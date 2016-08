La diversité de notre cuisine est un atout non-négligeable, d’autant que l’esprit de renouer avec les traditions culinaires anciennes émerge de plus en plus. Nitesh Pandey, directeur général de l’hôtel Tamassa, a voulu donner la chance aux résidents de so

Les animateurs de la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP) ont manifesté hier devant le siège du ministère du Travail, à la Victoria House, Port-Louis, pour attirer l’opinion publique sur le manque de volonté de ce ministère de défendre les travailleurs. Ils ont ensuite soumis une lettre au ministre de tutelle, Soodesh Callichurn.

« La CTSP konstate ki minister Travay pa pe asim so bann responsabilite plennman. O kontrer, nou pe temwagn bann konportman delibere sertin o-grade ki inakseptab », a expliqué au Mauricien Jane Ragoo, présidente de la fédération syndicale. « Nou finn remarke ki depi ki nou finn rezet Draft Bill lor National Minimum Wage Consultative Council, konportman bann ofisie minister Travay anver nou finn sanze konpletman », a ajouté pour sa part Reeaz Chuttoo, secrétaire général de la CTSP. Pour soutenir leurs dires, les deux dirigeants de la CTSP affirment que de nombreux problèmes portés à la connaissance des hauts fonctionnaires du ministère du Travail et du ministre, Soodesh Callichurn, demeurent en suspens depuis des mois. Par exemple, a cité Jane Ragoo, les 14 “remuneration orders” que le National Remuneration Board (NRB) a remis au ministre du Travail depuis mars 2016, n’ont toujours pas été proclamés. « À cause de ce retard, les 100 000 employés qui touchent moins de Rs 6 000 par mois attendent toujours une augmentation de salaire », explique-t-elle. Reeaz Chuttoo relève de son côté le cas des 326 “school attendants”, qui touchent aujourd’hui Rs 8 500 par mois, mais qui n’ont toujours pas de contrat de travail, de fiche de paie et de “job description”. « Ces employés ne peuvent jouir ni de leur “local leave” ni d’un “sick leave”. Mais par contre, une somme est déduite de leur salaire quand ils s’absentent. Et ils ne bénéficient pas non plus de compensation salariale », affirme-t-il. Est également cité le cas de 300 autres “school attendants” employés par des firmes privées et qui touchent toujours entre Rs 1 500 et Rs 2 500 mensuellement. « Alors que le cas des enseignants de la Mauritius Mental Health Association est toujours en suspens, il y a celui des employés contractuels de la Central Water Authority (CWA), qui n’a jamais été entendu et discuté par le ministère du Travail », a poursuivi Jane Ragoo. Reeaz Chuttoo dénonce aussi des maldonnes au sein du secteur de la construction. « Des Mauriciens sont recrutés sur des contrats mensuels d’un maximum de quatre mois, tandis que pour les travailleurs étrangers, la loi garantit des contrats d’une durée minimum de deux ans à renouveler. Nous avons porté cela à l’attention du ministère et rien n’a été fait jusqu’ici », s’offusque-t-il. « Par ailleurs, nous avons la nette impression que le ministère aide les employeurs à licencier des travailleurs à travers l’institution de comités disciplinaires bidon. Comment se fait-il qu’un inspecteur du travail puisse prétendre défendre un employé alors qu’il ne le rencontre que cinq minutes avant la tenue du comité disciplinaire et qu’il n’a pas eu le temps de préparer la défense du travailleur ? », s'interroge de son côté Jane Ragoo. Le secrétaire général de la CTSP cite le dernier cas en date, celui des employés de l’ex-Apollo Bramwell Hospital. « Leur contrat contient des clauses abusives. Pourtant, le ministère a refusé jusqu’ici de convoquer une réunion tripartite pour en discuter », lance-t-il. «Avek saki pe pase, eski minister Travay ek so minis ena volonte defann travayer ? Fode pa ki minis Callichurn bliye ki se so devwar sakre minis defann lintere bann travayer dan sa pei-la. E li bizin inspir so bann fonksioner dan sa komba-la. Li bizin rapel ki nou rol, an tan ki sindika, se defann lintere bann travayer pou ki soulaz inpe zot soufrans », a déclaré Jane Ragoo. « Nous manifestons aujourd’hui (ndlr:hier) devant le siège du ministère du Travail pour alerter l’opinion publique sur le manque de volonté de ce ministère de défendre les travailleurs du pays ». Les deux dirigeants de la CTSP ont ensuite remis une lettre au ministre Callichurn, demandant une « rencontre urgente » afin de discuter de toutes ces questions.