m. On ne peut l’écarter dans ce lot moyen. Spin A Coin vient de renouer avec le succès et confirmation est attendue de sa part en dépit que tout le monde sait que la régularité n’est pas le point fort en 0-25.

2. La deuxième épreuve s’annonce compliquée et difficile à déchiffrer. Mis à part Rasta Rebel et Wing Man, aucun des autres engagés n’a gagné lors des cinq dernières tentatives. Il y en a qui ont été d’une belle régularité, mais ont toujours trouvé plus forts sur leur route. Le plus souvent à l’arrivée a été Noordhoek Ice. Mais ce cheval manque d’accélération en fin de parcours et c’est son plus grand défaut. Rasta Rebel n’a couru qu’une seule fois non-placé dernièrement. Il aura toutefois le désavantage de démarrer complètement de l’extérieur et cela risque de lui compliquer nettement la tâche. Du côté de Prince Ariano, on cherche toujours à trouver la solution pour lui permettre de passer le but en premier. On a opté pour une drop noseband pour qu’il soit moins ardent dans la course. Wing Man misera à fond sur sa pointe de vitesse finale. Pour être en mesure de reprendre les chevaux de tête, il faudra que le rythme soit d’un bon niveau. On préfère toutefois la candidature de son compagnon de box Roman Silvanus, qui aura une remise au poids de 3 kg. On le croit capable d’avoir le dernier mot.

3. Cette course devrait sourire à un finisseur. On s’attend que Cula et After Midnight animent la partie initiale. Le port des œillères pourrait permettre au premier nommé de devancer son adversaire pour la position tête et corde car il est aussi mieux placé dans les stalles. Il faudra maintenant espérer qu’il ne se montre pas trop ardent avec un harnachement avec lequel il ne s’est jamais imposé. L’autre Sewdyal engagé est Mambo, qui court sans œillères cette fois et qui sera bien servi par le parcours allongé. Comme il avait des supporters à ses débuts, il ne faut pas complètement l’écarter. Antwerp revient à la charge après avoir été contraint au repos forcé suite à une boiterie. Il a toujours terminé dans l’argent cette saison et pourrait être enfin récompensé de ses efforts. Mais sur 1500m, rien n’est certain et c’est pourquoi sa monte a été confiée à l’apprenti Jameer Allyhosain. La dernière course de Steal A March ne doit pas tenue en ligne de compte. Si on se base sur sa course de la 26e journée, il possède définitivement une chance. Mais c’est Avail qui fait à nouveau partie des favoris. Comme Bono Vox n’est pas présent cette fois, il a le droit de revoir ses ambitions à la hausse.

4. On demande aux turfistes de ne pas condamner Talbec pour son dernier échec. Il s’était retrouvé en épaisseur et n’avait pu bien conclure. Il faudrait souligner qu’il en était à seconde course après repos. Le parcours était sans doute aussi trop court. Rallongé sur 1850m, cela devrait être nettement en sa faveur. Le seul petit hic pourrait être le port des œillères, harnachement avec lequel il n’a jamais triomphé en six tentatives en Afrique du Sud. On devrait néanmoins le retrouver à l’arrivée. Il faudra maintenant que le rythme soit d’un bon niveau. On ne pense pas qu’Emblem Royale a intérêt à lancer la course. Il tentera sûrement de réduire l’épreuve au maximum pour résister à ses poursuivants. On ne voit pas grand monde capable damer le pion au représentant de Raj Ramdin pour ce qui est de la position tête et corde. Pour le contrer, il faudra qu’un des adversaires démarre de loi. Bono Vox en a les capacités, mais n’osera pas le faire avec 62 kg sur le dos. New Star est un authentique finisseur, alors que du côté de Nordic Storm, il semblerait qu’on tente un coup de poker. Mais le pedigree du cheval pourrait donner à Ricky Maingard raison d’avoir osé prendre le risque, même si cela s’avère être un risque calculé.

