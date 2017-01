À LA CUSTOMS HOUSE : Le dossier BAI a trop traîné, selon Sudhir Sesungkur

Le nouveau ministre des Services financiers, de la Bonne gouvernance et des Institutions réformatrices, Sudhir Sesungkur, a observé que le « dossier BAI a trop traîné ». Ainsi, une de ses priorités en tant que ministre de tutelle, est de « prendre connaissance de ce qui a été accompli et de voir quelle direction prendre ». C'est ce qu'il a affirmé ce matin à la Customs House, à Mer-Rouge, en réponse aux questions de la presse.

Le ministre Sesungkur a affirmé : « En tant que nouveau ministre, je vais faire connaissance du dossier BAI pour voir le progrès accompli et ce qui reste à faire pour pouvoir en finir avec. » Répondant à une question sur les craintes qu'il a exprimées concernant ce dossier, il dira : « Il n'y a pas que moi qui ai exprimé des craintes. C'est un sentiment généralisé au niveau de la population. Le dossier a trop traîné et c'est pour cela que je dis que c'est important. » Serait-ce une priorité ? « Je pense que c'est un des dossiers qui a le plus polarisé l'attention durant ces deux dernières années et qu'il mérite une attention. »

L'autre priorité du ministre Sesungkur est de faire de Maurice un centre financier de renom international. « C'est le plus gros défi à relever. Il y a un travail colossal à faire pour mettre de l'ordre dans le secteur. Nous devons créer un élément de confiance auprès des investisseurs étrangers. Il faut que les régulateurs et les institutions importantes aient une équipe et des ressources nécessaires pour pouvoir opérer et apporter cet élément de confiance. Par exemple, dans le secteur financier bancaire, les compétences du gouverneur de la banque de Maurice ont été reconnues internationalement. Il a eu le titre de Central Banker of the Year. C'est une distinction qui rejaillit sur le pays et le secteur. Tel n'est pas le cas pour la Financial Services Commission (FSC), qui n'a pas de Chief Executive Officer depuis deux ans. Comment un investisseur voulant mettre son argent ici pourrait se sentir en sécurité ? Ajouté à cela, il y a des événements sous le précédent gouvernement qui sont venus détruire l'image de confiance que les étrangers avaient dans le système. L'affaire BAI, par exemple, met en doute le fonctionnement et l'efficacité de notre système de contrôle. Quand une personne veut investir à Maurice, si elle ne se sent pas en sécurité, elle ne viendra pas. C'est un obstacle majeur. Ce dossier a trop traîné. Maintenant, il nous faut le mettre derrière et ouvrir un “clean sheet” pour donner de la vitalité au secteur. Il faut que nos institutions deviennent des institutions fortes avec les compétences nécessaires. »

Invité à s'exprimer sur un éventuel cas de conflit d'intérêts sur une affaire devant le Master and Registrar de la Cour suprême le concernant, le ministre Sesungkur affirme avoir déjà expliqué qu'il y a deux ans, il ne pouvait savoir qu'il allait être ministre des Services financiers. Et d'ajouter qu'un litige commercial ou civil « fait partie de la vie » et que « ce n'est pas quelque chose de nouveau », ajoutant : « Il y a parfois des divergences ou des malentendus entre partenaires, comme dans un couple, mais cela n'empêche pas la vie de suivre son cours. » Selon lui, « il n'y a pas de conflit d'intérêts dans cette affaire », ajoutant que celle-ci ne le « gêne aucunement ».

Le ministre Sesungkur s'est aussi exprimé sur le Brexit et l'Agoa, affirmant que dans l'éventualité où les accords étaient résiliés, « nou pou bizin navige pou trouv nou sime ». Sudhir Sesungkur participait ce matin à sa première fonction à la Customs House dans le cadre de la Journée internationale des Douanes.