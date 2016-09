LA CROIX ROUGE DE MAURICE : Poste de premiers secours au caveau du Bienheureux Père Laval

Ste Croix, Ile Maurice – 8 septembre 2016. Comme chaque année, la Croix Rouge de Maurice, fidèle à ses habitudes, a proposé ses services aux pèlerins se dirigeant vers le caveau du Bienheureux Père Laval. Il est 16 heures. L’équipe logistique, dirigée par Astic Runglall, responsable logistique et adjoint au Responsable Gestion de Catastrophes de la Croix Rouge de Maurice, a fini d’ériger la tente, de vérifier les équipements médicaux et les installations électriques. Les bénévoles – membres et personnels médicaux – arrivent, parés des gilets de la Société nationale représentant officiellement l’organisation. Les ambulances sont en position pour toute intervention. L’équipe est fin prête, les yeux braqués sur les pèlerins arrivant dans l’enceinte du caveau.

L’équipe de volontaires

Après quelques minutes les premiers patients se dirigent vers la tente de la Croix Rouge. Douleurs et ampoules aux pieds. Deux jeunes hommes ont marché depuis Caroline, la région est de l’île. Ils sont vite soignés, leurs douleurs quelque peu apaisés ; les deux jeunes hommes reprennent la route du retour. Les volontaires – Raj Meetoo (directeur de la Branche du Nord), Meethilesh Nashib (adjoint au directeur de la Branche du Nord), Bhavind Venkadee, Sandeep Lollbeeharree, Adi Jhaumal, Yash Matur, Mahima Baldeo du Youth Section de la Croix Rouge, les trois médecins de service, Dr Hetish Seebah, Dr Swati Useree et Dr Ashwin Mattarooa ainsi que Navin Mahadoo, chargée de Programmes / Responsable Gestion de Catastrophes et Réduction des Risques pour la Croix Rouge de Maurice, apprennent très vite à travailler ensemble. Chacun connait son rôle.

En aparté avec le Dr Hetish Seebah

Le jeune médecin qui s’associe à la Croix Rouge pour la deuxième fois cette année, souligne l’importance de donner un peu de son temps au volontariat. « Je suis impressionné par la compétence des volontaires en premiers soins. Ils sont jeunes et dédient leur temps aux services des autres. C’est cela qui me motive encore plus à être médecin volontaire pour la Croix Rouge. J’encourage définitivement les autres médecins à tenter cette expérience. Le Dr Seebah se dit également étonné du niveau des équipements utilisés par la Croix Rouge. « En termes de la formation reçue par les secouristes, les équipements avancés dont un défibrillateur sur place, les soins dispensés, le déplacement des patients ainsi que le service de réponses rapide des secouristes, je dois dire que le niveau est assez élevé pour un poste de secours », avance le Dr Seebah.

Rencontre avec Jerry, l’inconditionnel « supporter » de la Croix Rouge

A peine débarquée que l’équipe reçoit la visite d’un homme, les bras chargés. C’est Jerry T. qui depuis les quatre dernières années rend visite à l’équipe afin de faire un don – une collation, à ceux qui seront de service ce soir-là. Son histoire, il la raconte avec plein d’émotions. En 2011, alors qu’il se dirigeait vers le caveau en tant que pèlerin, Jerry ressent des douleurs à l’estomac. « Peut-être des brûlures », se dit-il. Il décide de se rendre au poste de premiers soins de la Croix Rouge. Les secouristes se rendent vite compte que Jerry a tous les symptômes d’un infarctus et le transporte en un éclair à l’hôpital. Jerry est sauvé car il a reçu les premiers soins à temps. « Je réalise que même les volontaires ont besoin de ravitaillement. » Reconnaissant, Jerry ne manque pas depuis cinq ans de remercier la Croix rouge en faisant un don à l’équipe de service au caveau du Père Laval.

L’héritage du Père Laval

Collaborant avec les autres postes de premiers secours présents dans l’enceinte du caveau ainsi que le ministère de la Santé, l’équipe de la Croix Rouge de Maurice enregistre patient après patient. Tous avec presque les mêmes symptômes. La visite des organisateurs ne se fait pas attendre. L’on vérifie que la Croix Rouge est bien installée et que tout se déroule dans les meilleures conditions. Pour Rodney Coco, un des responsables de la cellule de communication pour l’Eglise Catholique de Maurice, « La présence de la Croix Rouge durant cet évènement donne une dimension spéciale au pèlerinage. La Croix Rouge incarne l’héritage du Père Laval qui était lui-même médecin et très proche de ses patients. L’organisation fait un travail formidable. Au fil des années les liens d’amitié se sont tissés parmi tous les acteurs de cet évènement et nous tous faisons partie d’une grande famille. »

Les chiffres

107 pèlerins ont visité le poste de premiers secours de la Croix Rouge.

10 patients ont reçu des examens complets par les médecins, et ont été mis sous perfusion.

3 patients ont reçu des examens complets par les médecins et ont été transférés à l’hôpital pour un suivi.