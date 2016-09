La deuxième retraite de SAJ

Que l'indiscipline ait envahi quasiment toutes les sphères de notre société ne fait point de doute et c'est effectivement dans le but de remettre le pays sur les rails que le gouvernement Lepep avait été porté aux affaires en décembre 2014. Si nos dirigeants actuels veulent laisser leur empreinte sur le développement du pays après les 10 années du régime de Ramgoolam-fils – comme ce fut le cas dans les années 80 après les 15 ans de règne de Ramgoolam-père –, ils n'ont pas droit à l'erreur. Mais le temps presse. Dans le secteur éducatif, par exemple, il était grand temps de mettre bon ordre afin de rectifier les sérieux abus que la politique de laisser-aller et laisser-faire de ces dernières décennies a suscités. Il va sans dire que le combat contre l'absentéisme dans les collèges permettrait, dans une grande mesure, de lutter simultanément contre le fléau des leçons particulières qui est devenu, au fil des ans, une école parallèle payante dans un système de l'éducation dite gratuite, qui favorise l'élite et encourage la fracture sociale. Il y a aussi la dégradation inquiétante de law and order en l'absence d'une autorité digne et crédible pour combattre la délinquance sous toutes ses formes. Cependant, pour réaliser ses objectifs, le gouvernement doit impérativement faire montre de plus de cohérence lorsqu'il s'agit de traduire en pratique son projet de développement et de cohésion en tant qu'équipe. Déjà, le « duo gagnant » choisi par l'électorat pour accomplir le 2e miracle économique n'existe plus et le nouveau ministre des Finances, s'appuyant sur un rapport d'un de ses conseillers, a déjà rangé au placard le Heritage City, projet d'envergure qui aurait permis d'apporter un ou deux points de croissance de plus, bien que certains tentent toujours de le raviver ces jours-ci. Et comme annoncé lors de la conférence de presse du 12 septembre 2016, c'est l'architecte même du 1er miracle économique qui tirera sa révérence pour la deuxième fois très bientôt.

Certaines maladresses

Mais il y a aussi certaines maladresses apparentes au plus haut échelon du gouvernement qui démontrent que l'on est très loin de l'exigence de la rigueur et la discipline qui avait été à la base du développement économique des années 80. Des divergences profondes qui avaient surgi au sein du Cabinet par rapport à la résolution du scandale BAI et aux Smart Cities sont portées sur la place publique, ce dans l'indifférence manifeste du capitaine de l'équipe. D'autre part, certaines décisions et déclarations de ce dernier, avocat de surcroît, laissent plus d'un pantois. Alors que l'affaire Medpoint était toujours subjudice, l'affirmation selon laquelle « pena case kont Pravind » était tout à fait inappropriée. Tout comme sa déclaration selon laquelle il avait retiré son argent de la Bramer Bank juste avant sa fermeture. Ou encore sa demande au commissaire de Police – dont l'indépendance dans l'exercice de ses fonctions est garantie par la section 71(4) de la Constitution – de rechercher l'avis du DPP avant toute arrestation dans les high profile cases. En outre, les deux communiqués du même conseil des ministres du 9 septembre dernier confondant les mots « revival » et « reconsideration » ne peuvent que semer le doute au sein de l'opinion. Tout comme d'ailleurs la mauvaise interprétation de la loi en ce qu'il s'agit de la nomination d'un avocat en tant que commissaire au sein de l'EOC. L'on s'interroge également à propos des procédures adoptées pour la nomination des attachés de presse au sein du ministère de l'Égalité des Genres et de celui de la Bonne Gouvernance ; ces derniers ayant ensuite été révoqués sans autre forme de procès car étant considérés, après coup, proches du PTr.

Il ne fait aucun doute, qu'à l'instar de David Cameron, SAJ démissionnera également comme député au No.7, comme il avait fait en septembre 2003 pour assumer les fonctions de président de la République après avoir passé le témoin à Paul Bérenger selon la formule à l'israélienne dans le cadre de l'accord Medpoint de 2000. Soulignons qu'en décembre 2003, c'est le candidat de l'opposition, Jeetah, qui avait remporté la partielle aux dépens de celui de l'alliance gouvernementale, Maunthrooa. Verra-t-on le même scénario se reproduire au début de 2017 ? Mais quoi qu'il en soit, il n'est certainement pas trop tard pour faire valoir cette « alternance crédible et compétente » tant promise lors de la campagne de 2014. Le « feel good factor » créé après les dernières législatives, renouvelé en juillet dernier après la présentation du budget pourrait bien être reconduit après l'accession de Pravind Jugnauth au poste de PM en conformité avec la section 59(3) de la Constitution. Cependant, il ne faut surtout pas perdre de vue le dossier Medpoint qui n'est pas tout à fait clos.