5. Rameshwar Gujadhur vient en force avec deux représentants. À bien voir, Seven Fountains semble être le numéro 1 et Independence le numéro 2. Independence est un cheval qui réalise ses meilleures courses quand il peut courir en tête. Sa situation paraît quelque peu compliquée avec la présence de Silver Snaffles à son intérieur. On sait que ce dernier est du genre à tenter le tout pour le tout. Il est à l’aise avec les forcing tactics et cela pourrait jouer en défaveur d’Independence, qui devrait alors subir la loi du représentant de Ramapatee Gujadhur, quitte à revenir à la charge en fin de parcours. L’autre, Seven Fountains, se manifestera en ligne droite. On ne comprend pas trop pourquoi il a si mal couru la dernière fois. Il est déclassé à ce niveau et portera 3 kg de moins que son handicap initial. Il faudra faire attention à lui. On trouve que Tanjiro sera idéalement placé dans la course. Il ne se mêlera pas à la lutte pour le commandement et se montrera plus patient cette fois. Grey Inn Control devrait aussi réaliser une très bonne course. Sa mauvaise habitude de verser à l’intérieur semble faire partie du passé. Le doublé est à sa portée.

7. Raheeb est bien placé pour continuer sur sa lancée. Ce cheval a débuté tardivement parce qu’il avait été confronté à une blessure qui l’a écarté des pistes d’entraînement pendant un bon bout de temps. C’est un compétiteur qui est bien estimé par son entourage. Il monte certes en valeur après son premier succès, mais on est d’avis que le champ reste à sa portée. Il possède une bonne marge de progrès et devrait dominer les adversaires qui lui sont opposés. On ne dit pas qu’il a course gagnée, mais qu’il faudra être fort pour le devancer à l’arrivée. Derrière lui, on place Flower Blue qui est à créditer d’une bonne entrée en matière sur une distance qui peut avoir été un peu trop longue pour un début. Il a été raccourci de 100m et cela peut plaider en sa faveur. Chap Trap mérite d’être considéré en dépit qu’il n’ait pas été gâté par le tirage au sort des lignes. Seven Carat revient après un bon repos. Il peut bien faire s’il parvient à surmonter le handicap de sa mauvaise ligne pour diriger les opérations.

8. Si on se base sur la facilité avec laquelle Ruby Rocker s’est imposé, on peut avancer que le doublé est à sa portée. C’est Bridegroom Bertie qui pourrait être son plus sérieux adversaire, d’autant que ce dernier est très bien placé au départ. Il aura le loisir d’opter pour la position tête et corde ou de suivre le meneur de près avant de passer la surmultipliée. Montante peut se retrouver après une mauvaise dernière performance. Il faudra toutefois que le tempo soit en sa faveur pour qu’il puisse bien terminer. Storm Clipper s’était bien comporté à sa dernière tentative. C’était cependant sur 950m et cela risque d’être une autre paire de manches sur 1365m. Yoda Man est très bien placé dans les stalles vu qu’il se retrouve complètement à l’intérieur. À lui maintenant d’en tirer profit pour obtenir une très bonne position derrière les chevaux de tête. Black Gambit tente à nouveau sa chance et on ne peut pas dire qu’il n’en a pas. Magic Jay est à nouveau présent, mais avec un mauvais numéro dans les stalles. S’il parvient à le contourner sans trop d’effort, il aura un chance de bien se comporter.

Légendes

1243062 : Rameshwar Gujadhur peut toujours être sacré fin 2017. Il ne laissera pas passer sa chance avec Solar Star, qui vise, lui, le titre de stayer champion

1243065 : Les conditions n’avaient pas été en faveur de Sea Pass la dernière fois. Certains pourraient même avancer que son jockey d’alors n’avait pas été bien inspiré

1243063 : Avail est une nouvelle fois donné comme une première chance

1243064 : Le doublé est à la portée de Raheeb

NOS PRONOSTICS

Sea Pass

Vintage Angel

Halabaloo

Spin A Coin

Roman Silvanus

Havana Breeze

Wing Man

Noordheok Ice

Avail

Steal A March

Chester’s Wish

Cula

Talbec

Kurundu

Bono Vox

Emblem Royale

Tanjiro

Seven Fountains

Silver Snaffles

Greys Inn Control

Solar Star

Disco Al

Dawn Raid

Kingmambo’s Legacy

Raheeb

Flower Blue

Chap Trap

Seven Carat

Ruby Rocker

Storm Clipper

Yoda Man

Bridegroom Bertie