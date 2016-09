La disparition d’AIMS: Dites-moi…pourquoi?

Trois ans déjà depuis qu’Amnesty International - Section Mauricienne (AIMS), qui était consideré comme le fer de lance des droits humains à Maurice, n’est plus. Comme de nombreux militants des droits humains, j’ai toujours le coeur gros, pourquoi? Dites-moi…

Dès mon jeune âge, alors que j’étais au cycle primaire, j’accompagnais mon père qui est un des membres fondateurs d’AIMS à des réunions; je me souviens qu’un des membres me donnait des livres de dessins illustrant les droits humains et des crayons pour les peindre; c’est là que je suis tombé amoureux d’AIMS. Ce n’est qu’en 2009 que j’ai dû me séparer d’AIMS; elle était dure cette séparation mais je ne pouvais supporter de voir certains le tuer à petit feu. En 2011 j’ai fait mon retour à grands pas pour essayer de sauver AIMS mais c’était trop tard.

Pourquoi 2011? Dites-moi….2011 c’est l’année où certains ont déserté le champ de bataille. Je salue très bas tous ceux qui étaient présents à cette époque où l’on essayait de ranimer AIMS. Je ne citerai pas leurs noms; ils se reconnaîtront. Une pensée particulière pour un couple qui jusqu’à la dernière minute s’est battu pour garder la bougie d’AIMS allumée mais en vain! Pourquoi? Dites-moi….

Les samedis, la section grouillait d’activistes; où étaient ces personnes pendant qu’AIMS était à genoux? Dites-moi…

Certains n’ont pas connu le vrai militantisme d’AIMS; le financement d’AIMS de l’étranger a ‘tué’ le militantisme. Je me souviens qu’en 2005, à la veille de mes examens de la SC, j’allais aider (faire la quête) pour la levée des fonds d’AIMS car nous étions indépendants financièrement. Notre bureau à Beau-Bassin était exigu et on ne pouvait tenir plusieurs réunions à la fois; on se rencontrait donc à ‘St-Ignace’ alors qu’à l’époque de mon père c’était à ‘Marie-Reine-de-la-Paix’ (il n’y avait pas de secrétariat).

Une date qui me sera toujours chère, c’est le 10 décembre…à l’époque avec la contribution des vrais activistes, on organisait la marche annuelle en cette date qui marque la Journée internationale des droits humains. Je me souviens de quelques slogans ‘‘zom fam mem droi….aras communalisme, plant zoli fleur, ki fleur, fleur morisien’’. Qu’est-il advenu de ce bon vieux temps? Dites-moi…

Plus loin, je me remémore que les comptes bancaires étaient à sec, des factures non-payées, les conditions régularisant le financement par le Secrétariat international entre autres non respectées! Pourtant la gestion était simple, il fallait une bonne allocation, projets / revenus, mais pourquoi ne l’a t-on pas fait? Dites-moi… Ce faisant, AIMS perd définitivement sa crédibilité face aux instances internationales et par conséquent doit fermer ses portes. A qui profite la fermeture d’AIMS?

Certains ont profité de l’absence d’AIMS pour se faire une image dans les médias; ils ont maladroitement voulu prendre la place d’AIMS mais une copie ne pourra jamais remplacer l’authentique!

La bougie d’AIMS s’est éteinte en juin 2013 mais aussi longtemps que les droits humains ne sont pas respectés à 100%, cette bougie ne fondra pas! Un jour la bougie d’AIMS s’allumera de nouveau et l’authenticité triomphera. Comment? Dites moi…

‘Le bourreau tue toujours deux fois, la deuxième fois c’est soit par son silence ou sa tentative de se justifier’!